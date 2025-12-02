English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • மிஸ்கின் சொல்லை தட்டாதே? தனது பெயரை அதிரடியாக மாற்றிய ரியோ ராஜ்!

மிஸ்கின் சொல்லை தட்டாதே? தனது பெயரை அதிரடியாக மாற்றிய ரியோ ராஜ்!

நடிகர் ரியோ ராஜ் தனது பெயரை ராம் இன் லீலா படத்தில் மாற்றி உள்ளார். இது தற்போது கோலிவுட் வட்டாரங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 2, 2025, 12:49 PM IST
  • மிஷ்கின் சொன்னதை கேட்டு...
  • பெயரை மாற்றினாரா ரியோ ராஜ்?
  • புதிய பட போஸ்டரால் எழுந்த கேள்வி!

மிஸ்கின் சொல்லை தட்டாதே? தனது பெயரை அதிரடியாக மாற்றிய ரியோ ராஜ்!

விஜய் டிவி மூலம் பிரபலமான நடிகர் ரியோ ராஜ், தனது அடுத்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரில் தனது பெயரிலிருந்து ராஜ் என்பதை நீக்கியுள்ளது தற்போது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு ஒரு விழாவில் இயக்குநர் மிஷ்கின் வழங்கிய அறிவுரையை ஏற்று அவர் இந்த மாற்றத்தை செய்துள்ளாரா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. திங்கட்கிழமையன்று ரியோ ராஜின் அடுத்த படமான 'ராம் இன் லீலா' (Ram in Leela) படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியானது. அதில் நடிகரின் பெயர் வெறுமனே ரியோ (Rio) என்று மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. வழக்கமாக ரியோ ராஜ் என்று இருக்கும் அவரது பெயரில், 'ராஜ்' என்பது காணாமல் போனது பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

மிஷ்கின் சொன்னது என்ன?

இதன் பின்னணியில் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் உள்ளது. ரியோவின் முந்தைய படமான ஆண் பாவம் பொல்லாதது (Aan Paavam Pollathathu) படத்தின் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிரபல இயக்குநர் மிஷ்கின், மேடையில் ஒரு ஆலோசனையை வழங்கினார். "எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது. நீங்கள் உங்கள் பெயரை 'ரியோ ராஜ்' என்பதிலிருந்து 'ரியோ' என்று மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். 

'ரியோ' என்பது மிகவும் கவர்ச்சியாகவும், தனித்துவமாகவும் இருக்கிறது. இனிமேல் உங்களை 'ரியோ' என்றே அழைத்துக்கொள்ளுங்கள்; 'ராஜ்' என்பதை தவிர்த்து விடுங்கள். 'ராஜ்' என்பது 'ரியோ' என்ற பெயருக்கு இருக்கும் தனித்துவத்தை குறைப்பது போல் உள்ளது" என்று மிஷ்கின் கூறியிருந்தார். தற்போது வெளியாகியுள்ள புதிய போஸ்டரை பார்க்கும்போது, ரியோ தனது சீனியர் இயக்குநரின் அறிவுரையை தீவிரமாக எடுத்து கொண்டுள்ளார் என்றே தெரிகிறது.

அடுத்த படம்

அறிமுக இயக்குநர் ராமச்சந்திரன் கண்ணன் இயக்கத்தில் உருவாகும் 'ராம் இன் லீலா' படத்தில் ரியோவுக்கு ஜோடியாக வர்த்திகா என்ற புதுமுக நடிகை அறிமுகமாகிறார். ரியோவின் முந்தைய படமான 'ஆண் பாவம் பொல்லாதது', கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், இந்த புதிய படம் அவருக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமையுமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

Actor Rio RajAan Paavam PolladhuRam In LeelaMysskinActor Rio

