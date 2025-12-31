2025ல் டாப் 10 தரமான கிரைம் திரில்லர் வெப் சீரிஸ்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த வெப் சீரிஸ் தெரியுமா?

2025 Top 10 Quality Crime Thriller Web Series: 2025 ஆம் ஆண்டு இன்றுடன் முடிவு பெறப்போக்கும் இந்த நேரத்தில் 2025ல் பல படங்கள், வெப் தொடர்கள் வெளியாகின. குறிப்பாக இந்த ஆண்டு பல கிரைம் திரில்லர் வெப் தொடர்கள் வெளியானது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டில் வெளியான சில கிரைம் திரில்லர் வெப் தொடர்கள் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. அந்த வெப் தொடர்களில் எவை டாப் 10 எடத்தை பிடித்துள்ளது என்பதை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
2025-ன் டாப் 10 இந்திய கிரைம் திரில்லர் வெப் சீரீஸ்:
பாதால் லோக் சீசன் 2 (Paatal Lok Season 2): இது இந்த ஆண்டின் மற்றும் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த தொடர்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. நாகாலாந்து அரசியல் தலைவரின் கொலை வழக்கை ஒரு சாதாரண இன்ஸ்பெக்டர் எப்படி துப்புலக்குகிறார் என்பதே கதை (Amazon Prime - தமிழ் டப்பிங்).
கேரளா கிரைம் பைல்ஸ் சீசன் 2 (Kerala Crime Files Season 2): ஒரு போலீஸ்காரருக்கும் அவர் பயிற்சி அளிக்கும் நாய்க்கும் இடையிலான எமோஷனல் பிணைப்பை ஒரு கிரைம் திரில்லர் பின்னணியில் சொல்லும் தரமான தொடர் (Disney+ Hotstar - தமிழ் டப்பிங்).
தி ஹன்ட் (The Hunt - The Rajiv Gandhi Assassination Case): முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கின் உண்மைச் சம்பவங்களை தத்துரூபமாகப் படமாக்கியுள்ள வரலாற்று ஆவணம் போன்ற தொடர் (SonyLIV - தமிழ் டப்பிங்).
குற்றம் புரிந்தவன் (Kutram Purindhavan): ஒரு கொலை செய்யப்பட்ட பெண் குழந்தையின் உடலை மறைக்க வேண்டிய சூழலில் இருக்கும் ஹீரோ மற்றும் அந்த வழக்கைத் துப்புலக்கும் போலீஸ் அதிகாரி பற்றிய கதை (SonyLIV - தமிழ்).
ஸ்பெஷல் ஓப்ஸ் 2 (Special Ops 2): ரா அதிகாரியான ஹீரோ, சைபர் தாக்குதல் மற்றும் துறை சார்ந்த அரசியலை எப்படிச் சமாளிக்கிறார் என்பதே இதன் கதை (Disney+ Hotstar - தமிழ் டப்பிங்).
கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சீசன் 4 (Criminal Justice Season 4): ஒரு கொலை வழக்கில் சிக்கிக்கொள்ளும் டாக்டருக்காக ஒரு வழக்கறிஞர் எப்படி வாதாடி உண்மையை நிரூபிக்கிறார் என்பதுதான் இதன் ஒன்லைன் (Disney+ Hotstar - தமிழ் டப்பிங்).
பேமிலி மேன் சீசன் 3 (The Family Man Season 3): மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இத்தொடரில் ஹீரோவின் குடும்பப் பிரச்சனைகள் மற்றும் வேலைக்கு இடையிலான மோதல்கள் சிறப்பாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன (Amazon Prime - தமிழ் டப்பிங்).
காப் (Khauf): டெல்லிக்கு வேலைக்கு வரும் ஒரு பெண் தங்கும் அறையில் ஆவி இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. அங்கு நடக்கும் அமானுஷ்ய சம்பவங்களை மையமாகக் கொண்ட ஹாரர் திரில்லர் (Amazon Prime - தமிழ் டப்பிங்).
மண்டலா மர்டர்ஸ் (Mandala Murders): வாணி கபூர் நடித்துள்ள இத்தொடர், ஒரு சீரியல் கில்லரைத் தேடும் இரு அதிகாரிகள் மற்றும் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு இடையிலான கதையைத் தரமாகச் சொல்கிறது (Netflix - தமிழ் டப்பிங்).
டெல்லி கிரைம் சீசன் 3 (Delhi Crime Season 3): டிசிபி வர்திகா மற்றும் அவரது குழுவினர் ஒரு மனிதக் கடத்தல் (Human Trafficking) வழக்கை எப்படிச் சால்வ் செய்கிறார்கள் என்பதுதான் இத்தொடர்(Netflix - தமிழ் டப்பிங்).
மேலும் படிக்க | ஸ்ரீகாந்த் நடித்து இருக்கும் தி பெட் படம்! எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!
மேலும் படிக்க | AR Rahman வெளியிட்ட 'Thribinna' இந்திய சிம்பொனி: கணேஷ் ராஜகோபாலனின் புதிய இசை முயற்சி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ