அஜித்தின் 64வது படத்தில் இருக்கும் சிக்கல்! தயங்கும் தயாரிப்பாளர்கள்..நடப்பது என்ன?

AK 64 Movie Production Is Delayed : சினிமாவை தவிர, தனக்கு பிடித்த ரேசிங் மற்றும் டூரில் கவனம் செலுத்தி வரும் அஜித், தனது அடுத்த படத்திற்காக அதிக சம்பளம் கேட்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அவருக்கு தயாரிப்பாளர்கள் கிடைப்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
அஜித்தின் 64வது படம்:
2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும், அஜித் நடிப்பில் விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி ஆகிய இரண்டு படங்கள் வெளியாகின. இந்த படங்களில் விடாமுயற்சி மக்கள் மத்தியில் பெரிதாக வரவேற்பை பெறவில்லை. குட் பேட் அக்லி படம் மட்டும் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது. இந்த படத்திற்கு பின், அவரது அடுத்த படத்திற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியானது. இருப்பினும், இது குறித்த அடுத்த அப்டேட்கள் எதுவுமே வெளியாகவில்லை.
குட் பேட் அக்லி படத்தை இயக்கிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரனே அஜித்தின் 64வது படத்தையும் இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை எடுப்பதற்கு படக்குழு தயாரிப்பாளர்களை தேடி வருகின்றனர். ஆனால், இதில் ஒரு சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
அதிக சம்பளம் கேட்கும் அஜித்!
நடிகர் அஜித்தின் சம்பளம் குறித்த சர்ச்சை, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்தே எழுந்து வருகிறது. தன் படம், ரூ.100 கோடி கூட வசூலிக்காத நிலையில், அஜித் அந்த தொகையை சம்பளமாக கேட்பது குறித்து பல ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர். அவ்வளவு சம்பளம் வாங்காத டாப் ஹீரோக்கள் கூட, பிற மொழி மாநிலங்களுக்கு சென்று தன் படங்களை ப்ரமோட் செய்வதாகவும், ஆனால் தெலுங்கு மொழி மற்றும் குடும்ப ரசிகர்களை கொண்டிராத அஜித், அவ்வளவு சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டு படத்தை ப்ரமோட் செய்வதில்லை என்பதும் ரசிகர்கள் வைத்த குற்றச்சாட்டாக இருந்தது. இந்த நிலையில், இதுவே அவரது 64வது படத்திற்கும் பிரச்சனையாகி நிற்கிறது.
தயங்கும் தயாரிப்பாளர்கள்:
ஏகே 64 படத்தை, ரோமியோ பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பதாக இருந்தது. ஆனால், அஜித் தனக்கு இப்படத்திற்காக ரூ.185 கோடி சம்பளம் கேட்பதால் அதிலிருந்து இந்த நிறுவனம் பின்வாங்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் வைத்திருந்த பட்ஜெட்டே, சுமார் ரூ.300 கோடியாகத்தான் இருந்தது. இதில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட தொகையை அஜித் கேட்பதால் ரோமியோ பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் படத்தை தயாரிக்கும் பொருப்பில் இருந்து விலகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, கோல்ட் மைன்ஸ் என்கிற நிறுவனத்திடமும் தயாரிப்பிற்காக பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக தெரிகிறது. ஆனால், இவ்வளவு பணத்தை செலவு செய்து தயாரித்தாலும், இதிலிருந்து தங்களால் லாபம் ஈட்ட முடியாது என்று அந்த நிறுவனம் தங்கள் நிலையை கூறி கையை விரித்ததாக தெரிகிறது. ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்திடமும் பேச்சுவார்த்தை நடந்துள்ளது. தங்கள் பட்ஜெட் குறித்து ரொம்பவும் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக இருக்கும் அந்த நிறுவனமோ, இந்த பக்கமே வராதீர்கள் என்று சூசகமாக சொல்லி விட்டார்களாம்.
அஜித்தின் சம்பளத்தால் தொடர்ந்து அவரது 64வது படத்தை தயாரிப்பாளர்கள் ரிஜெக்ட் செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலை மாற வேண்டும் என்றால், அஜித் தன் சம்பளத்தில் இருந்து சிரிதளவாவது இறங்கி வர வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | அஜித் ஏன் கண்கலங்கினார்? மகள், மகன் பற்றிப் பேசும்போது மனம் உருகிய நடிகர்
மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு நான் என்றும் எதிரி இல்லை.. நான் சொல்ல வந்தது இதுதான் - நடிகர் அஜித் குமார் விளக்கம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ