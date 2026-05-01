அஜித் ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்! அவர் பிறந்தநாளன்று வெளியான புதுப்பட அப்டேட்..

தமிழ்நாட்டில் எக்கச்சக்க ரசிகர் கூட்டத்தை கொண்ட பிரபலங்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் அஜித். இவர் இப்போது நடிகர் மட்டுமல்ல கார் ரேஸிங் வீரரும் கூட. தனக்கென்று ஒரு அணியை வைத்துக்கொண்டு, அவர்களுடன் பார்ஸிலோ, துபாய், பெல்ஜியம் போன்ற உலக நாடுகளில் நடக்கும் கார் ரேசிங் பந்தயத்திற்கு சென்று அதில் கலந்து கொண்டு வருகிறார் அஜித். அங்கும் இவரை பார்க்க பல ஆயிரம் ரசிகர்கள் கூடுகின்றனர். ஒருபோதும் கூட்டத்தை விரும்பாத அஜித், தனக்கென்று யாரும் ரசிகர் மன்றம் வைக்க வேண்டாம் என்றும், நடிகர்கள் பின்னால் போவதை முதலில் நிறுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். மே ஒன்றாம் தேதி அன்று அவருக்கு பிறந்தநாள் ஆகும். இதையொட்டி அவரது புது படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியிருக்கிறது.
புது பட அப்டேட்:
அஜித் குமாரின் 55வது பிறந்த நாள் ஒட்டி அவருக்கு அரசியல் பிரபலங்கள், திரை பிரபலங்கள், பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இருக்கின்றனர். இது அடுத்து அவரது ரேஸிங் தொடர்பாக “Racing Isn't Acting” என்கிற ஆவணப்படம் உருவாகி இருக்கிறது. இந்தப் படத்தை, ஏ.எல்.விஜய் இயக்கியிருக்கிறார். சமீபத்தில் இந்த ஆவண படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்த படத்துக்கு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருக்கிறார்.
அஜித்தின் ரேஸ் வாழ்க்கை குறித்த ஆவணப்படத்தின் முதல் லுக் வீடியோ வெளியாகி இருக்கிறது. Gladiators என்று இந்த படத்திற்கு டைட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் நெட்பிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படத்தில் ரேசிங் உலகில் அஜித் என்னென்ன சாதனைகளை செய்கிறார் என்று ரஸ்கர்கள் பெரிய திரையில் காணும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
அஜித் 64 அப்டேட் வருமா வராதா?
நடிகர் அஜித்குமார், 64வது திரைப்படத்தில் நடிப்பாரா மாட்டாரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. காரணம், இந்த படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குகிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்து விட்டது. இது குறித்து பேசிய அவரும், படம் விரைவில் ஃபைனலைஸ் செய்யப்படும் என்றார். ஆனால், அஜித் நிறைய சம்பளம் கேட்பதால் தயாரிப்பாளர்கள் யாரும் இவரை வைத்து படம் எடுக்க முன்வரவில்லை. இன்னும் தயாரிப்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்க முன்வருவதில்லை. இதனால், இந்த படத்தின் பணிகள் அப்படியே நிற்கிறது.
மேலும் படிக்க | அஜித்குமார் நடிக்க மறுத்த சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் விஜய் படமும் இருக்கு..
மேலும் படிக்க | ’கர’ படத்தில் அப்படியென்ன ஸ்பெஷல்? இதெல்லாம்தான் ஹைலைட்ஸ்..முழு விவரம்
