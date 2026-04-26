English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
ஆன்மாவை வருடும் இசை: விஷ்ணு விஷாலின் ‘இரண்டு வானம்’ - ‘வெள்ளிச்சுடரே’ பாடல் ஒரு சிறப்புப் பார்வை

விஷ்ணு விஷால் - மமிதா பைஜு நடிப்பில், திபு நினன் தாமஸின் இதமான இசையில் உருவாகியுள்ள 'வெள்ளிச்சுடரே' பாடல் அதன் கவித்துவமான வரிகளுக்காகவும், கபில் கபிலனின் குரலுக்காகவும் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. ‘ராட்சசன்’ படத்திற்குப் பிறகு இயக்குநர் ராம் குமார் மற்றும் விஷ்ணு விஷால் மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ள ‘இரண்டு வானம்’ படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை இந்தப் பாடல் மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 26, 2026, 06:19 PM IST

Trending Photos

இசை என்பது வெறும் ஒலிகளின் தொகுப்பு மட்டுமல்ல; அது உணர்வுகளின் கடத்தி. சில பாடல்கள் கேட்டவுடன் மறந்துவிடும், ஆனால் சில பாடல்கள் நம் ஆன்மாவை இதமாக வருடி, மனதிற்குள் ஒரு நீங்காத இடத்தைப் பிடித்துவிடும். அந்த வகையில், விஷ்ணு விஷால் மற்றும் மமிதா பைஜு நடிப்பில், இயக்குநர் ராம் குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘இரண்டு வானம்’ திரைப்படத்திலிருந்து வெளியாகியுள்ள ‘வெள்ளிச்சுடரே’ பாடல், தற்கால இசை ரசிகர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஒரு பாடலின் வெற்றி என்பது அதன் வரிகளிலும், அந்த வரிகளுக்கு உயிர் கொடுக்கும் குரலிலும் தங்கியுள்ளது. ‘வெள்ளிச்சுடரே’ பாடலுக்கு மத்ராரேஷி எழுதியுள்ள வரிகள், கவித்துவமான ஆழத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு வரியும் காதலின் மென்மையை, பிரிவின் வலியை அல்லது சேர்தலின் இனிமையை மிக நுணுக்கமாகப் பேசுகிறது. கேட்பவரின் நெஞ்சைத் தொடும் வகையில் உணர்வுகளால் நிரம்பி வழியும் இந்த வரிகள், நம்மை அறியாமலேயே ஒரு தனி உலகிற்குள் அழைத்துச் செல்கின்றன.

இந்த வரிகளுக்கு கபில் கபிலனின் இனிமையான குரல் கூடுதல் வலு சேர்க்கிறது. தற்காலத் தமிழ் சினிமாவில் கபில் கபிலன் தனது தனித்துவமான குரல் வளத்தால் பல ஹிட் பாடல்களைக் கொடுத்து வருகிறார். ‘வெள்ளிச்சுடரே’ பாடலில் அவரது குரல் ஒரு மெல்லிய தென்றலைப் போல ஒலிக்கிறது. பாடலின் உணர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு குரலை ஏற்றி இறக்கி அவர் பாடியிருக்கும் விதம், பாடலை மீண்டும் மீண்டும் கேட்கத் தூண்டுகிறது.

இசையமைப்பாளர் திபு நினன் தாமஸ், நுணுக்கமான இசைக்கோர்ப்புகளுக்குப் பெயர் பெற்றவர். ‘கண்கள் ஏதோ’, ‘பூவே’ போன்ற பாடல்கள் மூலம் ரசிகர்களின் மனதை வென்ற அவர், இந்தப் பாடலில் ஒரு புதிய பரிமாணத்தைக் காட்டியுள்ளார்.

பாடல் தொடங்கும் போது ஒலிக்கின்ற மிதமான வேகத்திலான கிதார் (Guitar) இசை, ஒரு அமைதியான சூழலை உருவாக்குகிறது. இது கேட்பவரை மெதுவாகப் பாடலுக்குள் தயார் செய்கிறது. பாடல் நகரும்போது, இசை மெதுவாக அதன் வேகத்தை அதிகரித்து, உணர்வுகளின் உச்சத்தைத் தொடுகிறது.

இந்தப் பாடலின் மிகப்பெரிய சிறப்பே, நவீன மேற்கத்திய இசைக்கருவிகளுடன் நமது மண்ணின் நாட்டுப்புற இசைக் கூறுகளை (Folk elements) மிகச் சரியாகக் கலந்திருப்பதுதான். இந்தச் சேர்க்கை பாடலுக்கு ஒரு மண்வாசனையையும், அதே சமயம் உலகளாவிய தரத்தையும் வழங்குகிறது.

திபு நினன் தாமஸின் இசை எப்போதும் ஒரு கதையைச் சொல்லும் தன்மையைக் கொண்டிருக்கும். ‘வெள்ளிச்சுடரே’ பாடலில் அவர் பயன்படுத்தியுள்ள இசைக்கருவிகளின் தேர்வு, ஒரு திரைக்கதையைப் போலவே பாடலை நகர்த்துகிறது.

தமிழ் சினிமாவின் திறமையான நடிகர்களில் ஒருவரான விஷ்ணு விஷால், எப்போதும் வித்தியாசமான கதைக் களங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பவர். இந்தப் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக, ‘பிரேமலு’ படத்தின் மூலம் தென்னிந்தியா முழுவதும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த மமிதா பைஜு இணைந்துள்ளார்.

இவர்களது திரைப் பொருத்தம் (On-screen Chemistry) பாடலின் காட்சிகளில் மிக அழகாகப் பிரதிபலிக்கிறது. ‘வெள்ளிச்சுடரே’ பாடலில் இவர்களின் மென்மையான அசைவுகளும், முகபாவனைகளும் பாடலின் மெல்லிசைக்கு வலு சேர்க்கின்றன. ஒரு காதல் கதையில் நடிகர்களுக்கு இடையிலான அந்த ஈர்ப்பு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதை இந்தப் பாடல் காட்சிப்படுத்திய விதத்திலேயே உணர முடிகிறது.

தமிழ் சினிமாவில் சில கூட்டணிகள் என்றாலே ஒரு தனி எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். அந்த வரிசையில் இயக்கநர் ராம் குமார் மற்றும் விஷ்ணு விஷால் கூட்டணி மிகவும் முக்கியமானது.

ஒரு ஃபேண்டஸி கலந்த நகைச்சுவைத் திரைப்படமாக ரசிகர்களைச் சிரிக்க வைத்தது. தமிழ் சினிமாவின் மிகச்சிறந்த சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர்களில் ஒன்றாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. தற்போது இந்த வெற்றிக் கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக ‘இரண்டு வானம்’ படத்திற்காக இணைந்துள்ளது. முந்தைய இரண்டு படங்களும் முற்றிலும் வேறுபட்ட தளங்களில் அமைந்திருந்தன. எனவே, இந்த ‘இரண்டு வானம்’ திரைப்படம் ஒரு அழகான காதல் கதையாகவோ அல்லது ஒரு உணர்ச்சிகரமான பயணமாகவோ இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. ராம் குமாரின் நேர்த்தியான இயக்கமும், விஷ்ணு விஷாலின் அர்ப்பணிப்பும் இந்தப் படத்தை நிச்சயம் ஒரு வெற்றிப் படமாக மாற்றும் என்பதில் ஐயமில்லை.

ஒரு திரைப்படம் தரம் மிக்கதாக உருவாவதற்குப் பின்னால் ஒரு வலுவான தொழில்நுட்பக் குழு இருக்கும். ‘இரண்டு வானம்’ படத்தின் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் அனைவரும் தத்தமது துறையில் முத்திரை பதித்தவர்கள்.

‘வெள்ளிச்சுடரே’ பாடலின் காட்சிகளில் ஒளிப்பதிவாளர் தினேஷ் கே பாபுவின் பங்கு அளப்பரியது. இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இடங்களையும், நடிகர்களின் உணர்ச்சிகளையும் தனது கேமராவால் அழகாகக் கோர்த்துள்ளார். ஒவ்வொரு சட்டகமும் (Frame) ஒரு ஓவியம் போல காட்சியளிக்கிறது.

பாடலின் ஓட்டத்திற்குத் தகுந்தாற்போல காட்சிகளைத் தொகுத்து, ஒரு தடையற்ற அனுபவத்தை சான் லோகேஷ் வழங்கியுள்ளார். தரமான படங்களைத் தயாரிப்பதில் புகழ்பெற்ற சத்ய ஜோதி ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் இந்தப் படத்தைப் பிரம்மாண்டமாகத் தயாரித்துள்ளது. டி.ஜி. தியாகராஜன் வழங்க, செந்தில் தியாகராஜன் மற்றும் அர்ஜுன் தியாகராஜன் ஆகியோர் இந்தப் படத்தின் தயாரிப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

சமூக வலைதளங்களில் ‘வெள்ளிச்சுடரே’ பாடல் வெளியான சில மணிநேரங்களிலேயே ட்ரெண்டிங்கில் இடம்பிடித்தது. குறிப்பாக, இசை ரசிகர்கள் இந்தப் பாடலைத் தங்களது 'பிளேலிஸ்ட்டில்' (Playlist) சேர்த்து மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு வருகின்றனர். மெல்லிசைப் பிரியர்களுக்கு இந்தப் பாடல் ஒரு பெரிய விருந்தாக அமைந்துள்ளது.

இந்தப் பாடலின் வெற்றி, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. படத்தின் ஆடியோ வெளியீடு, ட்ரெய்லர் மற்றும் திரையரங்க வெளியீடு குறித்த அறிவிப்புகளை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்துள்ளனர். ‘இரண்டு வானம்’ என்ற தலைப்பே ஏதோ ஒரு பெரிய வாழ்வியல் தத்துவத்தையோ அல்லது ஆழமான காதலையோ சொல்லப்போகிறது என்பதை உணர வைக்கிறது.

இன்றைய வேகமான உலகில், இரைச்சல் மிகுந்த பாடல்களுக்கு மத்தியில் ‘வெள்ளிச்சுடரே’ ஒரு அமைதியான நதியைப் போல பாய்கிறது. திபு நினன் தாமஸின் இசை நுணுக்கம், கபில் கபிலனின் குரல், மத்ராரேஷியின் வரிகள் மற்றும் விஷ்ணு விஷால் - மமிதா பைஜுவின் திரைப் பங்களிப்பு என அனைத்தும் ஒரு நேர்க்கோட்டில் இணைந்திருப்பதே இந்தப் பாடலின் வெற்றிக்குக் காரணம்.

’இரண்டு வானம்’ திரைப்படம் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் கவரும் ஒரு முழுமையான படைப்பாக இருக்கும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. இந்தப் பாடலைப் போலவே ஒட்டுமொத்தப் படமும் ரசிகர்களின் இதயங்களை வருடும் என்று நம்பலாம்.

தொழில்நுட்பக் குழு விவரம் (சுருக்கமாக):

திரைப்படம்: இரண்டு வானம்
இயக்கம்: ராம் குமார்
இசை: திபு நினன் தாமஸ்
பாடல் வரிகள்: மத்ராரேஷி
பாடியவர்: கபில் கபிலன்
நடிப்பு: விஷ்ணு விஷால், மமிதா பைஜு
தயாரிப்பு: சத்ய ஜோதி ஃபிலிம்ஸ் (செந்தில் தியாகராஜன் & அர்ஜுன் தியாகராஜன்)
ஒளிப்பதிவு: தினேஷ் கே பாபு
படத்தொகுப்பு: சான் லோகேஷ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

VellichudareVishnu VishalIrandoo Vaanam

Trending News