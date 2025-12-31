2025ல் அதிக சம்பளம் வாங்கிய தமிழ் நடிகர்கள்.. ரஜினி, கமல் கூட இல்ல..

2025 Top highest paid Tamil Actor: தமிழ் சினிமாவில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் நடிகர்கள் யார் என்பது குறித்த விவரம், தற்போது வெளிவந்து இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
2025 ஆம் ஆண்டில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் தமிழ் நடிகர்கள்:
தளபதி விஜய்: இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். ஒரு படத்திற்கு சுமார் ரூ.250 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார். குறிப்பாக தனது 69-வது படத்திற்காக சுமார் 275 கோடி ரூபாய் சம்பளம் பெற்று, நடிகர் விஜய் இந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகர்களில் முதலிடம் பிடித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்: இந்த பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உள்ளார். இவர் ஒரு படத்திற்கு சுமார் ரூ.200 முதல் ரூ.250 கோடி வரை சம்பளம் பெறுகிறார். 'ஜெயிலர்' படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு இவரது மார்க்கெட் வேல்யூ குறையாமல் இருந்து வருகிறது.
அஜித் குமார்: மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கும் அஜித் குமார், ஒரு படத்திற்கு ரூ.120 கோடி முதல் ரூ.180 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார்.
கமல்ஹாசன்: 'விக்ரம்' படத்தின் மெகா ஹிட்டிற்கு பிறகு நடிகர் கமல்ஹாசனின் சம்பளம் உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி தற்போது இவர் ரூ.100 கோடி முதல் ரூ.150 கோடி வரை சார்ஜ் செய்கிறார்.
சூர்யா: நடிகர் சூர்யா ஒரு படத்திற்கு ரூ.50 கோடி முதல் 70 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் வாங்குகிறார். 'சூரரைப் போற்று', 'ஜெய் பீம்' போன்ற படங்கள் தியேட்டரில் வெளியாகியிருந்தால் இவரது இடம் இன்னும் முன்னால் இருந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
தனுஷ்: பல மொழிகளில் நடித்து வரும் நடிகர் தனுஷ், தற்போது ஒரு படத்திற்கு 50 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
சிவகார்த்திகேயன்: மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், இந்த பட்டியலில் தற்போது டாப் 7-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். இவரது சம்பளம் ரூ.40 கோடி முதல் 50 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும்.
விஜய் சேதுபதி: வில்லன் மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் பிஸியாக இருக்கும் நடிகர் விஜய் சேதுபதி, சோலோ ஹீரோவாக ஒரு படத்திற்கு 30 கோடி ரூபாய் சம்பளம் பெறுகிறார்.
கார்த்தி: தயாரிப்பாளர்களின் நம்பிக்கைக்குரிய நடிகரான கார்த்தி, ஒரு படத்திற்கு 25 கோடி ரூபாய் சம்பளம் பெற்று வருகிறார்.
சிலம்பரசன் (STR): 'மாநாடு' வெற்றிக்கு பிறகு இவரது சம்பளம் உயர்ந்து தற்போது ₹18 கோடி முதல் ₹25 கோடி வரை உள்ளது.
இந்த பட்டியலில் 11-வது இடத்தில் இருக்கும் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன், ஒரு படத்திற்கு 15 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் வாங்குகிறார். மிகக் குறுகிய காலத்தில் இந்த இடத்தை இவர் பிடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க - என் விவாகரத்தை சிலர் கொண்டாடினார்கள்... ஓபன்னாக பேசிய நடிகை சமந்தா
மேலும் படிக்க - சமந்தா ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! சினிமாவை விட்டுச் செல்கிறாரா? உண்மையா… வதந்தியா?
மேலும் படிக்க - 2025ல் டாப் 10 தரமான கிரைம் திரில்லர் வெப் சீரிஸ்கள்! முதல் இடத்தில் எந்த வெப் சீரிஸ் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ