90s கிட்ஸ் ஹீரோ ஜான் சீனா ஓய்வு! அவரது கடைசி போட்டியை எப்படி பார்ப்பது?

தனது கடைசி போட்டிக்கு முன்னதாக, ஜான் சீனா தனது கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கு உருக்கமான ஒரு செய்தியை சமூக ஊடகங்கள் வழியாக பகிர்ந்துள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 17, 2025, 01:42 PM IST
  • WWE தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெரும் ஜான் சீனா!
  • அவரது கடைசி போட்டியை எப்படி பார்ப்பது?
  • முழு விவரம் இதோ!

90s கிட்ஸ் ஹீரோ ஜான் சீனா ஓய்வு! அவரது கடைசி போட்டியை எப்படி பார்ப்பது?

உலக மல்யுத்த பொழுதுபோக்கு (WWE) வரலாற்றில் ஒரு சகாப்தம் முடிவுக்கு வருகிறது, ஏனெனில் அதன் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களில் ஒருவரான ஜான் சீனா, WWE Raw நிகழ்ச்சியில் ஒரு வீரராக தனது இறுதி போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளார். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வு நவம்பர் 17 ஆம் தேதி இன்று, புகழ்பெற்ற மாடிசன் ஸ்கொயர் கார்டனில் நடைபெறுகிறது. தனது கடைசி போட்டிக்கு முன்னதாக, ஜான் சீனா தனது கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கு உருக்கமான ஒரு செய்தியை சமூக ஊடகங்கள் வழியாக பகிர்ந்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | தலைவர் 173 : சுந்தர்.சி விலகல்..இதற்கு பின்னால் இப்படியொரு காரணமா? என்ன தெரியுமா?

நெட்பிளிக்ஸ்

"நாளை இரவு நெட்பிளிக்ஸ்-ல் WWE-ல் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவு. நான் பங்கேற்கும் கடைசி #WWERaw அத்தியாயத்தை தவறவிடாதீர்கள். 'லெட்ஸ் கோ சீனா' அல்லது 'சீனா சக்ஸ்!' என்று கோஷமிட சின்னமான மாடிசன் ஸ்கொயர் கார்டனை விட சிறந்த மேடை எதுவுமில்லை. எதுவாக இருந்தாலும், இதுவே கடைசி முறை, ஏனென்றால் இதற்கு பிறகு... என்னால் மல்யுத்தம் செய்ய முடியாது," என்று தனது X பக்கத்தில் ஜான் சீனா பதிவிட்டுள்ளார். இந்த செய்தி, WWE மற்றும் அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் உணர்ச்சி அலைகளை உருவாக்கியுள்ளது, ஏனெனில் இது Raw நிகழ்ச்சியில் அவரது 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான ஆதிக்கத்தின் முடிவை குறிக்கிறது.

ஜான் சீனா

இந்த Raw தோற்றத்திற்கு பிறகு, ஜான் சீனா மேலும் இரண்டு WWE நிகழ்வுகளில் மட்டுமே பங்கேற்பார். வரவிருக்கும் சர்வைவர் சீரிஸ் பிரீமியம் நேரடி நிகழ்வில், அவர் வார்கேம்ஸ் போட்டியில் பங்கேற்கலாம் அல்லது தனது இன்டர்காண்டினென்டல் சாம்பியன்ஷிப்பை பாதுகாக்கலாம். அவரது WWE வாழ்க்கையின் இறுதி போட்டி டிசம்பர் 13 ஆம் தேதி நடைபெறும் 'சாட்டர்டே நைட்'ஸ் மெயின் ஈவென்ட்' நிகழ்ச்சியில் நடைபெறும். "தி லாஸ்ட் டைம் இஸ் நவ்" போட்டியின் வெற்றியாளர், ஜான் சீனாவை அவரது ஓய்வு போட்டியில் எதிர்கொள்வார், இது ஒரு நட்சத்திரம் நிறைந்த பிரியாவிடை நிகழ்வாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜான் சீனாவின் இந்த பிரியாவிடை பயணம் 2025 ராயல் ரம்பிளில் தொடங்கியது. ரெசில்மேனியா 41-ல் கோடி ரோட்ஸை தோற்கடித்து தனது 17வது உலக பட்டத்தை வென்று WWE வரலாற்றில் ஒரு புதிய சாதனை படைத்தார். மேலும், சமீபத்திய Raw நிகழ்ச்சியில் டோமினிக் மிஸ்டீரியோவை தோற்கடித்து கிராண்ட் ஸ்லாம் சாம்பியன் ஆனார். மல்யுத்த களத்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகும், சீனா ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது WWE நிகழ்ச்சிகளில் தோன்றுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் அது மல்யுத்தம் அல்லாத பாத்திரங்களில் இருக்கும். ஒரு செயலில் உள்ள வீரராக Raw நிகழ்ச்சியில் அவரது பயணம் முடிவுக்கு வருவது, WWE வரலாற்றில் ஒரு மறக்க முடியாத தருணமாக அமைகிறது.

மேலும் படிக்க | சுந்தர். சி - ரஜினியை இழிவாக கலாயத்த நெட்டிசன்கள்! குஷ்பு கொடுத்த மாஸ் ரிப்ளை..

