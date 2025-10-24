English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • இன்ஸ்டாவில் ‘ச்சீ’ மெசேஜ் அனுப்பும் நடிகர் அஜ்மல்? வசமாக சிக்க வைத்த நடிகை!

இன்ஸ்டாவில் ‘ச்சீ’ மெசேஜ் அனுப்பும் நடிகர் அஜ்மல்? வசமாக சிக்க வைத்த நடிகை!

Ajmal Ameer Illicit Messages : நடிகர் அஜ்மல் மீது அடுத்தடுத்து பாலியல் புகார்கள் குவிந்து வரும் நிலையில், அவர் சிக்கியது எப்படி? என்ன நடந்தது என்பதை காணலாம்.

Written by - Bhuvaneshwari P S | Last Updated : Oct 24, 2025, 07:05 PM IST
  • நடிகர் அஜ்மல் அமீர் சர்ச்சை
  • பெண்களிடம் தவறாக பேசினாரா?
  • முழு விவரம், இதோ!

Trending Photos

KKR அணி டார்கெட் செய்யும் 3 வெளிநாட்டு வீரர்கள்... மினி ஏலத்திற்கு பக்கா பிளான்!
camera icon8
KKR
KKR அணி டார்கெட் செய்யும் 3 வெளிநாட்டு வீரர்கள்... மினி ஏலத்திற்கு பக்கா பிளான்!
சனிக்கிழமையிலும் பவர்கட்... தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் மின் தடை?
camera icon8
Powercut
சனிக்கிழமையிலும் பவர்கட்... தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் மின் தடை?
அடுத்த 41 நாட்கள் குரு அதிசார பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
அடுத்த 41 நாட்கள் குரு அதிசார பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
சென்னை, திருச்சி: வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
camera icon13
Tamil Nadu government
சென்னை, திருச்சி: வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
இன்ஸ்டாவில் ‘ச்சீ’ மெசேஜ் அனுப்பும் நடிகர் அஜ்மல்? வசமாக சிக்க வைத்த நடிகை!

Ajmal Ameer Illicit Messages : நடிகர் அஜ்மல் அமீர், மிஷ்கின் இயக்கிய ‘அஞ்சாதே’, ‘கோ’, விஜய்யின் ‘கோட்’ உள்பட பல தமிழ் படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர் தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

அஜ்மல் மீது பாலியல் புகார்!

அஜ்மல் மீது பாலியல் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. அதற்கான ஆடியோ மற்றும் வீடியோ இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு பலர் கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இவர் மீது இதற்கு முன்பும் பாலியல் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த ஆடியோ விவகாரம் சர்ச்சையானதை அடுத்து, அதை மறுத்து அஜ்மல் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “என் பெயரை களங்கப்படுத்தும் விதமாக இதுபோன்ற ஆடியோக்களை வெளியிட்டவர்கள், இந்த அக்கறையை, அன்பை, சமுதாயத்தின் மீது காட்டினால் நன்றாக இருக்கும். கட்டுக்கதைகளோ, ஏஐ மூலம் என் குரல் போல மாற்றம் செய்வதாலோ அல்லது அற்புதமான எடிட்டிங் மூலமோ என் திரையுலக பயணத்தை அழித்து விட முடியாது” என்று பேசி இருந்தார்.

ரோஷ்னா ராய்:

இந்நிலையில் நடிகை ரோஷ்னா ராய், தனக்கு அஜ்மல் அனுப்பிய குறுஞ்செய்தியின் ‘ஸ்கிரீன் ஷாட்’டை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டு, ‘என் இன்பாக்ஸைப் பார்த்தேன், பாருங்கள், அவரின் ஏஐ மெசேஜ் இங்கே கிடக்கிறது” என்று கிண்டலாகக் கூறியுள்ளார்.அதுதொடர்பான ஆடியோவும் வெளியானது. உடனடியாக அதற்கு தான் அஜ்மல் விளக்கம் அளித்து அந்த மெசேஜ்களை தான் அனுப்பவில்லை என்று வீடியோ வெளியிட்டார். 

அஜ்மலின் விளக்கம் இப்படியிருக்கும் நிலையில் ரோஷ்னா ராய் சில ஸ்க்ரீன் ஷாட்டுகளை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டார். அதில் அஜ்மல் ரோஷ்னாவுக்கு தொடர்ந்து விடாமல் மெசேஜ் செய்தது இடம்பெற்றிருந்தது.  அந்தப் போஸ்ட்டுக்கு கீழே இருக்கும் கமெண்ட்ஸ் செக்‌ஷனில் இன்னும் ஏராளமான பெண்கள், 'அஜ்மல் தங்களுக்கும் ஆபாசமாக மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறார்" என்று புகார்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் இந்த விவகாரம் மேலும் சர்ச்சையாகியுள்ளது.

மேலும் சில பெண்கள், அஜ்மல் அமீரிடமிருந்து மோசமான அனுபவங்களை எதிர்கொண்டதாகவும், தவறான செய்திகளையும் வீடியோவையும் அனுப்பியதற்கு தங்களிடம் ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். இது இன்னும் பூதாகரமாகும் என்பதால், கேரள சினிமா வட்டாரத்தில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அஜ்மல் இன்ஸ்டா கணக்கை வேறு யாரோ பயன்படுத்தியதாக அவர் புகார் தெரிவிக்கும் நிலையில், அதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு என்கின்றனர் விவரம் தெரிந்தவர்கள். இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் எதுவும் கொடுக்கப்படாததால் இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்றால் தான் உண்மை என்ன என்பது தெரியவரும்.

மேலும் படிக்க | ‘சக்தி திருமகன்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! விஜய் ஆண்டனியின் த்ரில்லர் படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

மேலும் படிக்க | கார் விபத்து ஏற்படுத்திய பிரபல நடிகை? வெளியான ஆதாரம்..முழு தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ajmal AmeerIllicit MessagesINSTAGRAMRoshna RoyAjmal Controversy

Trending News