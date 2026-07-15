/அமீர்கான் தன் மனைவிகளை மதம் மாற சொன்னாரா? அவரே கொடுத்த விளக்கம்..

இந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அமீர்கான். இவருக்கும், கெளரி ஸ்பராட் என்பவருக்கும் சமீபத்தில் திருமணம் நடந்தது. இது, அமீர்கானுக்கு மூன்றாவது திருமணமாகும். இந்த திருமணம் முடிந்த சமயத்தில், பலரும் அமீர்கான் மீது முக்கிய குற்றச்சாட்டு ஒன்றை முன்வைத்தனர். தன் மனைவிகளை, அமீர்கான் மதம் மாறச்செய்தார் என்பதுதான் அது.
அமீர் கானும், கௌரி ஸ்ப்ராட்டும் கடந்த 5ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொண்டனர். கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகாலமாக நண்பர்களாக இருந்த இவர்கள் இருவரும் 2 ஆண்டுகளாக டேட்டிங் செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இறுதியில், மும்பையில் இருக்கும் அமீர்கானின் இல்லத்தில் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மத்தியில் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களின் திருமண கொண்டாட்டங்கள் வீடியோக்களாக இணையத்தில் வைரலானது.
அமீர்கான், கெளரிக்கு முன்னதாக இருவரை திருமணம் செய்து விவாகரத்து செய்திருக்கிறார். முதல் மனைவியின் பெயர் ரீனா தத்தா. இவர்களுக்கு 1986ல் திருமணம் ஆகி 2002ல் விவாகரத்து ஆனது. அமீர்கான் இரண்டாவதாக கிரண் ராவ் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு 2005ல் திருமணம் ஆகி 2021ல் விவாகரத்து ஆனது. அமீர்கானின் மனைவிகள் குறித்து சமீபத்தில் பேசி வந்த ரசிகர்கள், இவர்கள் அனைவரும் இந்துக்கள் என்றும், இஸ்லாமியரான அமீர்கான், இவர்களை மதம் மாற்றி திருமணம் செய்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. இவர் மூன்றாவது திருமணம் செய்தது குறித்தும் அனைவரும் விமர்சித்து வந்தனர். குறிப்பாக மந்திரி நிதிஷ் ரானே, இந்த மூன்றாவது திருமணத்தை ‘லவ் ஜிகாத்’ என்று குறிப்பிட்டது சர்ச்சையானது.
அமீர்கான், சமீபத்தில் தன்னை சுற்றி வந்த வதந்திகளுக்கு விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். தன் மனைவி கௌரி ஸ்ப்ராட் ஒரு இந்துவே இல்லை என்று கூறியதோடு, அவரை கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், தங்கள் குடும்பத்தை அனைவரையும் உள்ளடக்கிய குடும்பம் என்று தெரிவித்த அவர், தன் சகோதரிகள் இருவரும் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்களை திருமணம் செய்துள்ளதாகவும், தன் மகள் ஒரு இந்துவை திருமணம் செய்து கொண்டவர் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், தன்னுடைய முன்னாள் மனைவிகள் இருவரையும் குறிப்பிட்டு பேசிய அவர், அவர்களையும் தான் மதம் மாற சொன்னது இல்லை என்றும், தாங்கள் மதம் சார்ந்த சடங்குகள் இன்றி அரசு அதிகாரிகளால் சட்டப்பூர்வமாக நடத்தப்பட்ட பதிவு திருமணம் என்றும் தெரிவித்தார். தன் மனைவி கிறிஸ்தவ முறைகளை பின்பற்றாத கிறிஸ்தவர் என கூறிய அவர், இப்போது தன்னை சுற்றி நடக்கும் விஷயங்கள் வேடிக்கையாக இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார்.
திருமணம் முடிந்த பிறகு, கௌரிக்கு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் ஒன்றை பரிசாக கொடுத்ததாக தகவல்கள் பரவியது. இதே அப்பார்ட்மெண்டில் அவருடைய முன்னாள் மனைவிகள் இருப்பதாகவும், அவர்கள் மற்றும் தன் பிள்ளைகளுக்கு அருகில் இருப்பதற்காக அதே இடத்தில் இன்னொரு வீட்டை அமீர்கான் அங்கு வாங்கியிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது. அதற்கு அமீர்கான் விளக்கமளித்துள்ளார். இதற்கு பதிலளித்த அவர், தான் தங்கியிருக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட் இப்போது மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், இது தாங்கள் எடுத்த முடிவு இல்லை என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.