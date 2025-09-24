தேசிய விருது வென்ற 4 வயது சிறுமி! எந்த படத்திற்காக தெரியுமா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

4 Year Old Best Child Actor National Award : டெல்லியில் சமீபத்தில் தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழா நடந்தது. இதில், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்பட பல்வேறு மொழிகளில் இருந்து சிறந்த படங்கள், சிறந்த நடிகர்கள், சிறந்த துணை நடிகர்கள் போன்ற பல பிரிவுகளில் விருது வழங்கப்பட்டது. இதில், நான்கு வயது சிறுமி ஒருவர் தேசிய விருது பெற்றிருப்பது, பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தேசிய விருது வென்ற 4 வயது சிறுமி!

தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழா, டெல்லியில் உள்ள விக்யான் பவனில் நேற்று நடந்தது. இதில் ஷாருக்கான், எம்.எஸ்.பாஸ்கர், மோகன்லால், ஜி.வி.பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பல முக்கிய நட்சத்திரங்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. இதில், நான்கு வயது குட்டிப்பெண் ஒருவர் க்யூட்டாக மேடைக்கு வந்து விருது வாங்கியது, பலரது மனங்களை கொள்ளை கொண்டது. அந்த சிறுமி யார்? எதற்காக அவருக்கு இந்த தேசிய விருது வழங்கப்பட்டது? இதோ விவரம்!

மராத்திய மொழியில், Naal என்கிற படத்திற்காக, நான்கு வயது சிறுமியான த்ரிஷா தோசர் சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரத்திற்கான தேசிய விருதை வாங்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் நடித்த ஐந்து குழந்தைகளுக்கு 71வது தேசிய விருது விழாவில் இவ்விருதானது வழங்கப்பட்டது. த்ரிஷாவுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீநிவாஸ் போகாலே, பார்கவ் ஜக்தாப், கபிர் காந்தாரே, சுக்ரிதி வேணி பான்ரெட்டி உள்ளிட்டோர் த்ரிஷாவுடன் சேர்ந்து இவ்விருதை பெற்றனர். 

த்ரிஷா தேசிய விருதை மேடையேறி நேற்று வாங்கியது அனைவரது முகங்களிலும் சிரிப்பை வரவழைத்தது. இவர், மகேஷ் மஞ்சரேக்கர், சித்தார்த் ஜாதவ் உள்ளிட்ட பலருடன் சேர்ந்து இந்த படத்தில் நடித்தார்.

குழந்தை சொன்னது என்ன?

அந்த நான்கு வயது சிறுமி த்ரிஷா, மேடையில் குட்டி சேலை அணிந்து, க்யூட்டாக மேக் அப் போட்டு விருதினை பெற்றார். பின்பு, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு தனக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்ததாகவும், அது தனக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்ததாகவும் கூறினார். 

விருது வாங்கிய தமிழ் நடிகர்கள்..

71வது தேசிய விருது விழாவில், தமிழ் படமான ‘பார்க்கிங்’ படத்திற்கு சிறப்பான அங்கீகாரம் கிடைத்தது. சிறந்த தமிழ் படமாக தேர்வு செய்யப்பட்ட இப்படத்திற்கு சிறந்த திரைக்கதை எழுத்தாளருக்கான விருதை ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் வென்றார். சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருதை, எம்.எஸ்.பாஸ்கர் வென்றார். பின்னர், வாத்தி படத்திற்காக ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான விருதை வென்றார்.

Movies
4 year old treesha thosar wins best child actor national award for naal marathi movie
Bureau
தேசிய விருது வென்ற 4 வயது சிறுமி! எந்த படத்திற்காக தெரியுமா?

தேசிய விருது வென்ற 4 வயது சிறுமி! எந்த படத்திற்காக தெரியுமா?
4 Year Old Best Child Actor National Award | X
Yes
Treesha Thosar
Best Child Actor
National Award
Naal
Child Actor
தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழா!

தேசிய விருதை வென்ற நான்கு வயது சிறுமி!

யார் தெரியுமா?

தேசிய விருது வென்ற 4 வயது சிறுமி! எந்த படத்திற்காக தெரியுமா?
Wednesday, September 24, 2025 - 16:38
