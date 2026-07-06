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3வது திருமண விழாவில் Ex மனைவிக்கு முத்தம்... அமீர்கானை விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்கள்!

Aamir Khan : பாலிவுட்டில் திரை நட்சத்திரமாக ஜொலிக்கும் அமீர்கான், தன்னுடைய 2 முன்னாள் மனைவிகள் முன்னிலையில், 3வது திருமணம் செய்து காெண்டார். அதாேடு மட்டுமல்லாது, புது மனைவியின் கண் முன்னாலேயே, தன்னுடைய 2வது மனைவிக்கும் அவர் முத்தம் கொடுத்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 06, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:27 AM IST
3வது திருமண விழாவில் Ex மனைவிக்கு முத்தம்... அமீர்கானை விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்கள்!
Image Credit: Aamir Khan | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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