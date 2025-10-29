ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தாலும்.. ராகவா லாரன்ஸின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

நடன கலைஞர், நடிகர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் என தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பன்முக திறமையாளராக வலம் வருபவர் ராகவா லாரன்ஸ். தனது அதிரடியான நடனத்தாலும், திகிலூட்டும் பேய் படங்களாலும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார். இன்று தனது 49வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார் லாரன்ஸ். இதை முன்னிட்டு சமூக வலைதளங்களில், ரசிகர்கள் அவருக்கு தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ராகவா லாரன்ஸின் சொத்து மதிப்பு குறித்த ஒரு தகவல், தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதன்படி ராகவா லாரன்ஸின் மொத்த சொத்து மதிப்பு, சுமார் ரூ.100 கோடி இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
சினிமாவை தாண்டிய அடையாளம்
ராகவா லாரன்ஸின் சினிமா பிரபலத்தை தாண்டி, அவரை அனைவருக்கும் பிடிப்பதற்கு காரணம் அவரது உதவும் மனப்பான்மை தான். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நடனம் கற்றுக்கொடுப்பது, இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய உதவுவது, ஏழை மாணவர்களின் கல்விக்கு உதவுவது என தனது வருமானத்தின் ஒரு பெரும் பகுதியை, சமூக சேவைக்காகவே அவர் செலவிட்டு வருகிறார். இந்த குணமே அவருக்கு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களை பெற்று தந்துள்ளது. ஒரு சாதாரண குழு நடன கலைஞராக தனது பயணத்தை தொடங்கி, இன்று தமிழ் சினிமாவின் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக அவர் உயர்ந்திருப்பதற்கு, அவரது கடின உழைப்பும், விடாமுயற்சியுமே காரணம்.
ரூ.100 கோடி சொத்து
ராகவா லாரன்ஸ் ஒரு நடிகராக மட்டுமின்றி, ஒரு வெற்றிகரமான இயக்குனராகவும், தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கிறார். குறிப்பாக அவர் இயக்கி, நடித்த முனி, காஞ்சனா போன்ற திகில்-காமெடி திரைப்படங்கள், மிக குறைந்த பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு, பாக்ஸ் ஆபிஸில் நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளை வசூலித்து குவித்தன. இந்த வெற்றி படங்களின் மூலம், அவருக்கு கிடைத்த வருமானம், அவரது சொத்து மதிப்பை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளது.
மேலும், அவர் பல முன்னணி நடிகர்களுக்கு நடன இயக்குனராக பணியாற்றியதன் மூலமும், ரியல் எஸ்டேட் உள்ளிட்ட மற்ற தொழில்களில் செய்துள்ள முதலீடுகள் மூலமும், அவரது சொத்து மதிப்பு இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த ரூ.100 கோடி என்ற தகவல் எந்த அளவிற்கு உண்மை என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்தடுத்த படங்கள்
தற்போது, ராகவா லாரன்ஸ் நடிப்பில், காஞ்சனா 4 மற்றும் பென்ஸ் ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்கள் உருவாகி வருகின்றன. இதில், காஞ்சனா 4 திரைப்படத்தை அவரே இயக்கி, நடித்து வருகிறார். இந்த படங்களின் மீதும், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. ஒருபுறம், கோடிகளில் சம்பாதிக்கும் ஒரு கமர்ஷியல் கலைஞராகவும், மறுபுறம் தனது சம்பாத்தியத்தின் ஒரு பகுதியை மக்களுக்காக செலவிடும் ஒரு சமூக சேவகராகவும், ராகவா லாரன்ஸ் தனது பயணத்தை தொடர்ந்து வருகிறார். அவரது 49வது பிறந்தநாளில், அவர் மேலும் பல வெற்றிகளை பெற்று, தனது சமூக சேவையைத் தொடர அவரது ரசிகர்கள் மனதார வாழ்த்தி வருகின்றனர்.
