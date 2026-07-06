/3வது திருமண விழாவில் Ex மனைவிக்கு முத்தம்... அமீர்கானை விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்கள்!

Aamir Khan : இந்தி திரையுலகில் இருக்கும் மூன்று பெரிய ‘கான்’ நடிகர்களில் முக்கியமானவராக இருக்கிறார், அமீர்கான். இவர், சமீபத்தில் கூலி படத்தில் ‘தாஹா’ என்ற வில்லன் ராேலிலும் நடித்திருந்தார். பாலிவுட்டில் கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்களுக்கும் மேலாக திரை நட்சத்திரமாக ஜொலித்து வரும் அமீர்கான், தற்போது 3வதாக திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். இந்த செய்தி குறித்துதான் இணையம் முழுவதும் பேச்சாக இருக்கிறது.
நடிகர் அமீர்கான், நெருங்கிய நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் முன்னிலையில், தன்னுடைய காதலி கௌரி ஸ்ப்ராட்டை மும்பையில் உள்ள பாண்ட்ராவில் இருக்கும் தன்னுடைய இல்லத்தில் எளிமையான முறையில் பதிவுத்திருமணம் செய்து கொண்டார். இவருக்கு 61 வயதாகும் நிலையில், கௌரிக்கு 47 வயது ஆகிறது. தற்போது திருமணம் முடித்துள்ள புதுமணத்தம்பதிகளுக்கு திரை பிரபலங்கள் அனைவரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை விவாகரத்தோ, 2ஆம் திருமணமோ அவ்வளவு எளிதாக நடந்து விடுவதில்லை. கணவன் - மனைவி இருவரில் யாரேனும் ஒருவருக்கு விவாகரத்து கொடுப்பதில் விருப்பம் இல்லை எனில், திருமண உறவில் இருந்து பிரிவது என்பதே கடினமான காரியம் ஆகி விடும். ஆனால், அமீர்கான் விஷயத்தில் அப்படியில்லை. அமீர்கான், இதற்கு முன் இருமுறை திருமணம் செய்து விவாகரத்து செய்திருக்கிறார்.
அவரது முதல் மனைவியின் பெயர், ரீனா தத்தா. அமீர்கானுக்கும் இவருக்கும், 1986ஆம் ஆண்டு திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு ஜுனைத் மற்றும் இரா என இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். 16 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு, இவர்கள் இருவரும் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தனர்.அமீர்கான், 2005ல் கிரண் ராவ் என்பவரை மணந்தார். இவர்களுக்கும் அசாத் என்கிற மகன் இருக்கிறார். 16 வருட திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு, 2021ல் இவர்களுக்கு விவாகரத்து ஆகிவிட்டது.
அமீர்கான், தன்னுடைய இரு மனைவிகளையும் பிரிந்தாரே தவிர தங்களின் குழந்தைகளை ‘கோ-பேரண்டிங்’ முறையில் முன்னாள் மனைவிகளுடன் சேர்ந்து நன்றாகவே வளர்த்து வருவதோடு, அவர்களுடன் நல்ல உறவிலேயே இருக்கிறார். தற்போது நடைப்பெற்ற அமீர்கானின் மூன்றாவது திருமணத்தில் அவருடைய முன்னாள் மனைவிகள் இரண்டு பேரும் கலந்து கொண்டதே அதற்கு சான்றாகும்.
Aamir Khan kissing his ex wife Kiran on his third marriage day pic.twitter.com/RF7YWeo7ky— Raj (@idfcwau) July 5, 2026
அமீர்கானின் இரண்டாவது மனைவியான கிரண் ராவிற்கும், அமீர்கானுக்கும் முன்னாள் கணவன் மனைவி என்கிற உறவைத்தாண்டி, தொழில் ரீதியாகவும் நல்ல உறவு உள்ளதாக அவர்களே சில நேர்காணல்களில் கூறியிருக்கின்றனர். கிரண் ராவ் இயக்கிய ‘லாபதா லேடிஸ்’ திரைப்படத்தை, அமீர்கான்தான் தயாரித்திருந்தார். இதைத்தாண்டியும் இருரவும் சில படங்களில் ஒன்றாக வேலை பார்த்து வருகின்றனர். கிரண் ராவ், அமீர்கானின் மூன்றாவது திருமணத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, கிரண் ராவிடன் கன்னத்தில் கைவைத்து மேடையில் பேசிக்கொண்டிருந்த அமீர்கான், அவருடைய கன்னத்தில் முத்தமிட்டார். இதை ஒரு சில பேர், வீடியோவாக எடுத்து தங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு, அமீர்கானை இழிவாக பேசி வருகின்றனர். அதோடு, மத ரீதியாகவும் அவரை தாக்கி வருகின்றனர். உண்மையில், அமீர்கான் அவருடைய கண்ணத்தில் முத்தமிடும் போது, அது நட்பு ரீதியான ஒன்றுதான் என்பது தெள்ளத்தெளிவாக தெரிகிறது.