English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியாவில் F1? நடிகர் அஜித்குமார் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

நடிகர் அஜித் தற்போது நடிப்பை ஓரம் தள்ளிவிட்டு கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் அளித்துள்ள பேட்டி ஒன்று வைரல் ஆகி வருகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 1, 2025, 09:07 AM IST
  • "இந்தியா ஒருநாள் F1 சாம்பியனை பெறும்!"
  • மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் அஜித் குமார்!
  • பேட்டி அளித்துள்ள நடிகர் அஜித்!

Trending Photos

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு! தோனி குறித்த முக்கிய உண்மை சொன்ன அஸ்வின்!
camera icon7
Ashwin
ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு! தோனி குறித்த முக்கிய உண்மை சொன்ன அஸ்வின்!
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க மறுத்த பிரபலங்கள்! இறுதியில் ‘இவர்’ நடித்து ஹிட்டான படம்..
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க மறுத்த பிரபலங்கள்! இறுதியில் ‘இவர்’ நடித்து ஹிட்டான படம்..
இந்தியாவில் F1? நடிகர் அஜித்குமார் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

கோலிவுட்டின் முன்னணி நட்சத்திரமாக பல ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களின் மனத்தை வென்று வரும் நடிகர் அஜித், தனது சாதனைகளை திரைப்பட உலகம் மட்டும் அல்லாது, மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் உலகிலும் விரிவுபடுத்தி வருகிறார். சமீபத்தில் Formula 2 மற்றும் பிற சர்வதேச பந்தயங்களில் கலந்து கொண்ட அவர் திரைப்படங்களை தாண்டி இதுபோன்ற ரேசிங்கில் ஈடுபடுவது இந்திய ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மாஸ் படங்களுக்கு பெயர் பெற்ற அஜித் சமீப காலமாக மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் தொடர்ந்து போட்டிகளில் பங்கேற்று தனக்கென புதிய அடையாளத்தை உருவாக்கி வருகிறார். சமீபத்தில் இந்திய அரசு இவருக்கு பத்ம பூஷண விருது வழங்கியுள்ளது. ஒரே நேரத்தில் நடிகர், விளையாட்டு வீரர் என்ற 2 துறைகளையும் பின்பற்றி வருகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க |நிவேதா பெத்துராஜின் காதலர்.. பிக்பாஸ் ஜூலியின் முன்னாள் காதலரா? உண்மை என்ன?

மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்

தற்போது நடைபெற்று வரும் ஒரு ரேசிங் நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய அஜித், "பலரும் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸை மிகவும் எளிது என்று நினைக்கிறார்கள். என் பெயருக்காக இந்த விளையாட்டை ஊக்குவிக்க என்னால் தேவையில்லை; இந்திய மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸை உலகத்துக்கு எடுத்து செல்லவே அவசியம். நம்மை சுற்றியுள்ளவர்கள் இந்த விளையாட்டுக்கு உடல் மற்றும் மன பொறுமை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒருநாள் நிச்சயம் இந்தியா F1 சாம்பியனை தரும்; F1 மட்டும் அல்ல, வெவ்வேறு ரேசிங் தொடரிலும் இந்தியர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள்," என்று கூறியுள்ளார்.

AK64 அப்டேட்

மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் பெற்ற வெற்றிகள், திரைப்பட துறையில் அவரை மீண்டும் முன்னணி நிலையில் கொண்டு வர உதவலாம். அஜித் அடுத்த பந்தயங்களை முடித்துவிட்டு சென்னை திரும்பி 'AK64' படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்தை 'Good Bad Ugly' இயக்குனர் அதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குகிறார். KGF மற்றும் HIT 3 புகழ் நடிகை ஸ்ரிநிதி ஷெட்டி, இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் ஆகியோரும் இப்படத்தில் இணைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியா F1 கனவு

இந்தியாவில் தற்போதும் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் பரவலாக வளரவில்லை. பெரிய அளவில் சாதிக்க விரும்பும் பல இளைஞர்களுக்கு வசதிகள், வேலை வாய்ப்புகள் என பல தடைகள் உள்ளன. அஜித்தின் இந்த பேச்சு நிச்சயம் நிறைய இளைஞர்களுக்கு ஆதரவாக அமைந்திருக்கிறது. Motorsports உலகத்தில் இந்தியர்கள் சாதிக்கும் வாய்ப்பு மூலமாக, புதிய தலைமுறை தனது கனவுகளை நனவாக்கும் பெரிய வாய்ப்பு அளிக்கும். 

மேலும் படிக்க | கல்யாண சேதி சொன்ன நிவேதா பெத்துராஜ்... மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
AjithF1 Car RaceF1americaAK64

Trending News