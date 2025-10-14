English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ரஜினிகாந்துக்கு அமிதாப் பச்சன் கொடுத்த 3 அட்வைஸ்! கேட்காததால் வந்த பிரச்சனை..

ரஜினிகாந்துக்கு அமிதாப் பச்சன் கொடுத்த 3 அட்வைஸ்! கேட்காததால் வந்த பிரச்சனை..

Amitabh Bachchan Life Advice To Rajinikanth : ரஜினிகாந்துக்கு அமிதாப் பச்சன் கொடுத்த அட்வைஸ் குறித்த தகவல், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 14, 2025, 05:30 PM IST
  • அமிதாப் பச்சன் - ரஜினி நட்பு!
  • ரஜினிக்கு கிடைத்த 3 அட்வைஸ்..
  • இதோ முழு விவரம்

Trending Photos

அடுத்த நயன்தாரா இவங்க தான் போலயே.. வரிசை கட்டி வெளியாகும் பிரபல நடிகையின் படங்கள்!
camera icon7
Cinema
அடுத்த நயன்தாரா இவங்க தான் போலயே.. வரிசை கட்டி வெளியாகும் பிரபல நடிகையின் படங்கள்!
ரஜினிகாந்த் எழுதிய 2 படங்கள்! ரெண்டுமே படுதோல்வி..என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிகாந்த் எழுதிய 2 படங்கள்! ரெண்டுமே படுதோல்வி..என்னென்ன தெரியுமா?
அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon9
Guru Peyarchi
அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
ரேஷன் கார்டு திருத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த மிக முக்கிய கட்டுபாடு!
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு திருத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த மிக முக்கிய கட்டுபாடு!
ரஜினிகாந்துக்கு அமிதாப் பச்சன் கொடுத்த 3 அட்வைஸ்! கேட்காததால் வந்த பிரச்சனை..

Amitabh Bachchan Life Advice To Rajinikanth : இந்தி திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டார் நட்சத்திரமாக வலம் வருகிறார், அமிதாப் பச்சன். இவரும் ரஜினிகாந்தும் நெருங்கிய நட்பு பாராட்டுபவர்கள். சொல்லப்போனால், ரஜினிகாந்த் இந்தி திரையுலகில் பெரிய ஆளாக வளர்வதற்கு முக்கிய காரணமே அமிதாப்தான். இந்த காரணத்தாலும், அவர் தன்னை விட வயதில் மூத்தவர் என்பதாலும், ரஜினி வாழ்க்கை குறித்த சில விஷயங்களில் அமிதாப்பின் பேச்சை கேட்பார். அப்படி, ரஜினிக்கு 50 வயது ஆகும் போது அமிதாப் கொடுத்த 3 அட்வைஸ் குறித்த தகவல்கள், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

அமிதாப் பச்சன் - ரஜினிகாந்த் நட்பு:

அமிதாப் பச்சன், தனது 27வது வயதில்தான், திரையுலகிற்குள் நுழைந்தார். ஆரம்பத்தில், அவருக்கும் இந்த திரையுலக வாழ்க்கை கடினமாகத்தான் இருந்தது. அவர், ஹிட் ஹீரோவாக மாறிய பிறகுதான், பாலிவுட்டில் அவருக்கு சரியான பெயர் கிடைத்தது. இதனால், தனக்கு பிறகு பாலிவுட்டில் அல்லது பொதுவாக சினிமாவில் யார் கால் பதித்தாலும் அவர்களுக்கு அட்வைஸ் சொல்லி வழி நடத்துவது அமிதாப்பின் வழக்கமாகி விட்டது. அப்படி, அவர் ரஜினிக்கும் சில முக்கிய வாழ்க்கைக்கான அட்வைஸ்களை கொடுத்து இருக்கிறார்.

உடற்பயிற்சி செய்:

அமிதாப் பச்சன், ரஜினிகாந்திற்கு “எப்போதும் பிசியாக இரு..” என்று அட்வைஸ் கொடுத்திருக்கிறார். “வேலை பார்த்துக்கொண்டே இரு, உன்னை நீ பிசியாக வைத்துக்கொள்” என்பதுதான் அந்த அட்வைஸ். மேலும், ரஜினி மட்டுமல்லாது, 50 வயதிற்கு மேலாக இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தினம் தோறும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறுபவராம், அமிதாப் பச்சன். 

பிடித்ததை செய்:

அமிதாப் பச்சன், ரஜினிகாந்துக்கு இரண்டாவதாக கொடுத்த அட்வைஸ், “நீ விரும்பியதை செய்” என்றுதான். பிறர் என்ன யோசிப்பார்கள், அவர்களுக்கு இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் என்றெல்லாம் நினைக்காமல், உனக்கு பிடித்ததை மட்டும் செய்து கொண்டே இரு என்று ரஜினியிடம் கூறினாராம், அமிதாப் பச்சன். 

அரசியலுக்கு போகாதே!

அமிதாப் பச்சன், ரஜினிக்கு கொடுத்த மூன்று வாழ்க்கை அறிவுரைகளுள், முக்கியமான ஒன்று ”அரசியலுக்கு செல்லாதே” என்பதுதான். வயது ஏற, புகழ் கூட, அரசியலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற ஆசை பல பிரபலங்களுக்கு வரும். இருப்பினும் அரசியலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறார். இதை கேட்காமல், ரஜினிகாந்த் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அரசியலில் நுழைந்தார். ஆனால் ஆரம்பத்திலேயே அவருக்கு பலத்த அடி விழுந்ததால், அப்படியே சுதாரித்துக்கொண்டு அரசியலில் இருந்து விலகிவிட்டார்.

இருவருடைய திரை வாழ்க்கை..

ரஜினிகாந்த் ஒரு பக்கம் தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் என்றால், இன்னொரு புறம் அமிதாப் பச்சனும் பாலிவுட்டின் சூப்பர் ஸ்டாராக ஷைன் ஆனவர். ரஜினி எப்படி தனது 20களில் சினிமாவிற்குள் நுழைந்தாரோ, அதே போலத்தான் அமிதாப் பச்சனும் நுழைந்தார். இருவரும் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் தடுமாறினாலும், இப்போது தங்களுக்கென்று பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தையும், தனி சாம்ராஜ்ஜியத்தையும் சேர்த்து கொண்டனர்.

மேலும் படிக்க | வேட்டையன் மட்டுமல்ல..ரஜினியுடன் சேர்ந்து அமிதாப் பச்சன் நடித்த 4 படங்கள்! முழு லிஸ்ட்..

மேலும் படிக்க | ரஜினி, கமல், அமிதாப் பச்சன் ஒரே படத்தில்? என்ன படம் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Amitabh BachchanrajinikanthpoliticsAmitabh Rajini Relationship

Trending News