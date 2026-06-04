Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /61 வயதில் 3வது திருமணத்திற்கு ரெடியான அமீர்கான்! மணப்பெண் யார் தெரியுமா?

61 வயதில் 3வது திருமணத்திற்கு ரெடியான அமீர்கான்! மணப்பெண் யார் தெரியுமா?

Aamir Khan 3rd Marriage : பாலிவுட் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராகவும், இந்தியாவின் ஸ்டார் நடிகர்களுள் ஒருவராகவும் இருக்கிறார் அமீர்கான். இவருக்கு தற்போது மூன்றாவது திருமணம் நடக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து காெள்வாேம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 04, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:14 PM IST
61 வயதில் 3வது திருமணத்திற்கு ரெடியான அமீர்கான்! மணப்பெண் யார் தெரியுமா?
Image Credit: Aamir Khan 3rd Marriage | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சேலம்: பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
TN Government3 min ago
2
Zee Short Film Contest41 min ago
3
Sivakarthikeyan55 min ago
4
Xiaomi 17T1 hr ago
5
Chennai1 hr ago