  • அஜித்தின் நெஞ்சில் புதிய டாட்டூ! இதற்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?

அஜித்தின் நெஞ்சில் புதிய டாட்டூ! இதற்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?

Actor Ajithkumar Family Photos: நடிகர் அஜித் தனது குடும்பத்துடன் கேரளா கோவிலுக்கு சென்ற புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரல் ஆகி வருகிறது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 25, 2025, 12:45 PM IST
  • நெஞ்சில் குலதெய்வத்தின் டாட்டூ!
  • குடும்பத்துடன் கோவிலுக்குச் சென்ற அஜித்!
  • வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

அஜித்தின் நெஞ்சில் புதிய டாட்டூ! இதற்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?

Actor Ajithkumar Family Photos: தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரும், ரசிகர்களால் தல என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் நடிகர் அஜித் குமார், தனது நடிப்பு திறமை மற்றும் பைக், கார் ரேஸ் மீதான ஆர்வம் ஆகியவற்றால் மட்டுமல்லாமல், தனது எளிமையான வாழ்க்கை முறை மற்றும் ஆன்மீக நாட்டத்திற்காகவும் பெரிதும் அறியப்பட்டவர். தற்போது, தனது படப்பிடிப்பு வேலைகளுக்கு மத்தியில், குடும்பத்துடன் ஆன்மீக பயணத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அவரது புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன.

சமீபத்தில், நடிகர் அஜித் குமார் தனது மனைவி ஷாலினி மற்றும் மகன் ஆத்விக் ஆகியோருடன் கேரள மாநிலம், பாலக்காட்டில் உள்ள ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கோவிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்துள்ளார். இந்த கோவில் பயணத்தின்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை, ஷாலினி அஜித் குமார் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், "ஆசீர்வாதமும், ஒருமித்தலும் நிறைந்த ஒரு நாள்" என்ற நெகிழ்ச்சியான தலைப்புடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | கார் விபத்து ஏற்படுத்திய பிரபல நடிகை? வெளியான ஆதாரம்..முழு தகவல்

இந்த புகைப்படங்களில், அஜித் குமார் மற்றும் அவரது மகன் ஆத்விக் இருவரும் ஒரே மாதிரியான பாரம்பரிய தென்னிந்திய உடையான வேட்டி, சட்டையில் காட்சியளிக்கின்றனர். ஷாலினி, எளிமையான சுடிதாரில் அழகாக காட்சியளிக்கிறார். குடும்பமாக அவர்கள் கோவிலில் தரிசனம் செய்யும் இந்த புகைப்படங்கள், ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்து, இணையத்தில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன.

ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த டாட்டூ

இந்த வைரல் புகைப்படங்களில், ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த மற்றொரு விஷயம், அஜித் குமாரின் மார்பில் உள்ள ஆன்மீக டாட்டூ. இதற்கு முன் பொதுவெளியில் பெரிதாக தெரியாத இந்த டாட்டூ, தற்போது தெளிவாக தெரிவதால், அது குறித்த விவாதங்கள் சமூக வலைதளங்களில் களைகட்டியுள்ளன. பல ரசிகர்கள் அந்த டாட்டூவை ஜூம் செய்து, அது என்னவாக இருக்கும் என்று தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர். 

ஒரு ரசிகர் தனது கமெண்ட்டில், "அந்த டாட்டூ அம்மனை குறிக்கிறது. அது அஜித்தின் குலதெய்வம். பாலக்காடு தமிழர்களின் தெய்வமான இந்த கோவிலுக்கு அவர் அடிக்கடி செல்வார்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். மற்றொரு ரசிகர், "அந்த தெய்வீகமான டாட்டூவை பார்ப்பதில் மகிழ்ச்சி" என்று பதிவிட்டுள்ளார். பலரும் நெருப்பு மற்றும் இதய எமோஜிக்களை பறக்கவிட்டு, தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

அஜித்தின் அடுத்த படம் என்ன?

திரைப்படங்களை பொறுத்தவரை, அஜித் குமார் அடுத்ததாக, இளம் இயக்குநர் அதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் கூடுதல் விவரங்கள் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், இந்த வித்தியாசமான கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பு, ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்கெனவே ஏற்படுத்தியுள்ளது. தனது தொழில்முறை வாழ்க்கையையும், தனிப்பட்ட ஆன்மீக மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையையும் சிறப்பாக சமநிலைப்படுத்தி வரும் அஜித் குமாரின் இந்த பண்பு, அவர் மீதுள்ள மரியாதையை ரசிகர்கள் மத்தியில் மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | ‘சக்தி திருமகன்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! விஜய் ஆண்டனியின் த்ரில்லர் படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

AjithAjith family photosActor AjithAjith TatooShalini Ajith

