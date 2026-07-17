/3 இடியட்ஸ் படம் சோனம் வாங்சுக் கதை அல்ல! சர்ச்சைக்கு அமீர்கான் விளக்கம்..

Aamir Khan : இந்தியில் ‘ஆல் டைம் ஃபேவரட்’ என்கிற பிரிவில் ஒரு சிலர், ஒரு சில படங்களை அடக்குவார்கள். அப்படி, பாலிவுட் திரைப்படங்களை அதிகம் விரும்பி பார்ப்பவர்களுக்கு ‘3 இடியட்ஸ்’ பிடித்த ஒன்றாக இருக்கும். இந்த படம், ராஜ்குமார் ஹிராணி இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படமாகும். இந்த படத்தில், அமீர்கான் ‘புன்சுக் வாங்டு’ என்கிற பெயரில் நடித்திருந்தார். இவர் இதில் ஒரு பெரிய பொறியாளராகவும், அறிவாளியாகவும் நடித்திருந்தார். இந்த கதாப்பாத்திரம், இந்திய பொறியாளரான சோனம் வாங்சுக்கின் வாழ்க்கையை வைத்து எடுக்கப்பட்டது என கூறப்பட்டது. ஆனால், அதற்கு தற்போது அமீர்கான் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு முறைகேடு, கல்வித்துறையில் நடந்த முறைகேடுகளுக்கு மத்திய அரசு பொறுப்பேற்று, கல்வியமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி கடந்த ஜுன் மாத இறுதியில் இருந்து போராட்டம் செய்து வருகிறது. இவர்களுக்கு ஆதரவாக சோனம் வாங்சுக் கடந்த 20 நாட்களாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவருடைய உடல்நிலை தொடர்ந்து மோசமடைந்து வந்தாலும், அவர் தன்னுடைய உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிடுவதாக இல்லை. அவருடைய நலம் விரும்பிகள், பிற சமூக ஆர்வலர்கள் என பலரும் எவ்வளவோ சொல்லியும் அவர் போராட்டத்தை கைவிடுவதில்லை.
சோனம் வாங்சுக் குறித்து, சமூக வலைதளங்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் தொடர்ந்து செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக, சோனம் வாங்சுக்கின் வாழ்க்கையை வைத்து எழுதப்பட்ட கதையில், அவராகவே நடித்த அமீர்கான் ஏன் இன்னும் இவருடைய உண்ணாவிரத போராட்டம் குறித்து வாய் திறக்கவில்லை என்பது பலருடைய கேள்வியாக இருந்தது. குறிப்பாக, 3 இடியட்ஸ் திரைப்படத்தில் நடித்த அனைவரையும் மக்கள் சமூக வலைதளங்களில் கேள்வி கேட்டு வந்தனர். கூடவே, சோனம் வாங்சுக் குறித்து இதற்கு முன்னர் பெருமையாக பேசிய பாலிவுட் பிரபலங்கள், இப்போது அவருக்கு ஆதரவாக இல்லாதது ஏன் என்றும் கேட்டனர். இதற்கு அமீர்கான் விளக்கமளித்திருக்கிறார்.
நடிகர் அமீர்கான், சமீபத்தில் ஒரு மேடை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அதில், அவரிடம் சோனம் வாங்சுக் விவாகரத்து குறித்தும் அவர் கேரக்டரில் அமீர்கான் 3 இடியட்ஸ் படத்தில் நடித்தது குறித்தும் கேட்கப்பட்டது.
#AamirKhan clarified that Rancho from 3 Idiots was not based on #SonamWangchuk during the closing ceremony of #LondonFilmFestival. He also expressed concern over Wangchuk's health amid his ongoing hunger strike.#3Idiots #Rancho #Bollywood #HungerStrike #IndiaNews #BreakingNews pic.twitter.com/oXmO9vS19t— Manchh (@Manchh_Official) July 17, 2026
படத்தை எடுத்தவர்களுக்கோ, அதில் நடித்த தனக்கோ, இந்த கதையை எடுக்கும் போது, வாங்சுக் என்பவர் யாரென்றே தெரியாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிரார். மேலும், வாங்சுக்கின் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த அவர், தொடர்ந்து கீழே இறங்கி வரும் அவருடைய உடல் நிலை குறித்தும் கவலை தெரிவித்தார்.
“3 இடியட்ஸ் திரைப்படத்தை சோனம் வாங்சுக்கின் வாழ்க்கையை வைத்து எடுத்ததாக ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது. ஆனால், அது உண்மை இலை. அந்த படத்தை எழுதிய போது அவரைப்பற்றிய எந்த தகவலும் எங்களுக்கு தெரியாது. அவரையும் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தெரியாது. அதைத்தாண்டி சோனம் வாங்சுக்கின் வேலை மிகவும் நல்லது. அவர் இப்போது உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் இருக்கிறார். அவரது உடல்நிலை அனைவருக்கும் கவலை அளித்திருக்கிறது” என்று அமீர்கான் பேசினார்.
3 இடியட்ஸ் படத்தில், சதுர் ராமலிங்கம் என்கிற காமெடி கதாப்பாத்திரத்தில், ஓமி வைத்யா நடித்திருப்பார். இவர்தான் சோனம் வாங்சுக்கின் 3 இடியட்ஸ் கேரக்டர் குறித்து பேசியிருந்தார். இது குறித்தும் அமீர்கானிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், ஓமி வைத்யா அந்த வீடியோவில் பேசியிருந்தது தவறான தகவல் என்று கூறினார். தொடர்ந்து சோனம் வாங்சுக்கிற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க, 3 இடியட்ஸ் கதை அவருடையதாக இருக்க வேண்டியதில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.