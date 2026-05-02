பிரபல பாடகி சாருலதா மணி இசை அமைத்து எழுதிய புதிய பாடல் "தென்றலில்"

திரை இசை உலகில் தமக்கென ஒரு தனி முத்திரையை பதித்த புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி டாக்டர் சாருலதா மணி, தற்போது தனது இசைப்பயணத்தில் ஒரு புதிய பரிமாணத்தை எட்டியுள்ளார். ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையில் 'தக் லைஃப்' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற "அஞ்சு வண்ணப் பூவே" பாடல் மூலம் சமீபத்தில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற அவர், தற்போது தனது புதிய சுயாதீன (Independent) பாடலான "தென்றலில்" மூலம் இசை ரசிகர்களை மீண்டும் வியக்க வைத்துள்ளார்.
இப்பாடலின் சிறப்பம்சமே, டாக்டர் சாருலதா மணி இதில் இசையமைப்பாளர், பாடலாசிரியர் மற்றும் பாடகி என மூன்று முக்கிய பொறுப்புகளை ஏற்று, ஒரு முழுமையான படைப்பாக இதை உருவாக்கியுள்ளதுதான். பாரம்பரிய கர்நாடக இசை மற்றும் நவீன இசை வடிவங்களை மிக நேர்த்தியாக இணைக்கும் இவரது தனித்துவமான பாணி, இந்தப் பாடலிலும் மிளிர்கிறது. இசையமைப்பாளராக அவர் எடுத்து வைத்துள்ள இந்த புதிய அவதாரம், அவரது கலைப் பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
திறமை வாய்ந்த கலைஞர்களை எப்போதும் ஊக்குவிக்கும் குணமுடைய 'மக்கள் செல்வன்' விஜய் சேதுபதி, "தென்றலில்" பாடலை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது, இப்பாடலுக்கு கூடுதல் சிறப்பைச் சேர்த்துள்ளது. திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரம் ஒருவரின் ஆதரவு, இந்த சுயாதீன படைப்பு ரசிகர்களைச் சென்றடைவதில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது.
டாக்டர் சாருலதா மணி தமிழ், தெலுங்கு எனப் பல மொழிகளில் பல சூப்பர் ஹிட் பாடல்களைத் தந்துள்ளார். ‘வேட்டைக்காரன்’ படத்தின் "என் உச்சி மண்டைல", ‘வேலாயுதம்’ படத்தின் "சில்லாக்ஸ்" (Chillax), ‘மாற்றான்’ படத்தின் "தீயே தீயே", ‘திருமணம் இன்னும் நிக்காஹ்’ படத்தின் "கண்ணுக்குள் பொத்திவெப்பேன்", மற்றும் ‘மகாநதி’ (Mahanati) படத்தில் இடம்பெற்ற "சதா நன்னு" (Sada Nannu) என அவரது குரல் பல ஹிட் பாடல்களில் ஒலிக்கிறது.
இசைத் துறையில் வெறும் பாடகியாக மட்டுமல்லாமல், ஆஸ்திரேலியாவின் கிரிஃபித் பல்கலைக்கழகத்தில் (Griffith University) இசையில் முனைவர் பட்டம் (PhD) மற்றும் போஸ்ட் டாக்டோரல் பெல்லோஷிப் (Postdoctoral Fellowship) முடித்துள்ள அவர், ஒரு முழுமையான கலை அறிஞராகத் திகழ்கிறார்.
"தென்றலில்" பாடல் ஏப்ரல் 30, 2026 அன்று டிவோ (Divo) மற்றும் வார்னர் மியூசிக் சவுத் (Warner Music South) நிறுவனங்கள் மூலம் பிரம்மாண்டமாக வெளியிடப்பட்டது. இப்பாடல் தற்போது அனைத்து முக்கிய டிஜிட்டல் தளங்களிலும் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யக் கிடைக்கிறது.
Launching the music video of #Thendralil a melodious original song composed, written and sung by @charulathamani https://t.co/pNEPw9xOTF
Wishing the song all success!@loopdofficial @divomusicindia
— VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) April 30, 2026
இப்பாடலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பிரம்மாண்டமான மியூசிக் வீடியோவில் மாளவிகா மற்றும் தவன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். வீடியோவை தரேன் கார்த்திக் இயக்கியுள்ளார். மக்கள் தொடர்பாளராக நிகில் முருகன் பணியாற்றியுள்ளார்.
ஒரு புத்துணர்ச்சியூட்டும் மெல்லிசையை எதிர்பார்க்கும் இசைப் பிரியர்களுக்கு, டாக்டர் சாருலதா மணியின் இந்த "தென்றலில்" நிச்சயம் ஒரு விருந்தாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ