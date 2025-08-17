பராசக்தி படத்தில் 50 வயது பிரபல நடிகர்! ஒரு காலத்தில் டாப் ஹீரோ..யார் தெரியுமா?

Abbas Character In Sivakarthikeyan : தமிழ் திரையுலகில், ‘டாப் ஹீரோ’ என்கிற இடத்தை பிடித்திருப்பவர் சிவகார்த்திகேயன். இவர், தற்போது பராசக்தி படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில், புதிதாக ஒரு நடிகர் இணைந்திருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?
பராசக்தி திரைப்படம்:
தமிழ் திரையுலகில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படங்களுள் ஒன்று, பராசக்தி. சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த திரைப்படம், 1960களில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை கதைக்களமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். இவருடன் சேர்ந்து முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் ஸ்ரீலீலா மற்றும் அதர்வா ஆகியோர் நடித்திருக்கிறார். நெகடிவ் ரோலில் ரவி மோகன் நடித்துள்ளார்.
புதிதாக இணைந்த நடிகர்…
பராசக்தி திரைப்படத்தில் புதிதாக ஒரு நடிகர் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர், இப்படத்தில் சில காட்சிகளே வருவார் என்று தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இருப்பினும், இவரது கேரக்டரால் படத்தில் பெரிய தாக்கம் இருக்குமாம். இந்த தகவல் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ இன்னும் எதுவும் வெளியாகவில்லை. அந்த நடிகர் யார் தெரியுமா?
அவர் வேறு யாருமில்லை, 90களில் பல இளசுகளின் மனங்களை கொள்ளை கொண்ட அப்பாஸ்தான். காதல் தேசம், மின்னலே, ஆனந்தம் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்த அவர், 2015ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு வேறு எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை. தற்போது இவர் பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 50 வயதாகும் இவர், இப்போது கம்பேக் கொடுக்க தயார் ஆகி விட்டார்.
அப்பாஸ் நடிக்கும் இன்னொரு படம்..
நடிகர் அப்பாஸ், தற்போது இன்னொரு தமிழ் படத்திலும் நடித்து வருகிறார். ஸ்ரீ கெளரி பிரியா, ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் படத்தில் அப்பாஸ் ஒரு முக்கிய கேரக்டரில் நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் ஆரம்பித்தது. இவரை மீண்டும் திரையில் பார்க்க ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
பராசக்தி கதை..
சூர்யா, சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் நடிக்க இருந்த படம், புறநானூறு. இந்த படத்தின் பணிகள் சில ஆண்டுகள் தள்ளிப்போடப்பட்டது. அதன் பிறகு, இப்படத்தின் வேலைகள் அப்படியே நிறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த கதையைத்தான் தற்போது சிவகார்த்திகேயனை வைத்து வேறு பெயரில் சுதா கொங்கரா இயக்குவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. இது, இந்தி திணிப்பு போராட்டத்தின் போது உயிரிழந்த அண்ணா பல்கலைக்கழக கல்லூரி மாணவர் ராஜேந்தரின் வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
