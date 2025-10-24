இன்ஸ்டாவில் ‘ச்சீ’ மெசேஜ் அனுப்பும் நடிகர் அஜ்மல்? வசமாக சிக்க வைத்த நடிகை!

Ajmal Ameer Illicit Messages : நடிகர் அஜ்மல் அமீர், மிஷ்கின் இயக்கிய ‘அஞ்சாதே’, ‘கோ’, விஜய்யின் ‘கோட்’ உள்பட பல தமிழ் படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர் தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
அஜ்மல் மீது பாலியல் புகார்!
அஜ்மல் மீது பாலியல் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. அதற்கான ஆடியோ மற்றும் வீடியோ இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு பலர் கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இவர் மீது இதற்கு முன்பும் பாலியல் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த ஆடியோ விவகாரம் சர்ச்சையானதை அடுத்து, அதை மறுத்து அஜ்மல் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “என் பெயரை களங்கப்படுத்தும் விதமாக இதுபோன்ற ஆடியோக்களை வெளியிட்டவர்கள், இந்த அக்கறையை, அன்பை, சமுதாயத்தின் மீது காட்டினால் நன்றாக இருக்கும். கட்டுக்கதைகளோ, ஏஐ மூலம் என் குரல் போல மாற்றம் செய்வதாலோ அல்லது அற்புதமான எடிட்டிங் மூலமோ என் திரையுலக பயணத்தை அழித்து விட முடியாது” என்று பேசி இருந்தார்.
ரோஷ்னா ராய்:
இந்நிலையில் நடிகை ரோஷ்னா ராய், தனக்கு அஜ்மல் அனுப்பிய குறுஞ்செய்தியின் ‘ஸ்கிரீன் ஷாட்’டை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டு, ‘என் இன்பாக்ஸைப் பார்த்தேன், பாருங்கள், அவரின் ஏஐ மெசேஜ் இங்கே கிடக்கிறது” என்று கிண்டலாகக் கூறியுள்ளார்.அதுதொடர்பான ஆடியோவும் வெளியானது. உடனடியாக அதற்கு தான் அஜ்மல் விளக்கம் அளித்து அந்த மெசேஜ்களை தான் அனுப்பவில்லை என்று வீடியோ வெளியிட்டார்.
அஜ்மலின் விளக்கம் இப்படியிருக்கும் நிலையில் ரோஷ்னா ராய் சில ஸ்க்ரீன் ஷாட்டுகளை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டார். அதில் அஜ்மல் ரோஷ்னாவுக்கு தொடர்ந்து விடாமல் மெசேஜ் செய்தது இடம்பெற்றிருந்தது. அந்தப் போஸ்ட்டுக்கு கீழே இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் இன்னும் ஏராளமான பெண்கள், 'அஜ்மல் தங்களுக்கும் ஆபாசமாக மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறார்" என்று புகார்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் இந்த விவகாரம் மேலும் சர்ச்சையாகியுள்ளது.
மேலும் சில பெண்கள், அஜ்மல் அமீரிடமிருந்து மோசமான அனுபவங்களை எதிர்கொண்டதாகவும், தவறான செய்திகளையும் வீடியோவையும் அனுப்பியதற்கு தங்களிடம் ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். இது இன்னும் பூதாகரமாகும் என்பதால், கேரள சினிமா வட்டாரத்தில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அஜ்மல் இன்ஸ்டா கணக்கை வேறு யாரோ பயன்படுத்தியதாக அவர் புகார் தெரிவிக்கும் நிலையில், அதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு என்கின்றனர் விவரம் தெரிந்தவர்கள். இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் எதுவும் கொடுக்கப்படாததால் இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்றால் தான் உண்மை என்ன என்பது தெரியவரும்.
