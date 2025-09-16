முதல் மனைவி காலில் விழுந்து கெஞ்சிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? இது தெரியாம போச்சே!

Madhampatty Rangaraj Begged Shruthi : கடந்த சில வாரங்களாகவே இணையத்தில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் ஒரு பெயர், ‘மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்’. இவருக்கும் ஜாய்கிரிஸில்டாவுக்குமான பிரச்சனை குறித்து இப்போது ஊருக்கே தெரிந்து விட்டது. இந்த நிலையில்தான், அவர் தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதியுடன் ஒரு விருது விழாவில் கலந்து கொண்டார். இதற்கான காரணம், குறித்த தகவல், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சர்ச்சை..!
நடிகரும், சமையல்துறை கலைஞருமான இவர், தொழிலதிபராகவும் இருக்கிறார். இவர், ஸ்ருதி என்கிற பெண்ணுடன் திருமண உறவில் இருக்கும்போதே ஜாய் கிரிஸில்டா என்கிற ஆடை வடிவமைப்பாளரை திருமணம் செய்தது, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இவர்கள் இருவருக்கும் இடையேயான பஞ்சாயத்துதான் தற்போது இணையம் முழுவதும் பேச்சாக இருக்கிறது. ஒருவர், எப்படி விவாகரத்து செய்யும் முன்னர் இன்னொரு பெண்ணை திருமணம் செய்துகொள்ள முடியும் என்பது பலரது கேள்வியாக இருக்கிறது. போதாக்குறைக்கு, ஜாய் கிரிஸில்டா இப்போது 7 மாத கர்பிணியாக வேறு இருக்கிறார். அவர் இப்போது தான் போராடுவது தன் குழந்தைக்காக மட்டும்தான் என்று ஒரு நேர்காணலிலும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த பிரச்சனைகள் ஒருபுறம் போய்க்கொண்ணடிருக்க, முதல் மனைவியுடன், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒரு விருது விழாவில் கலந்து கொண்டது ஹெட்லைன் ஆனது.
முதல் மனைவியுடன் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்?
சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதியை இன்ஸ்டாவில் பின்தொடரவில்லை, அவருடன் வாழ்வது போல எந்த புகைப்படங்களையும் பதிவிடவில்லை. ஆனால், ஸ்ருதி தனது பயோவில் ‘மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மனைவி’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இப்போது ஜாய் கிரிஸில்டா திருமண புகைப்படங்களை பதிவிட்ட பிறகு, தனது முதல் மனைவியை மீண்டும் பின்தொடர ஆரம்பித்து இருக்கிறார்.
இதன் பிறகுதான் ஸ்ருதியுடன் ஒரு விருது விழாவிலும் கலந்து கொண்டார். இவர், தனது மனைவி ஸ்ருதியின் காலில் விழுந்து செய்த தவறு அனைத்திற்கும் மன்னிப்பு கேட்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஸ்ருதியும், தன் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தினை கருத்தில்க்கொண்டு, மனம் மாறி அவரை ஏற்றுக்கொண்டதாகவும், அதன் வெளிபாடாகத்தான் அந்த விருது விழாவிற்கு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இதை உறுதிப்படுத்தும் ஆதாரங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜாய்யின் போராட்டம்!
ஜாய் கிரிஸில்டா, தான் ஒரு புறம் தூக்கத்தை இழந்து விட்டு தனியாக தவிப்பதாகவும், அவர் அங்கு ஜாலியாக இருப்பதாகவும் ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்து இருக்கிறார். திருமணத்தை பதிவு செய்யாததால், சட்டமும் ரங்கராஜை ஜாய்யின் மனைவி என்று அங்கீகரிக்காது. இருப்பினும், இப்போது அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதால் இவருக்கு நியாயம் கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பு, தான் புகாரளித்து பல நாட்கள் ஆகியும், யாரும் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கவில்லை என்று ஜாய் தெரிவித்து இருந்தது, குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | 2 ஆண்டுகளில் 4 முறை கர்ப்பம்? மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!
மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்-ஜாய் கிரிஸில்டா புதிய போட்டோக்கள்! தாலியில் குங்குமம் வைக்கிறாரே..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ