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3 இடியட்ஸ் படம் சோனம் வாங்சுக் கதை அல்ல! சர்ச்சைக்கு அமீர்கான் விளக்கம்..

Aamir Khan : பாலிவுட்டில் பெரிய ஹிட் அடித்த படங்களுள் ஒன்று, 3 இடியட்ஸ். இந்த திரைப்படத்தின் கதை, சாேனம் வாங்சுக்கின் வாழ்க்கையை வைத்து எழுதப்பட்ட கதை என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், இதற்கு அமீர்கான் அளித்துள்ள விவரத்தில், அப்படி எதுவும் இல்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:28 PM IST
3 இடியட்ஸ் படம் சோனம் வாங்சுக் கதை அல்ல! சர்ச்சைக்கு அமீர்கான் விளக்கம்..
Image Credit: Aamir Khan Clarification On Sonam Wangchuk | X (page)Source: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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3 இடியட்ஸ் படம் சோனம் வாங்சுக் கதை அல்ல! சர்ச்சைக்கு அமீர்கான் விளக்கம்..
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