  • அஜித்தின் அடுத்தப்படத்தை இயக்கப்போவது இந்த பிரபல இயக்குனரா?

அஜித்தின் அடுத்தப்படத்தை இயக்கப்போவது இந்த பிரபல இயக்குனரா?

அஜித்தின் மாஸ் ஓப்பனிங் மற்றும் வசூல் சாதனையை கருத்தில் கொண்டு, பெரிய நிறுவனங்கள் அவரை அணுகி வருகின்றன.  இருப்பினும் இன்னும் தயாரிப்பு நிறுவனம் உறுதியாகவில்லை.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 18, 2025, 09:35 PM IST
  • அஜித்தின் 'ஏகே 64' இயக்குநர் இவரா?
  • கார் ரேஸ் டூ சினிமா...
  • குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்!

அஜித்தின் அடுத்தப்படத்தை இயக்கப்போவது இந்த பிரபல இயக்குனரா?

Good Bad Ugly படத்தை தொடர்ந்து, தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமான அஜித்குமார் தற்போது கார் பந்தயங்களில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறார். ஐரோப்பாவில் நடைபெறும் பல்வேறு ரேஸ்களில் பங்கேற்று வரும் அவர், தனது அடுத்தப் படமான AK 64 எப்போது தொடங்குவார் என்றும், அதனை யார் இயக்குவார் என்றும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். இந்நிலையில், அடுத்த படத்தின் இயக்குநர் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் உலா வருகின்றன. அஜித்குமார் தற்போது முழு நேர ரேஸராக மாறிவிட்டார் என்றே சொல்லலாம். அடுத்தடுத்து பல போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வரும் அவர், சினிமா பக்கம் எப்போது திரும்புவார் என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது. இதனால், அவரது அடுத்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | 2026ல் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள்! ஜனநாயகன் to கருப்பு.. முழு லிஸ்ட் இதோ

இயக்குநர் ரேஸில் இருப்பவர்கள் யார்

ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் (Adhik Ravichandran): அஜித்தின் தீவிர ரசிகரான இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், அஜித்தை வைத்து 2வது படம் இயக்க போவதாக நீண்ட நாட்களாக பேச்சுவார்த்தை அடிபடுகிறது. Good Bad Ugly படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு, இந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்க அதிக சாத்தியம் இருப்பதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை அது குறித்த எந்த அஃபீஷியல் அப்டேட்டும் இல்லை.

சிறுத்தை சிவா (Siruthai Siva): அஜித்திற்கு 'வீரம்', 'வேதாளம்', 'விவேகம்', 'விஸ்வாசம்' என தொடர் ஹிட் படங்களை கொடுத்த சிவா, சமீபத்தில் அஜித்தை சந்தித்து கதை ஒன்றை கூறியுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. இந்த கூட்டணி மீண்டும் இணைந்தால், அது ரசிகர்களுக்கு பெரிய விருந்தாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

ஏ.எல். விஜய் (A.L. Vijay): தற்போது புதிய திருப்பமாக, இயக்குநர் ஏ.எல். விஜய்யின் பெயர் இந்த லிஸ்டில் இணைந்துள்ளது. அஜித் பங்கேற்கும் கார் ரேஸ் போட்டிகளை ஏ.எல். விஜய் மற்றும் அவரது குழுவினர் படம்பிடித்து வருகின்றனர். இது அஜித்தின் அடுத்த படத்திற்கான படப்பிடிப்பா அல்லது அவரது ரேஸ் வாழ்க்கை குறித்த ஆவணப்படமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஒருவேளை, அஜித்தின் ரேஸ் அனுபவங்களை மையமாக வைத்து ஏ.எல். விஜய் ஒரு படத்தை இயக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் தயக்கம்?

இதற்கிடையில், அஜித்குமார் தனது அடுத்த படத்திற்காக கேட்கும் சம்பளம் மிக அதிகமாக இருப்பதால், சில தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் அவரை ஒப்பந்தம் செய்ய தயங்குவதாகவும் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அஜித்தின் மாஸ் ஓப்பனிங் மற்றும் வசூல் சாதனையை கருத்தில் கொண்டு, பெரிய நிறுவனங்கள் அவரை அணுகி வருகின்றன. எது எப்படியோ, அஜித் தனது கார் ரேஸ் கமிட்மென்ட்களை முடித்துவிட்டு, விரைவில் தனது அடுத்த படம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என்று ரசிகர்கள் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர். அது ஆதிக்கா, சிவாவா அல்லது ஏ.எல். விஜய்யா என்பது இன்னும் சில வாரங்களில் தெரிந்துவிடும்.

மேலும் படிக்க | விஜய் ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ‘ஜனநாயகன்’ FDFS குறித்த அப்டேட்..என்ன தெரியுமா?

Actor AjithAjith Next FilmAdhik RavichandranSiruthai sivaAL Vijay

