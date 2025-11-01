அஜித் ஏன் கண்கலங்கினார்? மகள், மகன் பற்றிப் பேசும்போது மனம் உருகிய நடிகர்

Actor Ajith Kumar Viral Interview: நடிகர் அஜித் சமீபத்தில் பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி அளித்திருந்தார். அப்போது தனது பிள்ளைகளை பற்றி கேட்டக்பட்ட கேள்விக்கு எமோஷனலாக நடிகர் அஜித் குமார் பேசியிருந்தார், அவை என்ன என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.
நடிகர் அஜித் குமார் கடந்த ஒரு வருடமாக சினிமா துறையில் இருந்து முழுமையாக விலகி, தனது வாழ்நாளில் நீண்ட காலமாக வளர்த்துக் கொண்ட கனவான கார் ரேஸ் உலகில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளார். தற்போது அவர் ‘அஜித் குமார் ரேசிங் டீம்’ என்ற தனது சொந்த அணியின் உரிமையாளராகவும் தலைவராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். அந்த அணியை உலகம் முழுவதும் நடைபெறும் பல சர்வதேச மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் போட்டிகளில் முன்னின்று வழிநடத்தி வருகிறார்.
கடந்த சில மாதங்களில் மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெற்ற கார் ரேஸ்களில் பங்கேற்று, வெற்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் குவித்து, இந்தியாவுக்கும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார். அவருடைய ஒழுக்கம், அர்ப்பணிப்பு, மற்றும் விளையாட்டு மீது கொண்ட தீவிரம் ஆகியவை ரசிகர்களாலும் மற்ற விளையாட்டு வீரர்களாலும் பெரிதும் மதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறான விதத்தில் தனது தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய பரிமாணத்தை உருவாக்கிய அஜித் குமார் (Ajith Kumar), சமீபத்தில் பிரபலமான ஆங்கில ஊடக நிறுவனத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் பல சுவாரஸ்யமான கருத்துக்களையும் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த பேட்டியில் அவர் தனது வாழ்க்கை நோக்கம், குடும்பம், ரேசிங் மீது கொண்ட அன்பு, மற்றும் சினிமா துறையுடன் மீண்டும் இணைவது பற்றிய சிந்தனைகள் போன்ற பல அரிய விஷயங்களை திறந்த மனதுடன் பேசியுள்ளார்.
இந்நிலையில் நடிகர் அஜித் குமார் 'The Hollywood Reporter India' என்ற ஆங்கில ஊடகத்திற்கு பேட்டியை அளித்திருந்தார். அப்போது தனது மகள் மற்றும் மகன் குறித்து அவர் பேசியிருந்தார். அப்போது அவர் சற்று லேசாக கண்கலங்கினார்.
எனவே நடிகர் அஜித் குமார் எமோஷனலானதற்கான காரணம், என் மகள், மகனுடன் நான் பள்ளிக்கு அல்லது வேறு இடங்களுக்கு செல்லும் வேளைகளில், அவர்கள் எனைக் கண்டு அடிக்கடி கேட்பார்கள் “நீங்கள் ஏன் மற்ற அப்பாக்களைப் போல இல்லை?” என்று. அவர்களின் அந்தக் கேள்வி ஒவ்வொரு முறையும் என் இதயத்தையும் துளைத்துப் போகும். அந்த உணர்வுகளைப் பற்றி அஜித் பேசுகையில், அவரது கண்களில் ஒரு சற்றான கலக்கமும் குரலில் ஒரு நெகிழ்ச்சியும் தெரிந்தது. அந்த தருணம் அங்கு இருந்த அனைவரின் மனதையும் மிகவும் நெருடியது; ஒரு தந்தையாக அவர் உணரும் அந்த ஆழமான பாசம் எல்லோரையும் சிந்திக்க வைத்தது.
