/ஒரு வழியாக சம்பளத்தை குறைத்த அஜித்குமார்! அடுத்தடுத்து கமிட் ஆன 2 படங்கள்..

AK 64 : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், அஜித்குமார். இவர், கடைசியாக கடந்த ஆண்டு விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருந்தார். இந்த இரு படங்களுக்கு பிறகு, அவர் அடுத்ததாக எந்த படத்தில் நடிக்கப்போகிறார் என்கிற தகவல் வெளியானாலும், அதற்கான தயாரிப்பாளர்கள் கிடைக்காததால், படத்தின் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்படாமலேயே இருந்தன.
நடிகர் அஜித், தற்போது நடிப்பைத்தாண்டி ரேசிங்கில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவர், எப்போது தனது 64வது திரைப்படத்தில் நடிப்பார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அனைவர் மத்தியலும் அதிகமாக நிலவுகிறது. இந்த சமயத்தில்தான், அஜித்குமார் தனது சம்பளத்தை அதிகமாக உயர்த்தியதால், இவர் படத்தை தயாரிக்க யாரும் முன்வரவில்லை என்று கூறப்பட்டது.
அதாவது, குட் பேட் அக்லி படத்தில் நடித்த பிறகு அடுத்த படத்தில் நடிக்க சுமார் ரூ.180 கோடி சம்பளம் வேண்டும் என அஜித்குமார் கேட்டு வந்ததாகவும், இவர் நடிக்கும் திரைப்படங்கள், இவருக்கு கொடுக்கப்படும் சம்பளத்தை விட குறைவாக லாபம் பார்ப்பதால், பல தயாரிப்பாளர்கள், “அவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்து இவர் படத்தை தயாரிக்க வேண்டுமா?” என கருதினர். இதனால், ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடன் இவர் இணைய வேண்டிய ‘AK 64' படத்தின் அப்டேட் எதுவும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது.
நடிகர் அஜித்குமார், குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தில் நடிக்க சுமார் ரூ.163 கோடி வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அஜித்தின் மேனேஜர் சுரேஷ் சந்திரா சமீபத்தில் ஹோம்பாலே தயாரிப்பு நிறுவனத்தை சந்தித்ததாகவும், அவர்கள் அஜித்தின் அடுத்த படத்தை தயாரிப்பத்து குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
அஜித், தன் சம்பளத்தை ரூ.150 கோடியாக குறைக்க முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. ஆனாலும், ஹோம்பாலே தயாரிப்பு நிறுவனம் சுமார் ரூ.90 கோடி மட்டுமே அதிகபட்ச சம்பளமாக தர முடியும் என கூறியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர்கள், இந்த தொகையை தற்போதைய மார்கெட் நிலவரத்தை கருத்தில் கொண்டு கூறியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதே சமயத்தில், AK 64 படத்தின் தயாரிப்பு சம்பந்தமாக இன்னொரு சந்திப்பும் நடந்ததாம். அவர்கள் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்யும் நிறுவனர்கள் என கூறப்படுகிறது. அவர்கள் புதிதாக தொடங்கப்போகும் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியின் முதல் படம், அஜித்துடையதாக இருக்கவேண்டும் என நினைத்து படக்குழுவினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர். ஆனால் அவர்களும் அதிகபட்சமாக ரூ.110 கோடிதான் சம்பளமாக வழங்கப்படும் என கூறியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
அஜித், அடுத்ததாக, உடனடியாக ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கும் திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் பட்ஜெட் மட்டும் சுமார் ரூ.260 கோடி என கூறப்படுகிறது. இதில் அஜித்தின் சம்பளம் ரூ.150 கோடியாக கேட்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
அடுத்ததாக, சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்க இருக்கிறாராம். இது, ஒரு கமர்ஷியல் எண்டர்டெயினராக இருக்குமாம். இதன் பட்ஜெட் மட்டும் சுமார் ரூ.235 கோடி என்று கூறப்படுகிறது. இதில் அஜித்தின் சம்பளம் ரூ.150 கோடி என்று கூறப்படுகிறது.