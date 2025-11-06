விஜய்க்கு நான் என்றும் எதிரி இல்லை.. நான் சொல்ல வந்தது இதுதான் - நடிகர் அஜித் குமார் விளக்கம்!

Actor Ajith Kumar About Vijay: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் விஜய், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு தமிழக வெற்றிக் கழக்ம் என்ற கட்சியை தொடங்கிய நிலையில், தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை மனதில் வைத்து தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த சூழலில், கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி விஜய், கரூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட போது, ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த விவகாரம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. மேலும், நடிகர் விஜய் மற்றும் தவெகவினர் கடும் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டனர்.
கரூர் சம்பவம் குறித்து நடிகர் அஜித் குமார்
இந்த நிலையில், சினிமாவில் விஜய்க்கு போட்டியாகவும் அவரது நண்பராகவும் இருக்கும் நடிகர் அஜித்குமார், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக பேசி இருந்தார். அதில், கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்திற்கு ஒருவர் மட்டும் பொறுப்பல்ல; அனைவருக்கும் அதில் பொறுப்பு உள்ளது. கூட்டத்தை கூட்டுவது பெருமை என்ற அதீத மனநிலை கொண்ட சமூகமாக இன்று நாம் மாறியிருக்கிறோம். கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டுகளை பார்க்கக் கூட்டம் வரும்போது இதுபோன்று நடப்பதில்லை. ஆனால் திரையரங்குகள் அல்லது நடிகர்களை பார்க்க வரும்போது மட்டும் இதுபோன்ற நடப்பது ஏன்? இதனால் ஒட்டுமொத்த திரைத்துறை மீதும் உலகளவில் தவறான பிம்பம் ஏற்படுகிறது என கூறியிருந்தார்.
சர்ச்சைக்கு அஜித் குமார் விளக்கம்
நடிகர் அஜித் குமாரின் இந்த கருத்துக்கள் அனைவரது கவனத்தையும் பெற்றது. சிலர் விஜய்-க்கு ஆதரவாக அஜித் கருத்து தெரித்துள்ளதாகவும் சிலர் விஜய்-க்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்துள்ளதாகவும் கூறி வருகின்றனர். இதற்கு மத்தியில் அஜித் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார். நான் அளித்த பேட்டி இளைஞர்களுக்கு நல்ல செய்தியை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு பதிலாக ஒரு சிலர் அவர்களின் அஜெண்டாவை கொண்டு சேர்க்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனக்கு தெரியும். இங்கு எதை எடுத்தாலும் பரபரப்பாக்க முயல்வார்கள். நான் எனக்கு பிடித்த பாதையில் பயணிக்க விரும்புகிறேன். '
விஜய்க்கு என்றும் நல்லதே நினைப்பேன்
எனது நல்ல எண்ணங்கள் சில ஊடகங்களால் சரியாக கொண்டு சேர்க்கப்படவில்லை. மாறாக விஜய்க்கும் அஜித்துக்கும் இடையே மோதல், அஜித் ரசிகர்களுக்கும் விஜய் ரசிகர்களுக்கும் இடையேயான போர் என்பது போல் ஆகிவிட்டது. நாம் நச்சுக்கலந்த சமூகமாக மாறிவிட்டோம். நான் பேசியதை விஜய்க்கு எதிராக கட்டமைக்க சிலர் முயல்கின்றனர். அவர்கள் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. எப்போதும் நான் விஜய்க்கு நல்லதையே நினைத்து வருகிறேன். என்று கூறி உள்ளார்.
