படுத்த படுக்கையாக கிடந்த அரவிந்த் சாமி..நடக்கவே முடியாமல் அவதி! மீண்டது எப்படி?

Arvind Swamy Recalls Accident : “எனக்கு அரவிந்த் சாமி மாதிரி ஒரு பையன் வேணும்..” என 90களில் வேண்டாத மங்கைகளே இருந்திருக்க முடியாது. மணிரத்னம் இயக்கிய ‘தளபதி’ படத்தில் ரஜினிகாந்திற்கு தம்பியாக நடித்திருந்த அவர், அந்த படத்திலேயே “யார்ரா இந்த பையன்?” என்று அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்தார். ‘ரோஜா’ திரைப்படம் நல்ல வெற்றியை பெற்ற பிறகு, அடுத்தடுத்து இவருக்கு மின்சார கனவு, பாம்பே, இந்திரா, என் ஸ்வாச காற்றே உள்ளிட்ட படங்கள் வரிசைக்கட்டி வெளியானது. தன்னுடைய இளமை காலத்திலேயே திரையுலகின் உச்சத்தில் இருந்த இவர், பின்னர் காணாமல் போய் விட்டார்.
அரவிந்த் சாமிக்கு என்ன ஆச்சு?
அரவிந்த் சாமி, சமீபத்தில் மெல்போர்னில் நடந்த இந்திய திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், சில வருடங்களுக்கு முன்பு தனக்கு ஏற்பட்ட காயத்தால் ஒன்றரை வருடம் மிகுந்த வலியுடன் படுத்த படுக்கையாக இருந்ததாக கூறியிருந்தார். அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டாம் என்று தான் முடிவெடுத்திருந்ததாகவும், அதனால் பல நாட்கள் வலியில் இருந்ததாகவும் கூறியிருந்தார். அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடிவு செய்து, அதற்கு ஒப்புக்கொண்ட நேரத்தில், கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரை அவர் சந்தித்தாராம். அந்த ஆயுர்வேத மருத்துவரிடம் சிகிச்சை தொடங்கிய மூன்று நாட்களிலேயே, தான் நடக்க தொடங்கியதாகவும், தனக்கு ஆயுர்வேத சிகிச்சை வேலை செய்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இதை எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் என்று தான் சொல்லவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்திய அவர், அது தனது தனிப்பட்ட அனுபவம் என்றார். மேலும், “உங்களுக்கு மருத்துவர் கொடுக்கும் அறிவுரைகளை பின்பற்றுங்கள், ஆயுர்வேதத்தில் பழங்கால ஞானமும் ஆற்றலும் உள்ளது, அது எனக்கு உதவியது. அதே போல அலோபதியிலும் பெரும் ஞானம் உள்ளது. அதுவும் எனக்கு பலமுறை உதவி இருக்கிறது” என்று பேசியிருக்கிறார்.
விபத்தால் மாறிய வாழ்க்கை!
அரவிந்த் சாமி, நடிகர் மட்டும் கிடையாது. பெரிய தொழிலதிபரும் கூட. 2005ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு ஒரு விபத்து ஏற்பட்ட போது முதுகுத்தண்டில் அடிப்பட்டது. இதனால், அவரது காலின் ஒரு பகுதி செயலிழந்து போனது. இதனால், இவருக்கு கடும் வலி ஏற்பட்டது, கூடவே படுத்த படுக்கையாக இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இஇது, அவர் வாழ்க்கையயே மாற்றிய ஒரு விஷயம் ஆகும். அந்த சமயத்தில் நடிப்பில் இருந்து பிரேக் எடுத்து, 2 வருடம் உடலை மேம்படுத்துவதில் மட்டும் கவனம் செலுத்தினார்.
இவரை, காயத்ரி என்பவர் திருமணம் செய்திருந்தார். இவர்களுக்கு ஒரு பெண் மற்றும் ஒரு ஆண் குழந்தைகளும் உள்ளனர். 2010ல் காயத்ரிக்கும் அரவிந்த் சாமிக்கும் விவாகரத்து ஆனது. இதையடுத்து 55 வயதாகும் அரவிந்த் சாமி தற்போது சிங்கிளாக இருக்கிறார்.
சினிமாவில் கம்-பேக்:
அரவிந்த் சாமி, ‘கடல்’ படம் மூலம் மீண்டும் சினிமாவிற்குள் நுழைந்தார். ஆனால், அப்படம் அவருக்கு எதிர்பார்த்த வெற்றியை கொடுக்கவில்லை. கடல் படத்தில் விட்டதை ‘தனி ஒருவன்’ படத்தின் மூலம் பிடித்தார். அதில் சித்தார்த் அபிமன்யு என்கிற வில்லன் கேரக்டரில் வாழ்ந்தே காட்டினார். இப்போது, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியான ‘மெய்யழகன்’ படத்தில் ‘அத்தான்’ஆக நடித்து பலரை கவர்ந்தார். தொடர்ந்து இதே போன்ற படங்களில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
