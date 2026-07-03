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61 வயதில் 3வது திருமணம்..புது மாப்பிள்ளையாகும் அமீர்கான்! அவரே சொன்ன செய்தி

Aamir Khan : பாலிவுட்டின் உச்ச நட்சத்திரங்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், அமீர் கான். இவருக்கு ஏற்கனவே இருமுறை திருமணம் நடந்து, அவை இரண்டும் விவாகரத்தில் முடிந்த நிலையில், தற்போது அவர் மூன்றாவதாக திருமணம் செய்ய இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 03, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:36 PM IST
61 வயதில் 3வது திருமணம்..புது மாப்பிள்ளையாகும் அமீர்கான்! அவரே சொன்ன செய்தி
Image Credit: Aamir Khan | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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