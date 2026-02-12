விஜய் இயக்கும் படத்தில் அஜித்! வைரலாகும் போட்டோ..முழு விவரம்..

Ajith Acting In AL Vijay Ad Film : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், அஜித். இவர், தற்போது நடிகர் மட்டுமல்ல கார் ரேஸரும் கூட. இவர், ஏ.எல்.விஜய் இயக்கத்தில் தற்போது ஒரு விளம்பர படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
அஜித் குமார்:
அஜித் குமார், இப்போது நடிகர் மட்டுமல்ல, மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் வீரரும் கூட. நடிப்பை விட அஜித்திற்கு மிகவும் ஆர்வமான ஒரு விஷயம், கார் ரேஸிங்க்தான். ஆரம்பத்தில் இருந்தே, தனக்கு மிகவும் பிடித்த விஷயங்களை செய்வதில் ஆர்வம் கொண்ட அஜித், இப்போது அதனை முழு நேரமாக செய்து வருகிறார். தற்போது துபாயில் இருக்கும் யாஸ் மெரினா சர்க்யூட்டில் அஜித், தனது அணியுடன் கார் ரேஸிங் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதையடுத்து, தனது டீமை விளம்பரப்படுத்தவும், பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறார்.
ஏ.எல்.விஜய் இயக்கத்தில்..
அஜித், கார் ரேஸிங்க் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட போது, அவருடன் இயக்குநர்கள் சிறுத்தை சிவாவும், ஏ.எல்.விஜய்யும் கூடவே இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது. இதற்கு காரணம் என்ன என்பது தற்போது தெரிய வந்திருக்கிறது. அதாவது, ஏ.எல்.விஜய் இயக்கும் ஒரு விளம்பர படத்தில், நடிகர் அஜித் நடிக்கிறார். இதற்கு ஒளிப்பதிவாளராக ஓம் பிரகாஷ் இருக்கிறார். அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்தான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ரசிகர்களிடம் கோபப்பட்ட அஜித்!
சமீபத்தில், அஜித் தனது ரசிகர்களை கண்டித்ததை இணையத்தில் வீடியோவாக பார்க்க முடிந்தது. அஜித், வார்த்தின் இறுதி நாட்களில் தனது ரசிகர்களை தன்னுடன் சேர்ந்து போட்டோ மற்றும் வீடியோ எடுக்க அனுமதிப்பார். துபாய் கார் ரேஸ் பயிற்சியிலும் அதுதான் நடந்து வருகிறது. சமீபத்தில் ரசிகர்கள் பலர் அவருடன் போட்டோ எடுப்பதற்காக யாஸ் மெரினா சர்க்யூட்டிற்கு கூட்டம் கூட்டமாக வந்திருக்கின்றனர். அந்த ரசிகர்களில் சிலர், குடித்து விட்டு வந்திருக்கின்றனர். அதோடு, அங்கிருக்கும் விலை மதிப்பு மிக்க கார்கள் மீது ஏறி நின்றும், அதன் மீது கை வைத்தும் இருக்கின்றனர். இதனால், அங்கு சிறிது நேரம் சலசலப்பு எழுந்துள்ளது. அவர்களை நோக்கி, “மானமே போகுது..Please Behave Yourself! தியேட்டர் கிடையாது இது..” என்று அவர்களை அஜித் கடிந்து கொண்டது வைரலானது.
அஜித்தின் 64வது படம்..!
அஜித்திற்கு 2025ல் வெளியான ‘விடாமுயற்சி’ படம் பயங்கரமாக சறுக்கியது. இதையடுத்து, அவர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில், ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படத்தில் நடித்தார். இந்த படம், பெரிய வெற்றியை பெற்றது. இதையடுத்து, அஜித்தின் 64வது படத்தையும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனே இயக்க இருக்கிறார். ஆதிக், அஜித்தின் பெரிய ரசிகர் என்பதால், அவர் அஜித்திற்காக வைத்திருக்கும் கதை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றனர். இருப்பினும், இந்த படத்திற்காக அஜித் கேட்கும் சம்பளத்தை கேட்டு, ரசிகர்கள் மிரண்டு போய் விட்டனர். இதனால், யாரும் படத்தை தயாரிக்க முன்வரவில்லை. இப்போது, ஒரு தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் அஜித் கேட்கும் சம்பளத்தை கொடுத்து, படத்தை தயாரிக்க முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இதுவரை படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளிவராமல் இருக்கிறது.
