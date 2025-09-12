English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பாம் படத்தில் கிராமத்து இளைஞராக அசத்தி உள்ள அர்ஜுன் தாஸ்!

அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள பாம் படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. இந்த படத்தை விஷால் வெங்கட் இயக்கி உள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 12, 2025, 01:04 PM IST
  • பாம் திரைப்படத்தில் அர்ஜுன் தாஸ்!
  • இன்று படம் வெளியாகி உள்ளது.
  • நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் படத்தின் இயக்குனர் விஷால் வெங்கட் இயக்கத்தில் அர்ஜுன் தாஸ் ஹீரோவாக நடித்துள்ள படம் பாம். இன்று செப்டம்பர் 12ம் தேதி இப்படம் திரையரங்கில் வெளியாகி உள்ளது. மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருந்த இப்படத்தில் கதாநாயகியாக ஷிவாத்மிகா நடித்துள்ளார். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் காளி வெங்கட், அபிராமி, நாசர், சிங்கம் புலி, பால சரவணன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். டி இமான் இப்படத்திற்கு இசையமைத்து உள்ளார். படம் வெளியாவதற்கு முன்பே ட்ரைலர் மற்றும் புரமோஷனல் வீடியோக்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று இருந்தது. தற்போது படம் வெளியாகி பாசிட்டிவ் ரிவியூகளை பெற்று வருகிறது.

மேலும் படிக்க | Coolie OTT: சரியாக 12 மணிக்கு வெளியாகும் கூலி.. எந்த ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்? 

அசத்தி வரும் அர்ஜுன் தாஸ்!

'கைதி', 'மாஸ்டர்', 'விக்ரம்' போன்ற படங்களில் தனது தனித்துவமான குரல் வளத்தாலும், மிரட்டலான வில்லன் நடிப்பாலும் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் அர்ஜுன் தாஸ். அதனை தொடர்ந்து, 'அநீதி', 'ரசவாதி' போன்ற படங்களின் மூலம் கதாநாயகனாகவும் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டார். இந்நிலையில், அவர் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள பாம் திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. பாம் படத்தில் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒரு முழு ஹீரோவாகவே மாறி உள்ளார் அர்ஜுன் தாஸ்.

அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பு!

அர்ஜுன் தாஸ் தனது அசத்தலான குரலால் மீண்டும் ஒருமுறை அசத்தி உள்ளார். அவரது இந்த குரல் வளம் பாம் படத்திலும் நன்றாக உதவி உள்ளது. எந்த ஒரு ஹீரோயிக் அம்சங்களும் இல்லாமல் ஒரு கிராமத்து பையனாக, சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். இத்தனை நாட்கள் ஒரு கேங்ஸ்டர் மற்றும் சிட்டி பையனை போல் நடித்து வந்த அர்ஜுன் தாஸை ஒரு கிராமத்து பையனாக பார்ப்பது புதிதாகவும், அதே சமயம் கதைக்கு ஏற்றப்படியும் இருந்தது. 

தனக்கு இப்படி நடிக்க தெரியும் என்று கோலிவுட்டிற்கு அர்ஜுன் தாஸ் இந்த பாம் படத்தின் மூலம் தெரியப்படுத்தி உள்ளார். ஒரு அப்பாவியான, நல்ல உள்ளம் கொண்ட ஒரு கதாபாத்திரத்திற்காக தனது முந்தைய படத்தில் இருந்த எந்த ஒரு சாயலையும் இதில் காட்டவில்லை. இதுவரை அர்ஜுன் தாஸ் நடித்த படங்களில் இதுவே அவரது சிறந்த நடிப்பு என்று சொல்லலாம். மேலும் பல காட்சிகளில் தனது தேர்ந்த நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களை கவர்கிறார். நிச்சயம் இந்த படம் அவரது கரியரில் முக்கிய இடத்தை பெரும்.

குட் பேட் அக்லி

இந்த ஆண்டு வெளியான குட் பேட் அக்லி படத்தில் அஜித்திற்கு வில்லனாக நடித்திருந்தார் அர்ஜுன் தாஸ். அந்த படத்திலும் அவரின் நடிப்பிற்கு பலரும் பாராட்டுகளை தெரிவித்திருந்தனர். இரட்டை கதாபாத்திரத்தில் ஒரு வித்தியாசமான வில்லனாக அர்ஜுன் தாஸ் குட் பேட் அக்லிபடத்தில் அசத்தியிருப்பார். குறிப்பாக கிளைமாக்ஸில் வரும் சண்டைக்காட்சியில் நடனம் ஆடிக்கொண்டே என்ட்ரி கொடுப்பதும், பிரியா வாரியருடன் இணைந்து நடனமாடியதும் இணையத்தில் வைரல் ஆனது. அதனை தொடர்ந்து ஒரு கிராமத்து இளைஞராக, நடிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் உள்ள ஒரு கதாபாத்திரத்திலும் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

"நான் நடித்த படங்களிலேயே மிகவும் சுவாரஸ்யமான மற்றும் சவாலான அனுபவத்தை கொடுத்தது இந்த பாம் படம்தான்" என்று ரிலீசிற்கு முன்னர் பேசி இருந்தார் அர்ஜுன் தாஸ். தற்போது படம் வெளியாகி அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பிற்கு நல்ல வரவேற்பும் கிடைத்து வருகிறது. ஒரு வித்தியாசமான கதைக்களத்தில், திறமையான நடிகர், நடிகைகளை கொண்டு உருவாகியுள்ள 'பாம்' திரைப்படம், அர்ஜுன் தாஸின் திரை பயணத்தில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | லோகேஷ் கனகராஜை மறைமுகமாக தாக்கிய ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்? என்ன சொன்னாருன்னு பாருங்க..

About the Author
Arjun DasBomb MovieBombVishal VenkatKali Venkat

