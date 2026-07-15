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அமீர்கான் தன் மனைவிகளை மதம் மாற சொன்னாரா? அவரே கொடுத்த விளக்கம்..

பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான அமீர்கான், தன் மனைவிகளை மதம் மாற வைத்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்ததையொட்டி, அவரே அதற்கு விளக்கமளித்துள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 15, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:29 PM IST
அமீர்கான் தன் மனைவிகளை மதம் மாற சொன்னாரா? அவரே கொடுத்த விளக்கம்..
Image Credit: Aamir Khan | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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