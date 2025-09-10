நடிகர் அதர்வாவிற்கு எப்போ கல்யாணம்? அவரே சொன்ன பதில்! என்ன தெரியுமா?

Atharvaa Answer Regarding Wedding : தமிழ் திரையுலகில், வளர்ந்து வரும் நடிகராக இருப்பவர், அதர்வா. பானா காத்தாடி படம் மூலம் அறிமுகமான இவர், மறைந்த நடிகர் முரளியின் மகனாவார். இவர், தற்போது பிசியாக படங்களில் நடித்து வரும் இந்த சமயத்தில், அவரிடம் திருமணம் குறித்து கேட்கப்பட்டது.
சிங்கிளாக இருக்கும் அதர்வா!
தமிழ் திரையுலகில் சிங்கிளாக இருக்கும் அழகான நடிகர்களின் லிஸ்டில், அதர்வா முதல் ஆளாக இருக்கிறார். இவருக்கு தற்போது 36 வயது ஆகிறது. பொதுவாக திரையுலகில் இருக்கும் நடிகர்கள் குறித்து கிசுகிசுக்கள் எழுவது வழக்கம். ஆனால், அதர்வாவை பற்றி அப்படி எதுவும் பெரிதாக இதுவரை எழுந்தது இல்லை. இதனாலேயே, பல இளசுகளின் கனவுக்காதலராக இருக்கிறார். இந்த நிலையில், அனைத்து வயது வந்தவர்களிடமும் கேட்கப்படும் “உங்களுக்கு எப்போ கல்யாணம்?” என்கிற டைலாக் தற்போது அதர்வாவிடமும் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு அவர் கொடுத்த பதில் வைரலாகி வருகிறது.
அதர்வா கொடுத்த பதில்!
நடிகர் விஷால் ஒரு பேட்டியில், “அதர்வா பேச்சுலராக இருக்கிறார்.. அடுத்து அவர்தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும்” என்று கூறியிருந்தார். இதைப்பற்றி சமீபத்திய பட விழாவில் அதர்வாவிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி கேட்டனர். அதற்கு பதில் சொன்ன அவர், “விஷால் சார் எப்போது திருமணம் செய்கிறாரோ, எப்போது தாலி கட்டுகிறாரோ, அதன் பிறகுதான் நானும் தாலி கட்டுவேன்” என்று கூறினார்.
சாய் தன்ஷிகாவை திருமணம் செய்துகொள்ள இருப்பதாக அறிவித்த விஷால், முன்னர் இதே போல திருமணம் எப்போது என்கிற கேள்விக்கு “நடிகர் சங்கம் கட்டடம் எப்போது கட்டி முடிக்கப்படுகிறதோ, அப்போதுதான் எனக்கு திருமணம்” என்றார். ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் நடிகர் சங்கத்தின் கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த வேலைகள் முடியாததால், தற்போது நிச்சயதார்த்தம் மட்டும் செய்யப்பட்டது. திருமணம் இன்னும் சில மாதங்களுக்கு தள்ளிப்போயுள்ளது.
அதர்வா நடித்த சமீபத்திய படம்..
நடிகர் அதர்வா, சமீபத்தில் டிஎன்ஏ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நிமிஷா சஜயன் வந்தார். அதர்வாவிற்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக படம் எதுவும் கைக்கொடுக்காத நிலையில், டிஎன்ஏ திரைப்படம் நல்ல வெற்றியை தேடித்தந்தது. பராசக்தி படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் சேர்ந்து முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். தணல் படம் இம்மாதம் வெளியாக இருக்கிறது. இதயம் முரளி படத்தின் வேலைகளும் தற்போது நடந்து வருகிறது.
