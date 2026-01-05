English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • விபத்தில் சிக்கிய பிரபல நடிகர்! விஜய்க்கு அப்பாவாக நடித்தவருக்கு நேர்ந்த கதி..

விபத்தில் சிக்கிய பிரபல நடிகர்! விஜய்க்கு அப்பாவாக நடித்தவருக்கு நேர்ந்த கதி..

Actor Ashish Vidyarthi Accident : விஜய்க்கு தந்தையாக நடித்த பிரபல நடிகர் ஒருவர், தனது மனைவியுடன் சேர்ந்து விபத்தில் சிக்கியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 5, 2026, 11:54 AM IST

விபத்தில் சிக்கிய பிரபல நடிகர்! விஜய்க்கு அப்பாவாக நடித்தவருக்கு நேர்ந்த கதி..

Actor Ashish Vidyarthi Accident : விஜய்க்கு தந்தையாக ‘கில்லி’ படத்தில் நடித்தவர், ஆஷிஷ் வித்யார்தி. அந்த படம் மட்டுமல்லாம, தென்னிந்திய திரையுலகில் பல படங்களில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர்தான் தற்போது விபத்திலும் சிக்கியுள்ளார். என்ன நடந்தது? முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்!

Add Zee News as a Preferred Source

மனைவியுடன் விபத்தில் சிக்கிய நடிகர்!

நடிகர் ஆஷிஷ் வித்யார்தி, தனது இரண்டாவது மனைவி ரூபாலியுடன் விபத்தில் சிக்கியிருக்கிறார். அசாம் மாநிலத்தின் கவுஹாத்தியில் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த இவர், சாலையை கடக்க முயன்ற போது, வேகமாக வந்த ஒரு வாகனம் இடித்ததில் மனைவ்யுடன் சேர்ந்து காயம் அடைந்துள்ளார். 

இந்த விபத்திற்கு பிறகு காயமடைந்த இருவரும் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்போது இருவரும் மருத்துவ கண்காணிப்பில் நலமுடன் இருப்பதாகவும், இருவரும் நலமுடன் இருப்பதாகவும் ஆஷிஷ் வீடியோ பதிவிட்டு இன்ஸ்டாவில் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தங்களுக்கு விபத்து ஏற்பட்டது குறித்து பிற செய்தி தளங்கள் தவறான செய்திகளை வெளியிட்டு வருவதாகவும், அதை க்ளியர் செய்வதற்காக இந்த வீடியோவை வெளியிடுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதன் மூலம் தாங்கள் நலமுடன் இருப்பதை பதிவு செய்து கொள்வதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். இதனால், இவருக்கு என்ன ஆச்சோ, ஏதாச்சோ என பயந்த ரசிகர்கள், இப்போது கலவரம் இல்லாமல் அமைதி ஆகியுள்ளனர். ஒரு சிலர் இவரும் இவரது மனைவி ரூபாலியும் நலம் பெற வேண்டிக்கொள்வதாகவும் கமெண்ட்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். இவர், எப்போது மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறார் என்பது குறித்த தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

ஆஷிஷ் வித்யார்தி:

டெல்லியை சேர்ந்த நடிகராக இருக்கிறார், ஆஷிஷ் வித்யார்தி. 1993ஆம் ஆண்டில் திரையுலகில் பிரபலமான முகமாக மாற அரம்பித்த இவர், வரிசையாக பல படங்களில் வில்லனாக நடித்துள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி மொழி படங்களில் நடித்த இவருக்கு தில், ஏழுமலை, ஆறு, ஈ உள்ளிட்ட பல படங்கள் பெரிய வெற்றியை தந்தன. 

இவர் பல்வேறு தமிழ் திரைப்படங்களில் நடித்திருந்த போதும், கில்லி படம் மட்டும் பெரிதாக பேசப்பட கரணம் என்ன தெரியுமா? அதில் இவர் விஜய்க்கு தந்தையாக போலீஸ் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இவரை வைத்து, காதல், ஆக்‌ஷன், காமெடி, செண்டிமண்ட் என பல்வேறு உணர்வுகளும் இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும். இதனால் பலரும் இவர் கில்லி பட நடிகராகத்தான் பலரும் தெரிந்து கொள்கின்றனர்.

2வது திருமணம்:

நடிகர் ஆஷிஷ் வித்யார்தி, 2001ஆம் ஆண்டில், பிலு என்பவரை திருமணம் செய்திருந்தார். இவர்களுக்கு ஆர்த் என்கிற மகன் இருக்கிறார்.   21 ஆண்டுகள் திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு, இவர்கள் இருவரும் விவாகரத்து செய்து கொண்டனர். 2022ஆம் ஆண்டில், இருவரும் பிரிந்த பிறகு, 2023ல் ஆஷிஷ் ரூபாலி என்பவரி 2வது திருமணம் செய்து கொண்டார்.

