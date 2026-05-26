/“என்னை விஷம் வைத்து கொன்று விடுங்கள்” நடிகர் பாலா வெளியிட்ட பரபரப்பு வீடியோ!

Actor Bala : தென்னிந்திய திரை உலகில் பிரபலமான நடிகராகவும், இயக்குனர் சிறுத்தை சிவாவின் சகோதரராகவும் இருக்கிறார் பாலா. தமிழில் அப்பா அம்மா செல்லம், வீரம், அன்பு உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர் தற்போது தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Actor Bala : நடிகர் பாலா, தமிழ் படங்களில் நடித்திருந்தாலும், சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்திருந்தாலும், மலையாளத்தில் அதிக படங்களில் கமிட்டானதால் கொச்சிக்கு சென்று செட்டில் ஆகிவிட்டார். இப்போது இவரை பலரும் மலையாளி என்பதை நினைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். இவருக்கும் பாடகி அம்ருத்தா என்பவருக்கும் 2010 ஆம் ஆண்டில் காதல் திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்களுக்கு ஒரு மகளும் பிறந்துள்ளார். திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, இருவரும் விவாகரத்து பெற்றனர். இதன் பிறகு 2021 ஆம் ஆண்டு எலிசபெத் உதயன் என்பவரையும் திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த திருமண வாழ்க்கையும் 2024 ஆம் ஆண்டு முடிவடைந்தது. மூன்றாவதாக கோகிலா என்பவரையும் பாலா திருமணம் செய்து கொண்டார். இதில், அவரது முன்னாள் மனைவி பாலா குறித்து பல அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வரும் நிலையில் பாலா ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.
பாலா இந்த வீடியோவில், “என்னால் முடியவில்லை எனக்கு விஷம் கொடுத்துக் கொன்றுவிடுங்கள்” என்று பேசி இருக்கிறார்.
“”பத்து வருடங்களாக என்னை வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சட்டத்தின் பெயரால் எனக்கூறி பத்து வருடங்களாக ஒரு மனிதனை இப்படி வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். . என்னால் அதைச் சொல்ல முடியவில்லை. காரணம் நான் தான், நானே தான். நான் அதைச் சொல்லக் கூடாது. எவ்வளவு சங்கடங்கள் இருந்தாலும், அதை மனதிற்குள் வைத்துக் கொண்டு, சிரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்படித்தானே?
இந்த ஊடகங்களைப் (Media) பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும். ஊடகங்கள் நல்ல விஷயங்களையும் செய்கின்றன. நல்ல நல்ல காரியங்களை இன்னும் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கின்றன. சில உண்மைகளை வெளியே கொண்டு வருகின்றன. சில போலித்தனங்களையும் அம்பலப்படுத்துகின்றன. ஆனால், இந்த ஊடகங்களையே ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நபர் கேரளாவில் இருக்கிறார், தெரியுமா?
"ஒன்றும் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம்" என்று கூறிக்கொண்டே அலையும் ஒரு நபர் இருக்கிறார். இதெல்லாம் ஒரு நாள் வெளியே வரும். ஊடகங்களை ஏமாற்றும் ஒரு நபர் இங்கு இருக்கிறார், அதுதான் எனக்குப் பிடிக்கவில்லை.
இனிமேலும் என்னை வதைத்தால், நான் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படையாகப் பேசிவிடுவேன். எல்லா உண்மைகளும் வெளியே வரும். இது நடக்கும், எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இது கண்டிப்பாக நடக்கும். உண்மைகள் அனைத்தும் வெளியே வரும் போது, உங்களுடைய முகமூடி கிழியும். யாரும் வருத்தப்பட வேண்டாம், என்னை மன்னியுங்கள்” என்று பேசியிருக்கிறார்.