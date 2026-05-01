English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
அஜித் ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்! அவர் பிறந்தநாளன்று வெளியான புதுப்பட அப்டேட்..

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக வரும் அஜித் குமாருக்கு 55வது பிறந்தநாள் இன்று. இதையொட்டி அவரது புது படத்தின் அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியிருக்கிறது. அது எந்த படம், என்ன அப்டேட்  உள்ளிட்டவை குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 1, 2026, 10:08 PM IST

Trending Photos

மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon9
May 2026
மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!
camera icon6
Summer vacation 2026
ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!
மே 1 ராசிபலன்: உழைப்பாளர் தினத்தில்... எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று லாபம்?
camera icon13
horoscope
மே 1 ராசிபலன்: உழைப்பாளர் தினத்தில்... எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று லாபம்?
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
camera icon6
Reba John
கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிவித்த ரெபா ஜான்! வைரல் போட்டோ ஷூட்
தமிழ்நாட்டில் எக்கச்சக்க ரசிகர் கூட்டத்தை கொண்ட பிரபலங்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் அஜித். இவர் இப்போது நடிகர் மட்டுமல்ல கார் ரேஸிங் வீரரும் கூட. தனக்கென்று ஒரு அணியை வைத்துக்கொண்டு, அவர்களுடன் பார்ஸிலோ, துபாய், பெல்ஜியம் போன்ற உலக நாடுகளில் நடக்கும் கார் ரேசிங் பந்தயத்திற்கு சென்று அதில் கலந்து கொண்டு வருகிறார் அஜித். அங்கும் இவரை பார்க்க பல ஆயிரம் ரசிகர்கள் கூடுகின்றனர். ஒருபோதும் கூட்டத்தை விரும்பாத அஜித், தனக்கென்று யாரும் ரசிகர் மன்றம் வைக்க வேண்டாம் என்றும், நடிகர்கள் பின்னால் போவதை முதலில் நிறுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.  மே ஒன்றாம் தேதி அன்று அவருக்கு பிறந்தநாள் ஆகும். இதையொட்டி அவரது புது படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியிருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

புது பட அப்டேட்:

அஜித் குமாரின் 55வது பிறந்த நாள் ஒட்டி அவருக்கு அரசியல் பிரபலங்கள், திரை பிரபலங்கள், பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இருக்கின்றனர். இது அடுத்து அவரது ரேஸிங் தொடர்பாக “Racing Isn't Acting” என்கிற ஆவணப்படம் உருவாகி இருக்கிறது. இந்தப் படத்தை, ஏ.எல்.விஜய் இயக்கியிருக்கிறார். சமீபத்தில் இந்த ஆவண படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்த படத்துக்கு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருக்கிறார். 

அஜித்தின் ரேஸ் வாழ்க்கை குறித்த ஆவணப்படத்தின் முதல் லுக் வீடியோ வெளியாகி இருக்கிறது. Gladiators என்று இந்த படத்திற்கு டைட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் நெட்பிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது‌. இந்த படத்தில் ரேசிங் உலகில் அஜித் என்னென்ன சாதனைகளை செய்கிறார் என்று ரஸ்கர்கள் பெரிய திரையில் காணும் வகையில்  உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

அஜித் 64 அப்டேட் வருமா வராதா?

நடிகர் அஜித்குமார், 64வது திரைப்படத்தில் நடிப்பாரா மாட்டாரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. காரணம், இந்த படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குகிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்து விட்டது. இது குறித்து பேசிய அவரும், படம் விரைவில் ஃபைனலைஸ் செய்யப்படும் என்றார். ஆனால், அஜித் நிறைய சம்பளம் கேட்பதால் தயாரிப்பாளர்கள் யாரும் இவரை வைத்து படம் எடுக்க முன்வரவில்லை. இன்னும் தயாரிப்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்க முன்வருவதில்லை. இதனால், இந்த படத்தின் பணிகள் அப்படியே நிற்கிறது. 

மேலும் படிக்க | அஜித்குமார் நடிக்க மறுத்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் விஜய் படமும் இருக்கு..

மேலும் படிக்க | ’கர’ படத்தில் அப்படியென்ன ஸ்பெஷல்? இதெல்லாம்தான் ஹைலைட்ஸ்..முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ajith KumarGladiatorsDocumentaryRacing

Trending News