Coolie Release : ஏன் கூலி படத்திற்கு இவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு? 5 முக்கிய காரணங்கள்!

5 Reasons Why Coolie Is More Hyped : கூலி படம் வெளியாக இருப்பதை அடுத்து, இதை ரசிகர்கள் பயங்கரமாக எதிர்நோக்கி காத்துக்காெண்டுள்ளனர். இதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 13, 2025, 06:31 PM IST
  • கூலி படத்திற்கு ஏன் இவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு?
  • முக்கியமான 5 காரணங்கள்
  • என்னவெல்லாம் இருக்கிறது தெரியுமா?

Coolie Release : ஏன் கூலி படத்திற்கு இவ்வளவு எதிர்பார்ப்பு? 5 முக்கிய காரணங்கள்!

5 Reasons Why Coolie Is More Hyped : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாக இருக்கும் படம், கூலி. இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படம் குறித்துதான், ஊர் முழுக்க பேச்சாக இருக்கிறது. இதற்கான காரணம் என்ன? எந்த படத்திற்கும் இல்லாத அளவிற்கு இந்த ரஜினியின் படத்திற்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகள்? இதோ அதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

ரஜினி 50:

ரஜினிகாந்தின் முதல் படமான ‘அபூர்வ ராகங்கள்’ ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி, 1975ல் வெளியானது. கூலி படமும், அதே தேதியில் வெளியாகிறது. ரஜினிகாந்த், சினிமாவில் கால் பதித்து, இத்துடன் 50 வருடங்கள் ஆகிறது. இதை முழுமையாக்கும் வகையில், கூலி படமானது ரிலீஸாகிறது. இது, ரஜினி ரசிகர்களுக்கு பெரிய ட்ரீட்டாக அமைந்துள்ளது.

லோகேஷுடன் முதல் படம்:

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், இதற்கு முன்பு கமலுடன் கைக்கோர்த்த விக்ரம் படம் பெரிய ஹிட் அடித்தது. இப்போது இன்னொரு பெரிய ஸ்டாரான ரஜினிகாந்துடன் கைக்கோர்த்திருக்கிறார். பொதுவாகவே இவர் இயக்கும் படங்கள் என்றால், அதற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. இதனாலும், கூலி படத்தின் மீது ரசிகர்களுக்கு மிகுதியான எதிர்பார்ப்பானது எழுந்துள்ளது.

LCU எதிர்பார்ப்பு:

கூலி படத்தையும், LCU-வில் இருக்கும் விக்ரம் படத்தையும் லிங்க் செய்து பலரும் பேசி வருகின்றனர். எனவே, இந்த படமும் LCUவில் இருக்குமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இது தனிக்கதைதான் என்று லோகேஷ் சொல்லிவிட்டாலும், ரசிகர்கள் அதனை நம்புவதாக இல்லை. படம் வந்த பிறகுதான் என்ன கதை என்பது தெரியும்.

நட்சத்திரங்கள் பட்டாளம்:

கூலி திரைப்படத்தில், ரஜினிகாந்தை தாண்டி பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே இருக்கிறது. பாலிவுட் நடிகர் அமீர்கான் நடிக்கும் முதல் தமிழ் படம் இது. அதே போல, மலையாள நடிகர் செளபின் சாஹிருக்கும் இதுதான் முதல் கோலிவுட் படம். நாகார்ஜுனாவும் ஒரு முழு நீள தமிழ் படத்தில் இப்போதுதான் நடிக்கிறார். எனவே, இதுவும் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது.

சன் பிக்சர்ஸ் ப்ரமோஷன்:

கூலி படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. தன் படங்களுக்கு வேற லெவலில் இந்த நிறுவனம் ப்ரமோஷன் செய்வது வழக்கம். அந்த வகையில், கூலி திரைப்படத்திற்கும் இந்திய அளவில் பெரிய ப்ரமோஷன்கள் நடந்து வருகிறது. இதுவும், படத்திற்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்த காரணமாக இருக்கிறது.

