/61 வயதில் 3வது திருமணத்திற்கு ரெடியான அமீர்கான்! மணப்பெண் யார் தெரியுமா?

Aamir Khan 3rd Marriage : இந்திய திரையுலகின் ஸ்டார் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், அமீர்கான். கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக பாலிவுட் திரையுலகில் காலூன்றி இருக்கும் இவருக்கு, தற்போது மூன்றாவதாக திருமணம் ஆக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்தி திரையுலகை பற்றி, தமிழ் மக்கள் பெரிதாக தெரிந்து காெள்ள விரும்பாமல் இருப்பர். கூர்ந்து, அனைத்து மொழி படங்களையும் பார்ப்பவர்கள் மட்டுமே இந்தி படங்களையும் சேர்த்து பார்ப்பார்கள். ஆனால், கொஞ்சமாக சினிமா தெரிந்தவர்களுக்கு கூட, அமீர்கானை நன்றாக தெரியும். காரணம், பாலிவுட்டில் இருக்கும் மூன்று பெரிய ‘கான்’ நடிகர்களுள்ள இவர் மூன்றாமவர். சொல்லப்போனால், பாலிவுட்டில் உலகளவில் முதன் முறையாக ரூ.100 காேடி அடித்த படமான ‘கஜினி’ திரைப்படத்தின் ஹீரோவும் இவர்தான். அதே போல, முதன்முதலாக ரூ.1000 வசூலித்த ‘தங்கல்’ படத்தின் முக்கிய லீட் கேரக்டரும் இவர்தான்.
இதைத்தவிர்த்து, தமிழ் மக்கள் சமீபத்தில் வெளியான ‘கூலி’ திரைப்படத்தில் பார்த்தனர். இந்த படத்தில் அமீர்கான் வில்லனாக நடிப்பது தெரிந்ததும், கண்டிப்பாக அவருக்கு ‘ரோலக்ஸ்’ போல ஒரு செம்ம ரோல் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த கேரக்டரை சில நிமிடங்களே காட்டி, ஏமாற்றி விட்டதாக ரசிகர்கள் விமர்சித்தனர்.
|அமீர்கான் திருமண உறவுகள்
|டைம்லைன்
|அமீர்கான் - ரீனா தத்தா
|1986–2002
|அமீர்கான் - கிரண் ராவ்
|2005–2021
|அமீர்கான் - கௌரி
|2024-இப்போது வரை
அமீர்கான், கவுரி ஸ்பாட் என்பவரை கடந்த சில வருடங்களாக காதலித்து வருகிறார். இவர்கள் இருவரும் தங்களின் உறவை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கும் வகையில் பல பொது இடங்களுக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வந்து சென்றிருக்கின்றன்ர். அடிக்கடி ட்ரிப் செல்வது, டேட் செல்வது போன்றவை இவர்களின் வாடிக்கையாகும். இவர்களின் காதல் கதை, தற்போது திருமண சேப்டரை நோக்கி நகர்வதாக கூறப்படுகிறது. அமீர்கானுக்கு, தற்போது 61 வயது ஆகிறத், கவுரிக்கு தற்போது 47 வயது ஆகிறது. தன்னை விட 14 வயது குறைவான கவுரியை அமீர்கான் திருமணம் செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அமீர்கானுக்கும், கவுரிக்கும் வரும் ஜூலை 5ஆம் தேதி திருமணம் நடக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களின் திருமணமானது நெருங்கிய நண்பர்கள், குடும்ப உறவினர்கள் முன்னிலையில் நடக்க இருக்கிறது. இதில், அமீர்கானின் திரைத்துறை நண்பர்களான சல்மான்கான், ஷாருக்கான் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அமீர்கானின் காதலி கவுரி ஸ்பார்ட், பெங்களூருவை சேர்ந்தவர். லண்டனில் பேஷன் மற்றும் ஸ்டைலிங் படிப்படி முடித்திருக்கும் இவர், மும்பையில் ஒரு சலூனை நடத்தி வருகிறார். அது மட்டுமன்றி அமீர்கானின் தயாரிப்பு நிறுவனத்திலும் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கும் ஏற்கனவே திருமணமாகி ஒரு குழந்தை இருக்கிறது.
அமீர்கானுக்கு ஏற்கனவே ரீனா தத்தா மற்றும் கிரன் ராவ் என இருவருடன் திருமணம் ஆனது. 1986ஆம் ஆண்டில் அமீர்கான், ரீனாவை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவரும் அமீர்கானின் சில படங்களில் வேலை பார்த்தவர்தான். இவர்களுக்கு ஜுனைத் கான் மற்றும் இரான் கான் என இரு குழன்ஹைகள் உள்ளனர். 16 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு இருவரும் 2002ஆம் ஆண்டில் விவாகரத்து செய்து கொண்டனர். ஆனால் திருமணத்திற்கு பிறகும் இருவரும் தொழில் ரீதியாகவும், தனிப்பட்ட முறையிலும் நட்பு பாராட்டுபவர்களாக இருக்கின்றனர்.
அமீர்கானின் இரண்டாவது மனைவியின் பெயர், கிரண் ராவ். இவர் இயக்குநரும், திரைக்கதை ஆசிரியரும் தயாரிப்பாளரும் ஆவார். இவர்களின் திருமனம் 2005ஆம் ஆண்டில் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் உள்ளது. கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் 2021ஆம் ஆண்டில் திருமண விவாகரத்து செய்து கொண்டனர். இருப்பினும், தங்களது மகன் அசாத்தை கோ பேரண்டிங் முறையில் வளர்த்து வருகின்றனர். இவரும், தனது முன்னாள் கணவர் அமீர்கானுக்கு நல்ல தோழியாக இருக்கிறார். பெரும் வெற்றி பெற்ற ‘லாபதா லேடீஸ்’ திரைப்படத்தின் இயக்குநர் இவர்தான், இதை தயாரித்து அமீர்கான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.