/சனாதனம் என்றால் என்ன? நடிகர் அர்ஜுன் சொன்ன விஷயம்! உதயநிதி மீது தாக்கு?

தமிழ் திரையுலகின், ஆக்ஷன் கிங் என்று அழைக்கப்படும் அர்ஜுன், சமீபத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் சனாதனம் குறித்து பேசியிருப்பது வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் திரையுலகின் ஆக்ஷன் கிங் என்று அறியப்படுபவர், அர்ஜுன். ப்ரூஸ் லீ-யால் இன்ஸ்பையர் ஆகி சண்டை பயிற்சிகளை மேற்கொண்ட அவர் பின்பு கன்னட மொழி படங்களில் நடித்து திரையுலகிற்குள் நுழைந்தார். இவர் தமிழில் முதன் முதலாக நடித்தது, நன்றி என்கிற படம்தான். ஜெண்டில்மேன், ரிதம், முதல்வன் உள்ளிட்ட படங்கள் இவரை புகழின் உச்சிக்கே கொண்டு சென்றது. இந்த நிலையில் சமீபத்தில் அவர் ‘ப்ளாஸ்ட்’ என்கிற படத்தில் நடித்திருந்தார்.
ப்ளாஸ்ட் திரைப்படத்தை சுபாஷ் கே.ராஜ் இயக்கியிருகிறார். ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தில் அர்ஜுனுடன் சேர்ந்து அபிராமி, பிரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம் சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட போது அர்ஜுன் பேசிய விஷயங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, புதிய முதல்வராக பதவியேற்றிருக்கும் விஜய்யை அர்ஜுன் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தார். அர்ஜுனும் விஜய்யும் லியோ படத்தில் இதற்கு முன்பு ஒன்றாக நடித்திருந்தனர். விஜய்யை சந்தித்தது குறித்து பேசிய அர்ஜுன், தன்னுடைய நண்பர் முதல்வர் ஆகியிருப்பதாகவும், அவர் 100 சதவீதம் நல்லது செய்வார் என்கிற நம்பிக்கை இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், அவருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு, எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டசபையில் “மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் ஒழிக” என்று கூறியிருந்தார். இது, இந்திய அளவில் அதிர்வலைகளை கிளப்பியது. திமுக தொண்டர்கள் பலர் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க, இந்து அமைப்புகளும், பாஜக பிரமுகர்களும், அவர்களின் தொண்டர்களும் அவருக்கு கடும் கண்டனம் விடுத்தனர்.
ஏற்கனவே, 2023ல் சனாதனத்தை கொரோனா, டெங்கு, மலேரியா போன்ற நோயுடன் ஒப்பிட்டு பேசினார். தொடர்ந்து, சனாதனத்தை ஒழிப்பதை விட, அதை எதிர்ப்பதே நமது முதல் பணி என்றும் கூறினார். இது நீதிமன்ற வழக்கு வரை சென்றது. இறுதியாக, இது இந்து மதத்திற்கு எதிரான வெறுப்பு பேச்சு என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றமும், மதுரை கிளையும் கருத்து தெரிவித்தன. உதயநிதி ஸ்டாலின் இப்படி பேசியதில் இருந்து, பலரும் சனாதனம் குறித்த கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகர் அர்ஜுனும் இது குறித்து பேசியிருக்கிறார்.
'சனாதன்' என்பது ஒரு வாழ்க்கை முறை என்றும், வாழ்க்கையில் எப்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பது சனாதனத்தில் இருக்கிறது என்றும் அர்ஜுன் பேசினார். மேலும், அதில் திருடாதீர்கள், ஒரு பொருளுக்கு ஆசைப்படாதீர்கள், வயதான பெற்றோர்களை பார்த்துகொள்ளுங்கள் என்று சனாதன தர்மம் சொல்வதாக தெரிவித்தார். மேலும், சனாதனம் இருக்கக்கூடாது என்றால், நாம் நமது பெற்றோரை வீட்டிலிருந்து துரத்தி விட வேண்டும் என்றும், அது சாத்தியமற்ற ஒன்று என்றும் கூறினார்.
சனாதனம் என்பது ஒரு மதம் அல்ல, ஒரு வாழ்க்கை முறை என்று தெரிவித்த அர்ஜுன், சனாதன தர்மத்தை தான் அப்படித்தான் புரிந்து கொண்டிருப்பதாகவும், எல்லாரும் அதை புரிந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.
அர்ஜுன் மட்டுமல்ல, சனாதனத்திற்கு ஆதரவாக பல பேர் தற்போது பேசி வருகின்றனர். இதில் ஹைலைட் என்னவென்றால், விஜய் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு இவர்கள் யாரும் அரசியல் குறித்த கருத்துகளை தெரிவித்ததே கிடையாது. தற்போது புதிதாக, இவர்கள் அரசியல் கருத்துகளை கூறி ஆக்டிவாக இருப்பதற்கு, விஜய் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், அர்ஜுன் கூறியிருக்கும் இந்த கருத்தும் சனாதனத்தை எதிர்த்து வரும் எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பதிலாக விளங்குவதாக பேசி வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள்.