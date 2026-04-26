ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுனின் மிரட்டலான 'பிளாஸ்ட்' : ஏஜிஎஸ்-ன் அடுத்த மெகா ஹிட் ரெடி

தமிழ் திரையுலகில் தரமான கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படங்களையும், பிரம்மாண்டமான வணிக ரீதியிலான வெற்றிப் படங்களையும் சம அளவில் வழங்கி வரும் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனம் ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் (AGS Entertainment). கல்பாத்தி எஸ். அகோரம், கல்பாத்தி எஸ். கணேஷ் மற்றும் கல்பாத்தி எஸ். சுரேஷ் ஆகியோரின் தலைமையில் இயங்கும் இந்த நிறுவனம், எப்போதும் புதுமைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது.
சமீபத்தில் தளபதி விஜய் நடிப்பில் வெளியான 'கோட்' (The GOAT), இளைஞர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்த 'லவ் டுடே' மற்றும் வரவிருக்கும் 'டிராகன்' என அடுத்தடுத்து மெகா ஹிட் மற்றும் எதிர்பார்ப்புக்குரிய படங்களை வழங்கி வரும் ஏஜிஎஸ், தற்போது தனது 28-வது படைப்பாக 'பிளாஸ்ட்' திரைப்படத்தை அறிவித்துள்ளது.
இந்தத் திரைப்படத்தின் மூலம் ஒரு புதிய திறமையாளரை தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது ஏஜிஎஸ் நிறுவனம். 'லவ் டுடே' புகழ் பிரதீப் ரங்கநாதனின் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றிய சுபாஷ் கே ராஜ், இப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராகத் தடம் பதிக்கிறார். கதை, திரைக்கதை மற்றும் வசனம் ஆகிய பொறுப்புகளை அவரே ஏற்றுள்ளார்.
இப்படத்தின் கூடுதல் பலமாக 'ஆக்ஷன் கிங்' அர்ஜுன் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். அவருடன் அபிராமி மற்றும் வளர்ந்து வரும் நடிகை ப்ரீத்தி முகுந்தன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இன்று வெளியாகியுள்ள இப்படத்தின் தலைப்பு மற்றும் 'ஃபர்ஸ்ட் லுக்' போஸ்டர், சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இப்படத்தில் மிரட்டலான மற்றும் அழுத்தமான கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கப் பல நட்சத்திரங்கள் இணைந்துள்ளனர்:
ஜான் கொக்கேன்
திலீபன்
பவன்
அர்ஜுன் சிதம்பரம்
விவேக் பிரசன்னா
பாலா ஹசன்
திரைப்படம் குறித்து இயக்குநர் சுபாஷ் கே ராஜ் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல்கள் சுவாரஸ்யமானவை. இது ஒரு பக்கா 'ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர்' என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
"அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களும், குறிப்பாகக் குடும்பங்களுடன் வந்து ரசிக்கும் வகையில் இந்த ஆக்ஷன் திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு அன்பான குடும்பம்—தாய், தந்தை, மற்றும் மகள்—அவர்களின் அமைதியான வாழ்க்கைக்குள் எதிர்பாராத விதமாக நுழையும் ஒரு கொடூரமான கும்பல். தீமையையே குறிக்கோளாகக் கொண்ட அந்தப் பயங்கரவாத கும்பலுக்கும், குடும்பத்தைக் காக்கப் போராடும் ஒரு தந்தைக்கும் இடையே நடக்கும் விறுவிறுப்பான போராட்டமே 'பிளாஸ்ட்'."
தனது முதல் படத்திலேயே ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுனை இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது ஒரு மிகப்பெரிய வரம் என்றும், அதற்கு ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்திற்குத் தனது நன்றியைத் தெரிவிப்பதாகவும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.
'பிளாஸ்ட்' திரைப்படம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிகவும் வலுவானதாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இதற்காகத் தென்னிந்தியாவின் மிகச்சிறந்த கலைஞர்கள் ஒன்றிணைந்துள்ளனர்.
'கே.ஜி.எஃப்' (KGF) மற்றும் 'சலார்' போன்ற பிரம்மாண்ட படங்களுக்கு இசையமைத்த ரவி பஸ்ரூர், இப்படத்தின் மூலம் நேரடித் தமிழ் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிறார். அவரது அதிரடியான பின்னணி இசை இப்படத்திற்குப் பெரும் பலமாக அமையும். அருண் ராதாகிருஷ்ணன் தனது கேமரா கண்களால் காட்சிகளைச் செதுக்கியுள்ளார். விறுவிறுப்பான திரைக்கதைக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் பிரதீப் E ராகவ் படத்தொகுப்பு செய்துள்ளார்.
ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் படம் என்பதால், சண்டைக் காட்சிகள் மிக முக்கியமானது. அதை பீனிக்ஸ் பிரபு சிறப்பாக வடிவமைத்துள்ளார். வீரமணி கணேசன் கலை இயக்குநராகவும், தினேஷ் மனோகரன் ஆடை வடிவமைப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளனர்.
இப்படத்தின் தரத்தை உறுதி செய்வதற்காக ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தின் அனுபவம் வாய்ந்த குழு களமிறங்கியுள்ளது.
கிரியேட்டிவ் புரொடியுசர்: அர்ச்சனா கல்பாத்தி
அசோசியேட் கிரியேட்டிவ் புரொடியுசர்: ஐஸ்வர்யா கல்பாத்தி
நிர்வாக தயாரிப்பாளர்: எஸ்.எம். வெங்கட் மாணிக்கம்
ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் நேர்த்தியான திட்டமிடலால், 'பிளாஸ்ட்' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் இறுதிக்கட்டப் பணிகள் (Post-production) அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவடைந்துவிட்டன. படத்தின் ப்ரோமோஷன் பணிகள் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளன.
விறுவிறுப்பான ஆக்ஷன், குடும்ப சென்டிமென்ட் மற்றும் ரவி பஸ்ரூரின் அதிரடி இசை என ஒரு முழுமையான சினிமா அனுபவத்தைத் தரக் காத்திருக்கும் 'பிளாஸ்ட்', மிக விரைவில் உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகத் தயாராக உள்ளது.
