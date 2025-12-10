English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2025ன் டாப் 5 ட்ரெண்டிங் தமிழ் பாடல்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த பாடல் தெரியுமா?

2025ன் டாப் 5 ட்ரெண்டிங் தமிழ் பாடல்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த பாடல் தெரியுமா?

2025 Top 5 Tamil Trending Songs List : 2025ஆம் ஆண்டைப் பொறுத்தவரை, பல தமிழ் பாடல்கள் இணையத்தில் ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தன. அந்த பாடல்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:49 PM IST
2025ன் டாப் 5 ட்ரெண்டிங் தமிழ் பாடல்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த பாடல் தெரியுமா?

2025 Top 5 Tamil Trending Songs List : 2025 ஆம் ஆண்டு பலருக்கும் சர்ப்ரைஸ் தரக்கூடிய ஆண்டாக தான் இருக்கிறது. எதிர்பார்க்காத சில படங்கள் ஹிட் அடிக்க, சில படங்கள் மரண தோல்வியை தழுவியது. ஆனால் அப்படி தோல்வியை தழுவி எதிர்மறையான விமர்சனங்களை சந்தித்து சில படங்களும் நல்ல பாடல்களை பெற்றவையாக இருக்கின்றன. அவற்றில் சில பாடல்கள் ரசிகர்களை பெரிதாக குத்தாட்டம் போட வைத்திருக்கின்றன. அந்த பாடல்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

5. விழி விக்குற:

சமீபத்திய ட்ரெண்டிங் பாடகராகவும் இசையமைப்பாளராகவும் இருப்பவர் சாய் அப்யாங்கர். இவரது முதல் பாடலான 'ஆசை கூட' பெரிய ஹிட் அடித்தது. இதை எடுத்து இவருக்கு பல்வேறு ஆபர்களும் வந்தது. இவர் சமீபத்தில் பாடி நடித்திருந்த பாடல் தான், விழி விக்குற. இந்தப் பாடலை ஆதேஷ் கிருஷ்ணா எழுதி இருக்கிறார். சாய் உடன் சேர்ந்து சாய் ஸ்மிருத்தி இந்த பாடலை பாடியிருக்கிறார். குடும்பஸ்தன் பட நாயகி சான்வே மேக்னா இதில் சாய் உடன் சேர்ந்து நடனமாடி இருக்கிறார். இந்த பாடல் 2025 ஆம் ஆண்டில் ட்ரெண்டிங்கில் உள்ள தமிழ் பாடல்களின் வரிசையில் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. 

4.Rage of காந்தா:

துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான படம் காந்தா. இந்த படத்தில் சமுத்திரகனி வில்லனாக நடித்திருந்தார். இதில இடம் பெற்றிருந்த பாடல் தான், Rage of காந்தா. இதனை சித்தார்த் பஸ்ரூர் பாட, ஜானு சந்தர் இசையமைத்திருக்கிறார். 2025 ஆம் ஆண்டின் ட்ரெண்டிங் பாடல்களில் இந்த பாடல் நான்காவது இடத்தை பெற்றுள்ளது. 

3. தளபதி கச்சேரி: 

விஜய் நடித்திருக்கும் கடைசி படமாக இருக்கிறது ஜனநாயகன். இந்த படத்தை H. வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் இருந்து முதல் சிங்கிளாக வெளியானது தான் தளபதி கச்சேரி. அனிருத் இசையமைத்திற்கும் இந்தப் பாடலுக்கான லிரிக்ஸை அறிவு எழுதி இருக்கிறார். அனிருத், விஜய் மற்றும் அறிவு சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடி இருக்கின்றனர். லிரிக்கல் வீடியோவாக வெளியாகி இருக்கும் இந்த பாடலில் ஒரு சில காட்சிகளில் விஜய்யுடன் சேர்ந்து பூஜா, மமீதா பைஜு உள்ளிட்டோர் சேர்ந்து நடனமாடும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. 2025 ஆம் ஆண்டின் ட்ரெண்டிங் தமிழ் பாடல்கள் இந்த லிஸ்ட இந்த பாடல் மூன்றாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது. 

2. ஊரும் பிளட்: 

இதுவும் சாய் அப்யங்கர் பாடல் தான். பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில், கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் வெளியான படம் Dude. இந்த படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த பாடல் தான் ஊரும் பிளட். இதனை சாய் பாட, லிரிக்சை பால்டப்பா எழுதியிருக்கிறார். இப்பாடல் பல மில்லியன் வியூக்களை கடந்து, 2025 ஆம் ஆண்டின் ட்ரெண்டிங் தமிழ் பாடல்களில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

1.மோனிகா:

கூலி திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த பாடல் தான், மோனிகா. எந்தவித மொழி பாகுபாடு இன்றி இந்த வருடத்தில் ட்ரெண்டான தமிழ் பாடலாக இருக்கிறது மோனிகா. இந்தப் பாடலை சுப்லாஷினி எழுதி இருக்கிறார்.

லிரிக்ஸ்-ஐ விஷ்ணு எடவன் எழுத, அனிருத் சுப்லாஷினி உடன் சேர்ந்து இப்பாடலை பாடியிருக்கிறார். ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி இருந்தார். இந்த பாடல், தமிழில் மட்டுமின்றி தெலுங்கிலும் பெரிய ஹிட் அடித்தது. இந்த வருடத்தின் ட்ரெண்டிங் பாடல்கள் லிஸ்டில் இப்பாடல் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது. 

Trending Songs2025 top songsTamil SongsMonica SongOorum Blood

