அஜித் குமார் செய்த செயல்.. உலகளவில் இந்திய சினிமாவிற்கே பெருமை! என்ன தெரியுமா?

Ajith Kumar: நடிகர் அஜித் குமார் உலக அளவில் இந்திய சினிமாவிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக ஓர் செயலை செய்திருக்கிறார். அது குறித்து பார்க்கலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 2, 2025, 09:19 PM IST

அஜித் குமார் செய்த செயல்.. உலகளவில் இந்திய சினிமாவிற்கே பெருமை! என்ன தெரியுமா?

தற்போதும் இந்திய திரையுலகின் பெருமையை உலகளவில் கொண்டு சென்றுள்ளார் தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகர் மற்றும் கார் ரேசர் அஜித் குமார். அண்மையில் ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற ஒரு முக்கிய கார் ரேசில் தொழில் நுட்ப மற்றும் ட்ரைவிங் திறமையை வெளிக்காட்டிய இவர், இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்து, திறமையாக 3ஆம் இடத்தைப் பெற்றார்.

Add Zee News as a Preferred Source

உலக அளவில் இந்திய சினிமாவிற்கு பெருமை

இந்த தொடரில் அவரது சட்டை மற்றும் காரிலும் இந்திய சினிமாவின் லோகோவை அடையாளப்படுத்தி சர்வதேச தேச அளவில் இந்திய திரையுலகின் புகழை 
கொண்டு சென்றுள்ளார். அஜித்தின் இந்த செயலை ரசிகர்கள் பெரிதும் பாராட்டி, சமூக தளங்களில் பகிர்ந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இவரின் இந்த முயற்சி இந்திய கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் விளையாட்டு கட்சியையும் பரவலாக்கும் புதிய கலந்துரையாடல்களை தூண்டியுள்ளது.

எதிர்கால திட்டங்கள் மற்றும் புதிய படங்கள்

இந்த பந்தயங்களின் வெற்றியுடன், நடிகர் நவம்பர் முதல் தன் அடுத்த படத் திட்டங்களை ஆரம்பிக்கிறார். இந்த படத் திட்டத்தை இயக்க ஆதி ரவிச்சந்திரன் தயாரிப்பவர்களிடமிருந்து அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாக உள்ளது. அதன் பட்ஜெட் மற்றும் தயாரிப்பாளர் குழுவின் விவரங்கள் இன்னும் உறுதியானதாக இல்லை. ஆனால் விநியோகஸ்தர் ராகுல் தயாரிப்பை முன்னெடுத்துள்ளார் என பரவலாக கூறப்படுகிறது

படப்பிடிப்பு விவரங்கள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள்

AK64 என அழைத்தப்படும் நடிகர் அஜித் மற்றும் இயக்குனர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனின் அடுத்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க உள்ளார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இந்த கூட்டணி அமைந்தால், அது ரசிகர்கள் மத்தியில் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நவம்பர் மாதம் தொடங்கி, அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்தில் ரிலீஸின் மேற்பாவை அடைய வாய்ப்புள்ளது. 

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அஜித் குமாரின் விடாமுயற்சி படம் வெளியானது. இப்படம் சுமாரான விமர்சனத்தையே பெற்ற நிலையில், ஏப்ரலில் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனின் குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் வெளியான நிலையில், இப்படம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்தது. இந்த நிலையில், மீண்டும் அஜித் குமார், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் கூட்டணி உருவாகும் நிலையில், அது அவரது ரசிகர்களுக்கு நல்ல ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை என கூறலாம்.

