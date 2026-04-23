வாக்களித்த அஜித்..கத்தி-கூப்பாடு போட்ட கூட்டம்..ஒரே லுக்கில் அனைவரும் சைலண்ட்! வைரல் வீடியோ..

Ajith Kumar Vote Viral Video : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் அஜித் குமார், சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்கும் இன்றைய தேதியில் தமிழ்நாட்டில் முதல் ஆளாக வாக்கு செலுத்தி இருக்கிறார். இவர் தனது திருவான்மியூர் தொகுதியில் முதல் ஆளாக வாக்கு செலுத்தி இருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026:
தமிழ்நாடு முழுவதும், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான இன்று 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைப்பெற்று வருகிறது. காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவானது நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து, அந்தந்த பகுதியை சேர்ந்த மக்கள், அவரவர் தொகுதியில் இருக்கும் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்குகளை செலுத்தி வருகின்றனர். செலிப்ரிட்டிகள் அதிகமாக இருக்கும் தேனாம்பேட்டை, நீலாங்கரை, தி.நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் விறுவிறுப்பாக வாக்குப்பதிவானது நடைப்பெற்று வருகிறது. முதல் முறை வாக்காளர்களும் காலையிலேயே லைனில் நின்று தங்களின் வாக்கினை செலுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், நடிகர் அஜித்குமார் முதல் ஆளாக காலை 7 மணிக்கு முன்னரே வாக்கு செலுத்தியது குறித்த விவரங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
முதல் ஆளாக வாக்களித்த அஜித்குமார்!
சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு செலுத்துவதற்கான நேரம் காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இதையடுத்து, 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள பாரதிதாசன் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்குச்சாவடிக்கு நடிகர் அஜித்குமார் வந்தடைந்தார். பின்பு, வாக்குச்சாவடிக்குள் சென்று தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். இதன் மூலம், இவர் தமிழ்நாட்டில் முதல் நபராக வாக்களித்திருக்கிறார் என்பது தெரிகிறது.
அஜித், பாதுகாப்பினை கருத்தில் கொண்டு காலையில் முதல் ஆளாக வந்து வாக்களித்திருக்கிறார். அதிகாரிகளும் இதன் காரணமாகத்தான் அவரை முன்னதாகவே வாக்களிக்க அனுமதித்திருக்கின்றனர். அஜித் வாக்களித்ததோடு, கையில் மை வைத்ததை காண்பித்து போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்து பின்னர் காரில் ஏறி சென்றார்.
ஒரே பார்வை..அடங்கிய கூட்டம்…
பொதுவாக, எந்த செலிப்ரிட்டிகள் வாக்களிக்க வரும் போதும் அவர்களை காண கூட்டம் அலை மோதும். அஜித் வாக்களிக்க வந்த போதும் அவரை பார்த்து சுற்றியிருந்த கூட்டம் ஆர்ப்பரித்தது. ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அஜித்தால் நகர முடியாமல் இருந்தது. பத்திரிகையாளர்கள் கேமராவை வைத்துக்கொண்டு சுற்றி நின்று கொண்டிருந்தனர். பாேலீசாரும் அவரை முன்னே செல்ல முடியாமல் தவித்தனர். இதையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு, அஜித் ஒரு நிமிடம் மெளனமாக அனைவரையும் முறைத்துக்கொண்டு நின்றார். அதன் பின்னர், மொத்த கூட்டமும் அமைதியாகி வழிவிட்டது. அவரும், முன்னேறி சென்றார் வாக்குச்சாவடியை நோக்கி சென்றார்.
Thaa.. Oru look laye crowd control pannitu irukaar. #AjithKumar pic.twitter.com/ERac0jrueD
— @TrollywoodX) April 23, 2026
வெள்ளை நிற கோட்-சூட்டில் வந்த அஜித்!
அஜித், அதிகாலையில் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு வந்த போது வெள்ளை நிற கோட் சூட்டில் வந்திருந்தார். இவர் பார்ப்பதற்கு வாக்களிக்க வந்தவர் போல தெரியவில்லை, ஏதோ தொழில்முறை மீட்டிங் போவது போல இருந்தது. இதற்கு காரணம், அஜித் இப்போது நடிகர் மட்டும் கிடையாது, கார் ரேசிங் நிறுவனத்தையும் வைத்து நடத்தி வருகிறார். பிசினஸ் ஓனராக இருப்பதால் அவர் இப்படியொரு தோற்றத்தில் வந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
தேர்தல் என்றாலே அஜித் ரியாக்ஷன்தான்..
நடிகர் அஜித், பிற நடிகர்களை போல தன்னை சுற்றி கூட்டம் கூடினால் அதை என்ஜாய் செய்துக்கொண்டு இருக்கும் ஆள் கிடையாது. தனக்கு தேவையற்ற நபர் யாராக இருந்தாலும், அவர் தேவையற்ற விஷயம் செய்யும் போது கடிந்து கொள்வார். ஒரு முறை தேர்தலில் வாக்களிக்க வந்த போது, ஒருவர் அஜித்துடன் செல்பி எடுக்க முயன்றார். அப்போது கோபமான அஜித், அவர் கையில் இருந்த செல்போனை பிடுங்கி, பின்பு அட்வைஸ் செய்து திரும்ப கொடுத்தார். அவர் கோபமான அந்த வீடியோ போன சட்டமன்ற தேர்தல் 2021ன் போது வைரலானது. அதன் பின்பும் கூட பல பொது இடங்களில் தான் தனது குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் போது வீடியோ எடுத்தவர்களின் போனை வாங்கி அதைன டெலிட் செய்திருக்கிறார்.
எந்த கட்சியையும் சாராதவர்?
அஜித், வெளிப்படையாக எந்த கட்சிக்கும் எதிராகவோ சார்பாகவோ பேசியதில்லை. 2010ஆம் ஆண்டு, திமுக ஆட்சியில் இருந்த போது அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.கருணாநிதி தலைமையில் சினிமா விழா ஒன்று நடைப்பெற்றது. அதில் பேசிய அஜித், நடிகர்களை இது போன்ற விழாவில் கலந்து கொள்தவற்காக வற்புறுத்தி வரவழைக்கப்படுவதாக கூறியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அதன் பிறகு, அவர், அவருடைய சொந்த பட விழாக்களில் கூட கலந்து கொள்வதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | மீண்டும் நம்ம ஆட்சி தான்! சிவகங்கையில் ஓட்டுப் போட்ட கையோடு ப.சிதம்பரம் சொன்ன ரகசியம்
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்: வாக்குப்பதிவு நிலவரம், வேட்பாளர் விவரம்
