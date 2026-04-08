அல்லு அர்ஜுன் - அட்லீயின் திரைப்பட டைட்டில் ’ராக்கா’! இதற்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?

Allu Arjun Atlee Movie Title Raaka Meaning : பான் இந்திய நட்சத்திரமான அல்லு அர்ஜுனும், அட்லீயும் ஒரு மிகப்பெரிய படத்தில் இணைந்திருக்கின்றனர். அல்லு அர்ஜுனின் பிறந்தநாளையொட்டி, இவர்கள் இணையும் திரைப்படத்திற்கு ‘ராக்கா’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 8, 2026, 01:02 PM IST
Allu Arjun Atlee Movie Title Raaka Meaning : தெலுங்கு திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருந்த அல்லு அர்ஜுன், இப்போது பான் இந்திய அளவில் பெரிய நடிகராக மாறியிருக்கிறார். இவரும் அட்லீயும் தற்போது ஒரு படத்தில் இணைந்துள்ளனர். இந்த படத்தின் டைட்டில் அல்லு அர்ஜுனின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியாகியிருக்கிறது.

டைட்டில் வெளியீடு!

‘ராக்கா’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளதன் டைட்டில் போஸ்டரை அல்லு அர்ஜுன், அட்லீ உள்ளிட்ட பிரபலங்களும், படக்குழுவை சேர்ந்த சிலரும் வெளியிட்டிருக்கின்றனர். ‘ராக்கா’ திரைப்படத்தில் அல்லு அர்ஜுன் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் நடிக்கிறார் என்பது இந்த டைட்டில் டீசரின் மூலமாகவே தெரிந்து விட்டது. அறிவிப்பு வெளியாவதாக வெளியான போஸ்டரில், மிருகத்தின் கை போன்ற ஒரு புகைப்படம் இடம் பெற்றிருந்தது. இப்போது, அதே கையை முகத்திற்கு முன்பு வைத்தது போன்று அல்லு அர்ஜுன் போஸ் கொடுக்கிறார்.

அர்த்தம் என்ன?

ராக்கா என்பது சமஸ்கிருத வார்த்தையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு பௌர்ணமி, பௌர்ணமி இரவு என பல அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. அதே சமயத்தில், இந்த போஸ்டரை வைத்த் பார்க்கும் போது இந்தியாவின் பல மொழிகளில், Raak அல்லது Raaka என்றால் அளவில்லா சக்தி என்றும் அர்த்தப்படுகிறது. 

போஸ்டரை பார்க்கையில் அல்லு அர்ஜுன் 'Werewolf' அதாவது ஓநாய் மனிதனாக நடிக்கலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காரணம், படத்தின் போஸ்டரில் அல்லு அர்ஜுன் கைகள், மனிதனின் கைகள் போல இல்லை. அதே சமயத்தில், மற்ற நாட்களில் மனிதன் போல வாழும் ஒருவன், முழு பௌர்ணமி நாளில் மட்டும் ஓநாயாக மாறுவான். இவனைத்தான் ‘ஓநாய் மனிதன்’ என்பர். எனவே, இதுவும் அது போன்ற ஒரு கதையாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

மிகப்பெரும் பட்ஜெட்டில் உருவாகும் படம்!

அல்லு அர்ஜுன் - அட்லீயின் இந்த ‘ராக்கா’ திரைப்படம் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகும் சயின்ஸ் ஃபிக்‌ஷன் படமாகும். இதில் காஸ்டிங் செய்துள்ள நடிகர்களுமே டாப் இடத்தில் இருப்பவர்கள்தான். அதிலும் குறிப்பாக, இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் தீபிகா படுகோன் நடிக்கிறார். இவருக்கு இப்படத்தில் நடிக்க பிரத்யேக ட்ரெயினிங் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை, சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இப்படத்தின் பட்ஜெட், சுமார் ரூ.800 கோடி வரை இருக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே அல்லு அர்ஜுன், தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்ட  ஸ்டார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சம்பளமே பாதி பட்ஜெட் ஆகிவிட, ரூ.250 கோடிக்கு VFX பணிகளும் நடைப்பெற்றுன் வருகிறது. படத்தின் ரிலீஸ் நெருக்கத்தில் இன்னும் இது குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது.

பான் இந்திய நடிகர்: 

தென்னிந்திய திரையுலகில், தற்போது முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், அல்லு அர்ஜுன். இவரது மார்கெட்டை பெரிதாக உயர்த்திய படம், புஷ்பாதான். இந்த படத்தின் முதல் பாகம், எதிர்பாராத இமாலய வெற்றி பெற்றதை தொடந்து, இதன் அடுத்த பாகம் 2024ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, 1000 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருந்தது. இதற்கு முன்னர் வெளியான அலவைகுந்தபுரம் படமும் இவரது பட மார்கெட்டிற்கு பூஸ்ட் கொடுத்ததால் அவர் இப்போது உச்ச நடிகராக இருக்கிறார். இவருக்கு ஏப்ரல் 8ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள் ஆகும். இதை முன்னிட்டு, இந்த படத்தின் டைட்டில் போஸ்டரானது வெளியாகி இருக்கிறது.

50% ஷூட்டிங் முடிந்தது..

அல்லு அர்ஜுன் - அட்லீ இணைந்துள்ள ராக்கா படத்தின் படப்பிடிப்பு, 50% ஏற்கனவே முடிந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. மீதமிருக்கும் படப்பிடிப்பில், நடிகர்கள் அல்லு அர்ஜுன், தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர். விரைவில் இப்படம் குறித்த அடுத்த அப்டேட் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாய் அபயங்கர் இசை!

ராக்கா படத்திற்கு, சமீபத்திய சென்சேஷனல் இசையமைப்பாளரான சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து வருகிறார். கருப்பு, ட்யூட், பென்ஸ் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்திருக்கிறார். இதுவரை, தனி ஆல்பங்களையும் இயற்றி வரும் அவர் கட்சி சேரா, ஆச கூட, சித்திர புதிரி, விழி வீக்குற ஆகிய தனி பாடல்களை ஹிட் ஆக்கியிருக்கிறார். இதைத்தாண்டி, ட்யூட் திரைப்படத்தில் இவர் இசையமைத்த ஊரும் ப்ளட், சிங்காரி உள்ளிட்ட இரு பாடல்களும் பெரிய ஹிட் அடித்தன. சாய் அபயங்கரின் அடுத்த படமான கருப்பு படத்திற்காக அனவரும் காத்துக்கொண்டுள்ளன. இளைஞராக இருக்கும் இவரை நம்பி இவ்வளவு பெரிய படத்தை கொடுத்திருப்பதற்கு ஏற்ற நியாயத்தை, தன் இசை மூலம் இவர் காட்டுவாரா இல்லையா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

ராக்கா ரிலீஸ் எப்போ?

ராக்கா திரைப்படத்தின் பணிகள், கடந்த ஓராண்டாக நடைப்பெற்று வருகிறது. படத்தை, அடுத்த வருடம் சம்மர் ரிலீஸாக களமிறக்க படக்குழு காத்ஹ்துக்கொண்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில், ஹாலிவுட் தரத்திற்கு கிராஃபிக்ஸ்கள், சண்டை காட்சிகள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

