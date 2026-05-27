/என்னது? அர்ஜுன் தாஸுக்கு நிச்சயதார்த்தமா? பொண்ணு யாரு? பரபரப்பு தகவல்..

Arjun Das : கோலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராகவும் வளர்ந்து வரும் முன்னணி ஹீரோவாகவும் இருக்கிறார் அர்ஜுன் தாஸ். இவருக்கு விரைவில் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற இருப்பதாக இணையத்தில் தகவல் பரவி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழி படங்களில் நடித்து வருபவர், அர்ஜுன் தாஸ். கைதி படத்தில் இடம் பெற்ற, ‘லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட்டா’ என்கிற டைலாக் மூலமாக பிரபலமான இவர், தொடர்ந்து மாஸ்டர், விக்ரம், புட்ட பொம்மா, போர், ரசவாதி, அநீதி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
அர்ஜுன் தாஸ் எல்லா படங்களிலும் ஹீரோவாக நடிப்பதில்லை. ஒரு சில படங்களில், இரண்டாவது ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கிய குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தில் இவர், இரட்டை வேடத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். தற்போது இவர் குறித்த செய்திகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அர்ஜுன் தாஸுக்கு இந்த வாரம் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த திருமண நிச்சயதார்த்தில் நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டும் கலந்து கொள்ள இருப்பதாகவும் ப்ரைவேட்டாக இந்த நிகழ்ச்சி நடக்க இருப்பதாகவும் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இது குறித்து, சினிமாவில் இருக்கும் பிரமுகர்கள் பலர், இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். பலரும் இணையத்தில் இது குறித்து பேசியும் வருகின்றனர்.
BREAKING— Ramesh Bala (@rameshlaus) May 27, 2026
Strong buzz from the industry circles
Arjun das is reportedly set to get engaged in a private ceremony this week
A private ceremony with close family and friends
அர்ஜுன் தாஸின் நிச்சயதார்த்தம் குறித்து பலரும், ஒரே மாதிரியான வாக்கியங்களைதான், பதிவிட்டு வருகின்றனர். இதனால், இது ஏதேனும் படத்திற்கான ப்ரமோஷன் கன்டெண்டாக இருக்கும் என்கிற பேச்சும் அடிபடுகிறது. எதுவாக இருப்பினும் அர்ஜுன் தாஸே வந்து கூறினால்தான், இது குறித்த உண்மை என்ன என்பது தெரிய வரும்.
அர்ஜுன் தாஸுக்கு அவரது நடிப்பை தாண்டி அவரது குரலை மட்டும் ரசிக்கும் ஏராளமான ரசிகர்-ரசிகைகள் உண்டு. இதனாலேயே, பல இளம் தலைமுறையினருக்கு இவர் க்ரஷ் ஆக இருக்கிறார். இவருக்கு பெண் ரசிகர்கள் அதிகம் சேர, இவரது குரல்தான் காரணம்.
லோகேஷ் கனகராஜின் கைதி படத்தில் முக்கியமான அங்கமாக இருந்த இவர், தற்போது LCUவிலும் முக்கிய கேரக்டர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார். லோகேஷ் கனகராஜ் விரைவில் கைதி 2 குறித்து ப்ளான் செய்யும் நிலையில், அர்ஜுன் தாஸின் கேரக்டர் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருக்கிறது. அர்ஜுன் தாஸ், ஒன்ஸ் மோர் என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக அதிதி ஷங்கர் நடித்துள்ளார். இதனை விக்னேஷ் ஸ்ரீகாந்த் இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தை மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிக்கிறது. இந்த படம் குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பதில்: இல்லை, அர்ஜுன் தாஸுக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடக்க இருப்பதாக இணையத்தில் தகவல்கள் மட்டுமே பரவி வருகின்றன. அவரோ அல்லது அவரது தரப்போ இதை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை.
பதில்: ஆம், அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. பல சினிமா பக்கங்களும், பிரபலங்களும் ஒரே மாதிரியான வாக்கியங்களைப் (Template Content) பயன்படுத்தி இந்தச் செய்தியைப் பகிர்ந்து வருவதால், இது அவர் நடிக்கும் புதிய படத்தின் விளம்பர உத்தியாக (Promotion Stunt) இருக்கலாம் என்று சினிமா வட்டாரங்கள் சந்தேகிக்கின்றன.
பதில்: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்த 'கைதி' (2019) திரைப்படத்தின் மூலம் அர்ஜுன் தாஸ் மிகப்பெரிய அளவில் பிரபலமானார். அதில் அவர் பேசிய ‘லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட்டா’ என்ற வசனம் இன்றுவரை ரசிகர்களிடையே பிரபலம்.