அஜித் ரிட்டயர்மென்ட் கன்ஃபார்ம்? ரசிகர்களுக்கு திடீரென வந்த டவுட்..காரணம் என்ன?

Ajith Kumar Car Racing Schedule : மக்கள் மத்தியில் ஜென்டில்மேன் நடிகர் என்று பெயர் பெற்றவர் அஜித் குமார். கிட்டத்தட்ட, 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டாப் நடிகராக இருக்கும் இவர், தற்போது சினிமாவை தாண்டி தனது பிற ஹாபிக்களிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அஜித்திற்கு சினிமாவை தாண்டி பிடித்த விஷயமாக இருப்பது, தனது குடும்பத்தை பார்த்துக்கொள்வது, கார் ரேசிங் மற்றும் பைக் டூர் செல்வது. இது குறித்த முக்கிய முடிவுகளை அவர் அடிக்கடி எடுத்து வருவது, அவரது ரசிகர்களை “ஒருவேளை சினிமாவை விட்டு போய்விடுவாரோ” என்ற சந்தேகத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது.
அஜித் 64:
அஜித்தின் 64வது படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குகிறார். இந்த படத்திற்கான தயாரிப்பாளரை தேடும் பணி, கிட்டத்தட்ட ஓராண்டாக நடைபெற்று வருகிறது. அஜித்தின் சம்பளத்தை கேட்ட பல தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், தலைதெறித்து ஓடுவதாக கூறப்படும் நிலையில், இன்னும் படத்தை தயாரிப்பது யார் என்பது உறுதி ஆகாமல் இருக்கிறது. இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி, அஜித்தும் தனது பிற ஹாபிக்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்.
அஜித்துடன் ஏற்கனவே ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தின் மூலம் இணைந்திருக்கிறார். இவர், இயக்குநர் என்பதை தாண்டி அஜித்தின் தீவிர ரசிகரும் கூட. இதற்காகவே, அவருக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையி் பல வேடங்களை அந்த படத்தில் அவருக்கு அணிவித்திருந்தார். இந்த கூட்டணி வெற்றி கூட்ணியானதால், மீண்டும் இவர்கள் AK 64 படத்தில் இணைகின்றனர்.
ரிட்டையர்மெண்டிற்கு திட்டமா?
நடிகர் அஜித், எப்போதும் தனது ரசிகர்களுக்கு சொல்வது “உங்கள் வேலையை நீங்கள் பார்த்தால் போதும். எந்த ஹீரோ பின்னாடியும் ஓடாதீர்கள். அவர்களால் உங்களுக்கு எந்த பயனும் வந்துவிடப்போவதில்லை” என்பதுதான். ஆனால் அஜித் ரசிகர்கள் அதனை கேட்பதாக இல்லை. எப்போதும் அஜித் குறித்த விஷயங்களை ஆராய்ந்து அதில் உள்ள அர்த்தம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் கொள்வர். அஜித், தனது அடுத்த படத்தின் அப்டேட் எதுவும் கொடுக்காமல் தொடர்ந்து இப்படி கார் ரேசிங்கில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவதால், ஒரு வேளை அவர் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் சினிமாவில் இருந்து ரிட்டையர் ஆகி விடுவாரோ என்பது அவர்களின் கவலையாக உள்ளது. இதனால் சிலர், “எங்கயாவது போரன்னா சொல்லிட்டு போ தல” என கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே நடிகர் விஜய், தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி, திடீரென தான் சினிமாவில் இருந்து விலகுவதாகவும், முழு நேரமாக அரசியலில் ஈடுபடுவதாகவும் தெரிவித்து விட்டார். இது ரசிகர்களை பக்கென்று ஆக்கிய நிலையில், அஜித்தும் அப்படி ஒன்றை செய்து விடக்கூடாது என்பது அவரது ரசிகர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
அஜித்தின் ஆவணப்படம்:
நடிகர் அஜித்தின் ஆவணப்படத்தை, ஏ.எல்.விஜய் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தின் முன்னோட்ட காட்சி வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றிருந்தது. இந்த படத்தின் ரிலீஸிற்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
துபாயில் மாட்டிக்கொண்ட அஜித்:
நடிகர் அஜித், தற்போது இரான்-இஸ்ரேல் போரின் போது, துபாயில் இருந்தார். இதனால் பலரும் அவரது பாதுகாப்பு குறித்து வருத்தம் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, தான் நலமுடன் இருப்பதாகவும் தனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் அவர் தரப்பில் இருந்து கூறப்பட்டது. பின்னர் சில நாட்களில் அவர் சென்னை வந்தடைந்தார்.
கார் ரேசிங் அட்டவணை:
வரவிருக்கும் (2026/27) கார் ரேசிங் சீசன் குறித்தான அட்டவணை வெளியாகி உள்ளது. இதில் நடிகர் அஜித்குமார் மற்றும் அவரது அணிகள் கலந்துகொள்ள உள்ளன.
(க்ரெவென்டிக் ஐரோப்பிய தொடர், மைக்கேலின் லீமான்ஸ் கோப்பை & ஆசிய லீ மான்ஸ் தொடர்
அட்டவணை 2026 : க்ரெவென்டிக் ஐரோப்பிய தொடர்
Meanwhile AK on other side…. Full Fledge Car Racing
Cinema Retirement ah apo pic.twitter.com/nTBQyGPZz7
— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) March 15, 2026
AJITH REDANT
ரேஸ் 1 மார்ச் 20-22 2026 முகெல்லோ சர்க்யூட் இத்தாலி
ரேஸ் 2 ஏப்ரல் 17-19, 2026 சர்க்யூட் டிஸ்பா-ஃபிராங்கோர்சாம்ப்ஸ், பெல்ஜியம்
ரேஸ் 3 ஜூன் 5-7, 2026 - சர்க்யூட் பால் ரிக்கார்ட் பிரான்
ரேஸ் 4 ஜூலை 3-5,2026 தூர்பர்க் ஜெர்மனி
ரேஸ் 5 செப்டம்பர் 18-20 2026 சர்கியூட்டி பார்சிலோனா, ஸ்பெயின்
மிச்செலின் லீ மான்ஸ் கப்
ரேஸ் 1 12 ஏப்ரல் 2026 பார்சிலோனா, ஸ்பெயின்
ரேஸ் 3:5 ஜூலை 2026-இமோலா, இத்தாலி
ரேஸ் 4 23 ஆகஸ்ட் 2026 சரசுயூட்டி ஸ்பா ஃபிராங்கோர்சாம்ப்ஸ், பெல்ஜியம்
ரேஸ் 5 13 செப்டம்பர் 2026சில்வர்ஸ்டோன் யுகே
ரேஸ் 6. 10 அக்டோபர் 2026 போர்டிமாவோ போர்ச்சுகல
ALL 2026 - 27
AJITH REDANT
ஆசிய லீ மான்ஸ் தொடர் 2026/ 27
ரேஸ் & நவம்பர் 13-15, 2026 யாஸ் மெரினா சர்க்யூட் அபுதாபி
ரேஸ் 2 நவம்பர் 20-22 2026 துபாய் ஆட்டோட்ரோம் யுஏஇ
ரேஸ் 3 ஜனவரி 15-17, 2027- செபாங் இன்டர்நேஷனல் சர்க்யூட் மலேசியா
