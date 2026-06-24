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பாவம் விஷால்! 45 நாட்கள் ஷூட்டிங் காட்சியை டெலிட் செய்த பாலா..ஆர்யா சொன்ன விஷயம்

பிரபல இயக்குநர் பாலா, அவன் இவன் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், பெரிய வெற்றியை பெறவில்லை என்றாலும், இது மக்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்த ஒரு படமாகும். இதையடுத்து, இந்த படத்தில் அவருடன் நடித்த விஷால் ஒரு சுவாரஸ்ய தகவலை கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 24, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:28 PM IST
பாவம் விஷால்! 45 நாட்கள் ஷூட்டிங் காட்சியை டெலிட் செய்த பாலா..ஆர்யா சொன்ன விஷயம்
Image Credit: Avan Ivan | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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