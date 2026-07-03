/61 வயதில் 3வது திருமணம்..புது மாப்பிள்ளையாகும் அமீர்கான்! அவரே சொன்ன செய்தி

Aamir Khan : இந்தி திரையுலகில் இருக்கும் மூன்று பெரிய ‘கான்’ நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், அமீர்கான். கிட்டத்தட்ட 35 வருடங்களுக்கும் மேலாக பாலிவுட்டில் முக்கிய நட்சத்திரமாக ஜொலித்து வரும் இவர், தற்போது தன்னுடைய மூன்றாவது திருமண வாழ்க்கையை தொடங்க ஆயத்தமாகி வருகிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
நடிகர் அமீர்கான், தன்னுடைய காதலியான கவுரி ஸ்பார்டை வரும் ஜூலை 5ஆம் தேதி திருமணம் செய்ய இருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறார். இவர்கள் இருவருக்குள்ளும் பல ஆண்டுகால நட்பு இருந்தாலும், அது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதலாக உருவெடுத்ததாகவும், இப்போது இருவரும் இல்வாழ்க்கையில் நுழைய இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, "I am getting married on July 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. We seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH— ANI (@ANI) July 3, 2026
அமீர்கான், சமீபத்தில் தன்னுடைய 3வது திருமணம் குறித்து முதன்முறையாக ஊடகத்தினரிடம் பேசியிருந்தார். அப்போது திருமணம் எளிய முறையில் மும்பையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெற இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். வரும் ஜூலை 5ஆம் தேதி இந்த திருமணமானது நடைபெற இருக்கிறது. இதில், இரு வீட்டாரின் நெருங்கிய உறவினர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க இருக்கின்றனர். மேலும், இதில் பாலிவுட் நடிகர்களான சல்மான்கான் மற்றும் ஷாருக்கான் ஆகியோரும் கலந்து கொள்வர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களைத்தாண்டி, இன்னும் சில சினிமா பிரபலங்களுக்கும் இதில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
கௌரி ஸ்ப்ராட், அழகு மற்றும் ஃபேஷன் துறையின் தொழிலதிபராக இருக்கிறார். பெங்களூருவை சேர்ந்த இவர், மும்பையில் பிப்ளண்ட் சலோன் என்கிற சிகையழகு நிலையத்தை நடத்தி வருகிறார். கூடவே, இவர் அமிர்கானின் தயாரிப்பு நிறுவனமான அமிர்கான் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் பணிகளையும் கவனித்து வருகிறார். இவர், பெங்களூருவில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்து, லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் புகைப்படக்கலையை படித்து முடித்திருக்கிறார்.
அமிர்கானை கௌரிக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் தெரியுமாம். ஆனால், ஆரம்பத்தில் இவர்கள் வெறும் நண்பர்களாக மட்டும் இருந்துள்ளனர். அமிர்கான், கௌரியை டேட்டிங் செய்ய ஆரம்பித்த பின், தனது 60வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் அவரை வெளியுலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தினார்.
வயது வித்தியாசம்..
அமிர்கானுக்கு தற்போது 61 வயது ஆகிறது. கௌரிக்கு, 47 வயது ஆகிறது. இவர்கள் இருவருக்கும் கிட்டத்தட்ட, 14 வயது வித்தியாசம் உள்ளது. இது குறித்து இவர்களுக்குள் திருமணம் ஆகப்போகும் சமயத்தில், இந்த வயது வித்தியாசம் குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
அமிர்கான், 1986ஆம் ஆண்டு ரீனா தத்தா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஜுனைத் மற்றும் இரா என இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். 16 வருடம் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த இவர்கள், 2002ஆம் ஆண்டில் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தனர்.
அமிர்கான், 2005ஆம் ஆண்டில் கிரண் ராவ் என்பவரை மணந்தார். இதுவும் காதல் திருமணம்தான். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறார். அவர் பெயர், அசாத். 15 வருடங்கள் ஒன்றாக இருந்த இவர்கள், 2021ஆம் ஆண்டில் விவாகரத்து பெறுவதாக அறிவித்தனர். ஆனாலும், இவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து சில படங்களில் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். தங்கள் மகனையும் மாறி மாறி பார்த்துக்கொள்கின்றனர். மூன்றாவது திருமணம் செய்யும் வேலையிலும், நடிகர் அமிர்கான், தன்னுடைய முதல் இரண்டு மனைவியையும் தன்னுடைய குடும்பமாக பார்த்து, அவர்கள் மீது பாசமாக இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.