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ஒரு வழியாக சம்பளத்தை குறைத்த அஜித்குமார்! அடுத்தடுத்து கமிட் ஆன 2 படங்கள்..

AK 64 : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகராக இருக்கும் இவர், கடந்த சில மாதங்களாக தனது சம்பள உயர்வால், புதிதாக படங்களில் கமிட் ஆகாமல் இருந்தார். இதையடுத்து, அவர் தன்னுடைய சம்பளத்தில் இருந்து இறங்கி வந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 13, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:20 PM IST
ஒரு வழியாக சம்பளத்தை குறைத்த அஜித்குமார்! அடுத்தடுத்து கமிட் ஆன 2 படங்கள்..
Image Credit: AK 64 Movie | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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ஒரு வழியாக சம்பளத்தை குறைத்த அஜித்குமார்! அடுத்தடுத்து கமிட் ஆன 2 படங்கள்..
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