2025ன் டாப் 5 சர்ச்சை படங்கள்! தக் லைஃப் to ஆண் பாவம் பொல்லாதது..முழு லிஸ்ட் இதோ

2025 Top 5 Controversial Tamil Movies : 2025ஆம் ஆண்டு கூடிய விரைவில் முடிவடைய போகிறது. இந்த ஆண்டில், பல நூறு தமிழ் படங்கள் வெளிவந்து விட்டன. இதில், சில படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் கடும் சர்ச்சைகளை கிளப்பியது. அவை என்னென்ன படங்கள் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
மர்மர்:
இந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதம் வெளியான படம், மர்மர். இதனை ஹேம்நாத் நாராயணன் என்பவர் எழுதி இயக்கி இருந்தார். ஹாரர் படமான இது, பலரால் பேசப்பட்டதற்கு ஒரு காரணம், இதனை படக்குழு ப்ரமோட் செய்த விதம்தான். இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூவன்ஸர்களை படம் பார்க்க வைத்து, அவர்கள் படத்தை ஆஹா ஓஹோ என புகழ்ந்து ப்ரமோட் செய்ததாகவும், இதை நம்பி படத்திற்கு சென்று தாங்கள் ஏமாந்ததாகவும் மக்கள் தெரிவித்தனர். இப்படம், படக்குழு செய்த ப்ரமோஷனின் காரணமாகவே ஓடியதாக சிலர் தெரிவித்தனர். இருப்பினும், படம் ஹிட் ஆனது என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது.
தக் லைஃப்:
கமல்ஹாசன், சிம்பு, த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியாகி இருந்த படம், தக் லைஃப். கமலும் மணிரத்னமும் பல வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த படத்தில் கூட்டணி வைத்தனர். படத்தின் டிரைலர்-டீசர் அனைத்தும் மக்களை கவர்ந்ததால், படம் கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. கடைசியில் அந்த எதிர்பார்ப்பில் மண்ணை போட்டு மூடும் வகையில் இருந்ததாக ரசிகர்கள் தெரிவித்தனர். இதைத்தாண்டி, இப்படத்தில் கமல் அபிராமிக்கு கணவராக இருக்கும் போதிலும் த்ரிஷாவிற்கு காதலராக இருப்பார். இப்படி திருமணம் தாண்டி காதல் செய்வதை, ஏன் இது போன்ற படங்களில் நார்மலைஸ் செய்கிறார்கள் என்று ரசிகர்கள் குற்றச்சாட்டினை வைத்தனர்.
பேட் கேர்ள்:
வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் உருவான படம், தக் லைஃப். வெற்றிமாறனின் துணை இயக்குநரான இவர், தனக்கு பிடித்த விஷயத்தை செய்யும் பெண்களை இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்கிறது என்பதை இக்கதை மூலம் கூறியிருந்தார். இதில், அஞ்சலி சிவராமன் லீட் ரோலில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில், குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்ணை தவறாக சித்தரித்திருப்பதாக அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இறுதியில் படம் வெளியாகி நல்ல விமர்சனங்களை பெற்றது.
ட்யூட்:
மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்று, ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்த படம், ட்யூட். இந்த படத்தை புதுமுக இயக்குநரான கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கியிருந்தார். இதில் பிரதீப் ரங்கநாதன் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இப்படத்தில் ‘தாலி செண்டிமெண்ட்’ மற்றும் ‘ஆணவக்கொலை’ பற்றிய டைலாக்குகளும், காட்சிகளும் இருந்தன. இதை பார்த்த சில பிரபலங்களே, இதனை கலாச்சாரத்தை அழிக்கும் படம் என்று கூறினர். பிரதீப் ரங்கநாதன், மமிதா பைஜுவை பார்த்து பேசிய “நீ என்னடி பிட்டு படத்துல வர்ரா மாதிரி உக்காந்துருக்க..” என்கிற டைலாக்கும் கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இருப்பினும், இதற்கு இளைஞர்கள் நல்ல வரவேற்பினை கொடுத்தனர்.
ஆண் பாவம் பொல்லாதது
இந்த படத்தை, கலையரசன் தங்கவேல் இயக்கியிருந்தார். அக்டோபர் மாதம் வெளியான இந்த படத்தில் ரியோ ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். சமூகத்தில், பெண்ணியத்தால் ஆண்கள் எந்த அளவிற்கு பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்பதை முழுக்க முழுக்க கட்டுக்கதையாக இந்த படம் கூறியிருப்பதாக படம் பார்த்த ரசிகர்கள் தெரிவித்தனர். இதைத்தாண்டி, பெண்ணியம் எதெற்கெல்லாம் ஆதரவாக நிற்கிறதோ, ஆணாதிகத்தை எதற்காக எதிர்கிறதோ, அதெற்கெல்லாம் எதிராக இந்த படத்தில் கருத்து கூறியிருப்பதாக இன்னும் சிலர் தெரிவித்தனர்.
ஒரு சிலர், பெண்களை பிடிக்காத ஒருவர்தான் இந்த கதையை எழுதியிருப்பதாக கூறினர். ஆனால், இந்த சமூகத்தின் பார்வையில், ‘ஆண்கள்தான் பாவம்’ என்கிற பிம்பத்தை, இப்படம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பொய்யான பெண்ணியவாதிகளை பற்றி பேசுகிறேன் என்கிற பெயரில், படம் பார்த்தவர்களை ஒட்டு மொத்தமாக ‘பெண்ணியம் பேசுபவர்களே தவறுதான்’ என்கிற பொய்யான பார்வையை இப்படம் ஏற்படுத்தி இருப்பதாக பலர் கூறி வருகின்றனர்.
