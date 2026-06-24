/பாவம் விஷால்! 45 நாட்கள் ஷூட்டிங் காட்சியை டெலிட் செய்த பாலா..ஆர்யா சொன்ன விஷயம்

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக வலம் வருபவர் பாலா. இவருடைய வணங்கான் திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு வெளியாகியிருந்தாலும் மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் ஈர்க்கப்படாத ஒரு படமாக ஆகிவிட்டது. இந்த நிலையில், சமீபத்தில் நடிகர் ஆர்யா பாலா இயக்கத்தில் நடித்த ‘அவன் இவன்’ படம் குறித்து ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார்.
2011ஆம் ஆண்டு பாலா இயக்கத்தில் ‘அவன் இவன்’ திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தில் விஷால், ஆர்யா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தில் இருவருமே கதாநாயகர்கள்தான். இந்த படம், ஒரு experimental filmஆக கருதப்பட்டது.
அவன் இவன் திரைப்படத்தில், விஷால் மாறுகண் குறைபாடு இருப்பவர் போல நடித்திருப்பார். இயல்பாக, அவர் கண்களில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத பாேது, வேண்டுமென்றே இப்படி நடித்ததால் அவருக்கு படம் ரிலீஸான பிறகு சில பிரச்சனைகள் வந்தது. இந்த படத்தில் நடித்தது குறித்து தற்போது ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார்.
ஆர்யா, சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் பேசிய போது பாலா சார் இரண்டு ஹீரோ சப்ஜெக்ட் குறித்து கூறியது பற்றியும், விஷால் அதற்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக ஓகே சொன்னது பற்றியும் நினைவுபடுத்தினார். மேலும், விஷாலை பார்த்துவிட்டு பாலா படத்தை ஆரம்பித்ததாக ஆர்யா கூறினார். முதலில், விஷாலின் காட்சிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஷூட்டிங் தொடங்கி 1 மாதம் கழித்து விஷாலை பார்க்க ஆர்யா சென்றிருக்கிறார். அப்போது விஷால் அங்கு இல்லையாம். விஷால் எங்கே என்று கேட்டபோது அதற்கு பாலா, “நான் அவரை வைத்து ஷூட் செய்தேன், ஆனால் என்ன செய்தாலும் விஷால் மாதிரியே இருக்கிறது. இதனால் சென்னைக்கு அனுப்பி, கண்கள், பற்களில் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறுதல் செய்ய சொல்லியிருக்கிறேன் என கூறினார்.
”அப்போ 45 நாட்கள் ஷூட்டிங் செய்த காட்சிகள்?” என்று பாலா சாரிடம் கேட்டேன். அதற்கு பாலா, ”ஆர்யா..” என்று சொல்லி என்னை பார்த்து சிரித்தார். சில நாட்கள் கழித்து விஷால் மீண்டும் திரும்ப வந்த போது இருவரும் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தோம். அப்போது உதவி இயக்குநர் ஓட் வந்து, “சார் கதை சிக்கிவிட்டது” என்றார். அப்போது விஷால் என்னை அப்படியே மெதுவாக திரும்பி பார்த்தான், நான் அங்கிருந்து ஓடி விட்டேன் என்று ஆர்யா கூறியிருக்கிறார். இதை ஆர்யா காமெடியாக கூறியிருந்தாலும், பாலா தன்னுடைய திரை வாழ்க்கையின் உச்சத்தில் இருந்த போது இப்படியெல்லாம் செய்தது குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
“என்னடா நம்ம வாழ்க்கை, கவுதம் மேனன் படம் மாதிரி ஜாலியா இருக்கும்னு பார்த்தா, பாலா படம் மாதிரி சோகமா இருக்கு..” எனும் காமெடி டைலாக்கை கேட்டிருப்போம். இது உண்மைதான். பாலா, தான் இயக்கிய பெரும்பாலான படங்களில் சோகமான கதைகளைத்தான் வைத்திருப்பார். சேது படத்தில் தொடங்கி, நந்தா, பிதாமகன், நான் கடவுள், அவன் இவன், பரதேசி, தாரை தப்பட்டை, நாச்சியார், வர்மா, வணங்கான் என்று அவருடைய படங்களின் லிஸ்டை எடுத்துப்பார்த்தால், அதில் சோகத்தின் டச் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. இதே டெம்ப்ளேட், வருடங்கள் செல்ல செல்ல அவருக்கு வர்க் அவுட் ஆகாமல் போனது. கூடவே, பாலா தன் படங்களில் நடிப்பவர்களை நடத்தும் விதம் குறித்த குற்றச்சாட்டுகளும் அவ்வப்போது எழுந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.