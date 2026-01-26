சினிமாவில் ‘காஸ்டிங் கவுச்’ என்பதே இல்லை - சிரஞ்சீவி பரபரப்பு பேச்சு!

No Casting Couch Culture In Cinema Chiranjeevi : தென்னிந்திய சினிமாவில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் சிரஞ்சீவி. இவருடைய குடும்பம்தான், தெலுங்கு சினிமாவில் முக்கிய குடும்பமாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அவர் சமீபத்தில் நடித்திருந்த ‘மன சங்கர வர பிரசாத் காரு’ என்கிற திரைப்படம் நல்ல வெற்றியை பெற்றது. இதையடுத்து, இப்படத்தின் வெற்றி விழாவில் அவர் பேசிய விஷயம்தான் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
சிரஞ்சீவி படத்தின் வெற்றிவிழா!
‘மெகா ஸ்டார்’ என்று அனைவராலும் புகழப்படும் சிரஞ்சீவி, சமீபத்தில் அனில் ரவிபுடி இயக்கத்தில் ‘மன சங்கர வர பிரசாத் காரு’ என்கிற படத்தில் நடித்திருந்தார். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான இந்த படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதோடு பல கோடி வசூலையும் வாரிக்குவித்திருக்கிறது. சமீப காலமாக, திரைப்படங்கள் நினைத்த வசூலை எட்டிவிட்டால் அதற்கு வெற்றிவிழா என்கிற ஒன்று வைக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், மன சங்கர வர பிரசாத் காரு படத்திற்கம் வெற்றிவிழா நடந்தது. இதில், படக்குழுவினர் பலர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, சிரஞ்சீவி காஸ்டிங் கவுச் பற்றி பேசியிருக்கும் விஷயம், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
“காஸ்டிங் கவுச் கலாச்சாரமே இல்லை..”
மன சங்கர வர பிரசாத் காரு திரைப்படத்தின் வெற்றி விழாவில் பேசிய சிரஞ்சீவி, “திரைப்படத் துறை வேலை செய்ய ஒரு நல்ல இடம் & திறமையானவர்களுக்கு பல வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. ஒருவருக்கு கசப்பான அனுபவங்கள் ஏற்படுவது அவர்களது தனிப்பட்ட தேர்வுகள் மற்றும் சூழ்நிலைகள் கூட ஒரு பங்கை வகிக்கக்கூடும். ஒரு நபர் கண்டிப்பாகவும், நேர்மையாகவும், தனது தொழிலில் கவனம் செலுத்துபவராகவும் இருக்கும்போது, யாரும் அவர்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாது.
"காஸ்டிங் கவுச்" கலாச்சாரம் இல்லை, அது தனிநபரைப் பொறுத்தது. திரைப்படத் துறை ஒரு கண்ணாடி போன்றது, அது நீங்கள் யார் என்பதை பிரதிபலிக்கிறது” என்று கூறியிருந்தார். இதை பற்றி நெட்டிசன்கள் பலர் பரபரப்பாக பேசி வருகின்றனர்.
காஸ்டிங் கவுச் என்றால் என்ன?
அதாவது, திரையுலகை சேர்ந்தவர்களிடம், புதிதாக வருபவர்கள் வாய்ப்பு கேட்கும் போது, அவர்களை சிலர் பயன்படுத்திக்கொள்வதுண்டு. “நான் சொல்வது போல நடந்து கொண்டால், உனக்கு வாய்ப்பு தருகிறேன்” என்று கூறி, அவர்களை தங்களின் ஆசைக்கு இரையாக்கி கொள்வர். இது குறித்து, அவ்வப்போது பலர் குற்றச்சாட்டுகளை வைப்பதுண்டு. சமீபத்தில் கூட மலையாள திரையுலகில் இவ்வாறு ஆரம்பித்த காஸ்டிங் கவுச் பிரச்சனை, பெரும் புயலை கிளப்பியது. இவை, நிரூபிக்கப்படாத குற்றச்சாட்டுகளாக இருக்கும் பட்சத்தில், குற்றம் சுமத்தப்படுபவர் பெரும்பாலும் எந்த பின்விளைவுகைளயும் சந்திப்பதில்லை. இருப்பினும், இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கிறது என்பது, பலரது பேச்சாக இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், சிரஞ்சீவி இப்படி கூறியிருப்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஏற்கனவே வந்த பிரச்சனை..
இதற்கு முன்னர், நடிகர் சிரஞ்சீவி “தன் வீட்டிற்கு ஒரு ஆண் வாரிசு இல்லை” என்று பேசியிருந்தது, பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. அதாவது, தன் வீட்டில் தன்னை சுற்றி பெண் பிள்ளைகளாக இருப்பதாகவும், ஒரு லேடீஸ் ஹாஸ்டல் போல தனக்கு உஉணர்வு வருவதாகவும், இதனால் ராம் சரணிடம் ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெத்துக்கொடுக்க சொன்னால், அவரும் பேத்தியைதான் பெத்துக்கொடுத்தாகவும் கூறியிருந்தார். இது குறித்து இணையமே ஒரு வாரத்திற்கு பேசி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
