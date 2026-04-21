பூரி ஜெகன்நாத்தின் 26 ஆண்டு திரைப்பயணம்: "ஸ்லம் டாக்" ஒரு ஸ்பெஷல் படம் - விஜய் சேதுபதி நெகிழ்ச்சி

தென்னிந்தியத் திரையுலகின் மாஸ் இயக்குநர்களில் ஒருவரான பூரி ஜெகன்நாத் மற்றும் எதார்த்தமான நடிப்பால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த விஜய் சேதுபதி ஆகிய இருவரும் முதல்முறையாக ஒரு மெகா பட்ஜெட் பான்-இந்தியா படத்தில் இணைந்துள்ளனர். “ஸ்லம் டாக்” என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படம், “33 டெம்பிள் ரோடு” (33 Temple Road) என்ற மர்மமான டேக் லைனுடன் உருவாகியுள்ளது. இது ஒரு விறுவிறுப்பான ஆக்ஷன் திரில்லர் படமாக இருக்கும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போது இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்துவிட்டன. படத்தின் தலைப்பு மற்றும் அண்மையில் வெளியான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ஆகியவை இணையதளத்தில் வைரலாகி, ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, விஜய் சேதுபதியின் முற்றிலும் மாறுபட்ட தோற்றம் இந்தப் படத்தின் மீதான ஆவலைத் தூண்டியுள்ளது.
இந்தப் படத்தை மிகவும் பிரம்மாண்டமான முறையில் Puri Connects நிறுவனத்தின் சார்பில் பூரி ஜெகன்நாத் மற்றும் சார்மி கௌர் ஆகியோர் தயாரித்துள்ளனர். இவர்களுடன் இணைந்து JB Mohan Pictures நிறுவனத்தின் சார்பில் JB நாராயண் ராவ் கொண்ட்ரோலா அவர்கள் இணைத் தயாரிப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார்.
அர்ஜுன் ரெட்டி மற்றும் அனிமல் போன்ற பிளாக்பஸ்டர் படங்களுக்கு பின்னணி இசை மற்றும் பாடல்களை வழங்கி தேசிய விருது பெற்ற ஹர்ஷவர்தன் ராமேஷ்வர் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். இவரது இசை ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பூரி ஜெகன்நாத் தனது வழக்கமான ‘மாஸ்’ பாணியில் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். படத்தின் CEO-வாக விஷு ரெட்டி செயல்படுகிறார்.
இயக்குநர் பூரி ஜெகன்நாத் திரையுலகிற்கு அறிமுகமாகி இப்போதுடன் 26 ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றன. பவர் ஸ்டார் பவன் கல்யாண் நடித்த ‘பத்ரி’ படத்தின் மூலம் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய இவர், இன்று வரை தனது தனித்துவமான ஸ்டைலால் முன்னணி இயக்குநராகத் திகழ்கிறார். இந்தப் பெருமைமிக்க தருணத்தில் விஜய் சேதுபதி அவருடன் பணியாற்றிய அனுபவத்தை மிகவும் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
விஜய் சேதுபதியின் வாழ்த்துச் செய்தி
"இந்த 26 ஆண்டுகாலப் பயணம் ஒரு சாதாரண மைல்கல் அல்ல; இது தைரியம் மற்றும் நம்பிக்கையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சாம்ராஜ்யம். நடிகர்களை அவர்களின் கம்ஃபர்ட் ஜோனிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து, அவர்களிடமிருந்து சிறந்த நடிப்பை வாங்குவதில் நீங்கள் வல்லவர். பூரி சார், உங்களுடன் ‘ஸ்லம் டாக்’ படத்தில் பணியாற்றியது எனக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி." என்று விஜய் சேதுபதி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
What a journey it has been for this Man
26 years in cinema is not just a milestone, it’s a legacy built with courage, conviction, and a fearless voice.
Dear Puri sir, it was an absolute pleasure working with you on #SLUMDOG – 33 Temple Road. As actors, we always look…
— VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) April 20, 2026
இந்தப் படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக முன்னணி நடிகை சம்யுக்தா நடித்துள்ளார். மேலும், இந்தியத் திரையுலகின் மூத்த நடிகை தபு ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் கன்னட திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் துனியா விஜய் குமார் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் தோன்றுகிறார். நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் பிரம்ஹாஜீ மற்றும் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான VTV கணேஷ் ஆகியோரும் இணைந்துள்ளனர்.
“ஸ்லம் டாக்” திரைப்படம் ஒரே நேரத்தில் தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது. படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் (இறுதிக்கட்டப் பணிகள்) தற்போது மிக வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.
தற்போது நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிந்த பிறகு, படத்தின் புரமோஷன் பணிகளை மிகவும் பிரம்மாண்டமான முறையில் தொடங்க படக்குழுவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். விரைவில் படத்தின் டீசர் மற்றும் டிரைலர் வெளியாகும் தேதிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.
இந்தப் படம் விஜய் சேதுபதியின் கேரியரில் ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆக்ஷன், திரில்லர் மற்றும் மர்மம் கலந்த ஒரு பொழுதுபோக்கு விருந்தாக “ஸ்லம் டாக்” திரையரங்குகளில் வரவுள்ளது.
நடிப்பு: விஜய் சேதுபதி, சம்யுக்தா, தபு, துனியா விஜய் குமார்
தொழில்நுட்பக் குழு:
எழுத்து, இயக்கம் : பூரி ஜெகன்நாத்
தயாரிப்பாளர்கள்: பூரி ஜெகன்நாத்,சார்மி கௌர் , JB நாராயண் ராவ் கொண்ட்ரோலா
வழங்குபவர் : சார்மி கௌர்
தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்: Puri Connects
CEO : விஷு ரெட்டி
இசை: ஹர்ஷவர்தன் ராமேஷ்வர்
மக்கள் தொடர்பு : யுவராஜ்
மார்க்கெடிங் : ஹேஷ்டேக் மீடியா
மேலும் படிக்க | 42 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்க சிம்பு பின்பற்றும் பிட்னஸ் ரகசியங்கள் இதுதான்!
மேலும் படிக்க | விஜய்க்காக குட்டி லெட்டர் எழுதிய சிபி சத்யராஜ்! என்ன சொல்லி இருக்கார் தெரியுமா?
