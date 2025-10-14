ரஜினிகாந்துக்கு அமிதாப் பச்சன் கொடுத்த 3 அட்வைஸ்! கேட்காததால் வந்த பிரச்சனை..

Amitabh Bachchan Life Advice To Rajinikanth : இந்தி திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டார் நட்சத்திரமாக வலம் வருகிறார், அமிதாப் பச்சன். இவரும் ரஜினிகாந்தும் நெருங்கிய நட்பு பாராட்டுபவர்கள். சொல்லப்போனால், ரஜினிகாந்த் இந்தி திரையுலகில் பெரிய ஆளாக வளர்வதற்கு முக்கிய காரணமே அமிதாப்தான். இந்த காரணத்தாலும், அவர் தன்னை விட வயதில் மூத்தவர் என்பதாலும், ரஜினி வாழ்க்கை குறித்த சில விஷயங்களில் அமிதாப்பின் பேச்சை கேட்பார். அப்படி, ரஜினிக்கு 50 வயது ஆகும் போது அமிதாப் கொடுத்த 3 அட்வைஸ் குறித்த தகவல்கள், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அமிதாப் பச்சன் - ரஜினிகாந்த் நட்பு:
அமிதாப் பச்சன், தனது 27வது வயதில்தான், திரையுலகிற்குள் நுழைந்தார். ஆரம்பத்தில், அவருக்கும் இந்த திரையுலக வாழ்க்கை கடினமாகத்தான் இருந்தது. அவர், ஹிட் ஹீரோவாக மாறிய பிறகுதான், பாலிவுட்டில் அவருக்கு சரியான பெயர் கிடைத்தது. இதனால், தனக்கு பிறகு பாலிவுட்டில் அல்லது பொதுவாக சினிமாவில் யார் கால் பதித்தாலும் அவர்களுக்கு அட்வைஸ் சொல்லி வழி நடத்துவது அமிதாப்பின் வழக்கமாகி விட்டது. அப்படி, அவர் ரஜினிக்கும் சில முக்கிய வாழ்க்கைக்கான அட்வைஸ்களை கொடுத்து இருக்கிறார்.
உடற்பயிற்சி செய்:
அமிதாப் பச்சன், ரஜினிகாந்திற்கு “எப்போதும் பிசியாக இரு..” என்று அட்வைஸ் கொடுத்திருக்கிறார். “வேலை பார்த்துக்கொண்டே இரு, உன்னை நீ பிசியாக வைத்துக்கொள்” என்பதுதான் அந்த அட்வைஸ். மேலும், ரஜினி மட்டுமல்லாது, 50 வயதிற்கு மேலாக இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தினம் தோறும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறுபவராம், அமிதாப் பச்சன்.
பிடித்ததை செய்:
அமிதாப் பச்சன், ரஜினிகாந்துக்கு இரண்டாவதாக கொடுத்த அட்வைஸ், “நீ விரும்பியதை செய்” என்றுதான். பிறர் என்ன யோசிப்பார்கள், அவர்களுக்கு இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் என்றெல்லாம் நினைக்காமல், உனக்கு பிடித்ததை மட்டும் செய்து கொண்டே இரு என்று ரஜினியிடம் கூறினாராம், அமிதாப் பச்சன்.
அரசியலுக்கு போகாதே!
அமிதாப் பச்சன், ரஜினிக்கு கொடுத்த மூன்று வாழ்க்கை அறிவுரைகளுள், முக்கியமான ஒன்று ”அரசியலுக்கு செல்லாதே” என்பதுதான். வயது ஏற, புகழ் கூட, அரசியலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற ஆசை பல பிரபலங்களுக்கு வரும். இருப்பினும் அரசியலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறார். இதை கேட்காமல், ரஜினிகாந்த் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அரசியலில் நுழைந்தார். ஆனால் ஆரம்பத்திலேயே அவருக்கு பலத்த அடி விழுந்ததால், அப்படியே சுதாரித்துக்கொண்டு அரசியலில் இருந்து விலகிவிட்டார்.
இருவருடைய திரை வாழ்க்கை..
ரஜினிகாந்த் ஒரு பக்கம் தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் என்றால், இன்னொரு புறம் அமிதாப் பச்சனும் பாலிவுட்டின் சூப்பர் ஸ்டாராக ஷைன் ஆனவர். ரஜினி எப்படி தனது 20களில் சினிமாவிற்குள் நுழைந்தாரோ, அதே போலத்தான் அமிதாப் பச்சனும் நுழைந்தார். இருவரும் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் தடுமாறினாலும், இப்போது தங்களுக்கென்று பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தையும், தனி சாம்ராஜ்ஜியத்தையும் சேர்த்து கொண்டனர்.
