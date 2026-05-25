/Fact Check : அஜித்துடன் காரில் விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பர்? வைரலாகும் வீடியோ..உண்மை என்ன?

Ajith Kumar : சமீபத்தில் நடிகர் அஜித் சென்னை BMW காரை ஓட்டுவது போலவும் அவர் அருகே விஜயின் நெருங்கிய நண்பரான ஜெகதீஷ் பழனிசாமி அமர்ந்து கொண்டு பேசிக்கொண்டு போவதாகவும் சில தகவல்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. ஆனால் இது உண்மை தன்மை என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Ajith Kumar : தமிழ் திரை உலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித்குமார். இவர், இப்போது நடிகர் மற்றும் கிடையாது. கார் ரேஸ்ரும் கூட. சமீபத்தில், இவர் சென்னையில் இருக்கும் ஒரு பிரபலமான ஏரியாவில் BMW காரை ஓட்டிக்கொண்டு போவது போலவும், அவர் அருகில் ஒருவர் அமர்ந்து பேசிக்கொண்ட போது போலவும் ஒரு காட்சி இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. ஆனால் இதன் பின்னணி என்னவென்று குறித்து யாருக்கும் தெரியாது.
சமீபத்தில் வைரலாக வந்தது வீடியோவில், அஜித் முன் சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு கார் ஓட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் வெள்ளை நிற சட்டையும் அணிந்திருக்கிறார். இவரை அருகில் வந்த காரில் இருந்த ஒருவர் வீடியோ எடுத்துள்ளார். அஜித்திற்கு அருகே இன்னொருவர் வெள்ளை கலர் சட்டை அணிந்து அமர்ந்திருக்கிறார். அவரும் அஜித்தும் ஏதோ சீரியஸ்ஸாக பேசிக்கொண்டு செல்கின்றனர். சென்னையில் இருக்கும் ஒரு ஏரியாவில் படம் பிடிக்கப்பட்ட இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வட்டமடித்து வருகிறது. இதில் அஜித்தின் அருகே இருக்கும் ஒருவரை பார்த்த பலரும் அது விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பரும் அவரது மேனேஜருமான ஜெகதீஷ் பழனிசாமி தான் என்று கூறி வருகின்றனர்.
அஜித்தின் அந்த வீடியோவிலேயே தெளிவாக அது ஜெகதீஷ் என்பது தெரியவில்லை. இவரது முக ஜாடையும் அவரது முக ஜாடையும் ஒத்துப்போவதால் பலரும் இப்படி ஒன்றை கிளப்பி வருகின்றனர். இதில் பெரிய காரணமாக இருப்பது, விஜய் ரசிகர்கள் தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த வீடியோவை பார்ப்பவர்களுக்கே இது உண்மையில்லை என்று தெரிந்து விட்டது. இருப்பினும் ஒரு சிலர் இந்த செய்தியை எந்தவித ஆதாரமும் இன்றி பரப்பி வருகின்றனர்.
#JagadishPalanisamy with AK pic.twitter.com/tYogWFtmHj— Pulse of Indian Ltd (@pulseofindian) May 25, 2026
ஜெகதீஷ் பழனிசாமி தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளராகவும் பல தென்னிந்திய பிரபலங்களின் மேலாளராகவும் இருக்கிறார். இவர், Route எனும் செலிப்ரிட்டி மேனேஜ்மென்ட் கையும் நடத்தி வருகிறார். அது மட்டும் கிடையாது, விஜயின் மாஸ்டர், லியோ, விஜய் சேதுபதி நடித்த மகாராஜா உள்ளிட்ட பல வெற்றி படங்களில் இணை தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கிறார். இவர் தான் கீர்த்தி சுரேஷ், கல்யாண பிரியதர்ஷன், மாளவிகா மோகனன், நமிதா பைஜூ உன்னிடம் பல மனிதனின் நடிகைகளுக்கு மேலாளராக இவரது நிறுவனம் செயல்படுகிறது
தவெக கட்சி அரசியலில் வருவதற்கு முன்பும் பின்பும் விஜய்க்கு மேலாளராக இருப்பவர் ஜெகதீஷ். விஜய்யின் பிளான் என்ன என்பதை தெரிந்துகொள்ள இவரை தான் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். இவரை அணுகினால், விஜய்யிடம் பேச வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தமிழக கட்சி கழகம் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து, ரூட் மாஃபியா இவன் பெயர் பெரிதாக அடிபடுகிறது. அதாவது விஜய்க்கு எதிராகவோ, அவரை விமர்சித்து ஏதேனும் வீடியோ அல்லது கமெண்ட் வெளியிட்டால் ரூட் நிறுவன ஏற்படுத்தப்பட்ட அக்கவுண்டுகளில் இருந்து அவர்களுக்கு வசைபாடும் வகையில் கமெண்ட்டுகள் போகலாம். இவர்கள் எப்படி 100 அல்ல 200 அல்ல லட்சக்கணக்கான கணக்குகளை வைத்துள்ளனர். சமீபத்தில் நடிகை ஓவியா கூட ரூட் மாபியா எக்ஸ்போஸ் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். இவருடன்தான், தற்பாேது அஜித் காரில் பயணித்ததாக பலரும் கூறி வருவது சர்ச்சையாகி வருகிறது.