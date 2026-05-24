/சியான் விக்ரமின் ஃபிட்னஸ் மற்றும் டயட் ரகசியங்கள் என்ன தெரியுமா?

தமிழ் திரையுலகில் சியான் விக்ரம் என்றாலே, அவரது நடிப்பு திறமை தாண்டி, ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்காகவும் அவர் மேற்கொள்ளும் கடுமையான உடல் மாற்றங்களும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கின்றன. சேது படத்தில் தொடங்கி அந்நியன், ஐ, இருமுகன் மற்றும் சமீபத்திய தங்கலான் வரை, கதையின் தேவைக்கேற்ப தனது உடலை முற்றிலும் மாற்றி காட்டியவர் விக்ரம். 60 வயதை நெருங்கினாலும், அவரது இளமை தோற்றமும் ஃபிட்னஸ் பற்றிய அர்ப்பணிப்பும் பல இளைஞர்களுக்கு இன்று வரை பெரிய உத்வேகமாக உள்ளது. சமீபத்தில் அவர் வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் ரசிகர்களை பெரிதும் கவந்துள்ளன. எப்படி 60 வயதிலும் அதே இளமையில் இருக்கிறார் என்று பலரும் ஆச்சரியம் அடைந்து வருகின்றனர்.
விக்ரம் ஒரே மாதிரியான பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்வதில்லை. அவர் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கும் ஏற்றவாறு தனது பயிற்சி முறையை மாற்றிக்கொள்கிறார். குறிப்பாக, பிளையோமெட்ரிக் பயிற்சிகள் அவரது ஃபிட்னஸின் முக்கிய அங்கமாக இருக்கின்றன. இந்த பயிற்சிகள் உடலுக்கு வேகமும் சுறுசுறுப்பும் தருவதோடு, தசைகளின் சக்தியையும் மேம்படுத்தும். அதேபோல், கார்டியோ பயிற்சிகளும் வெயிட் லிஃப்டிங் பயிற்சிகளும் அவரது தினசரி அட்டவணையில் முக்கிய இடம் பிடிக்கின்றன. ஐ படத்தில் பாடிபில்டராக நடிக்க வேண்டும் என்றால் கடுமையான எடை தூக்கும் பயிற்சிகள், கூனன் பாத்திரத்திற்காக உடல் எடையை குறைக்கும் கார்டியோ பயிற்சிகள் என முற்றிலும் மாறுபட்ட உழைப்பை அவர் மேற்கொண்டார்.
விக்ரம் தனது உடல் மாற்றங்களில் உணவு கட்டுப்பாட்டுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார். உடலமைப்பு என்பது வெறும் உடற்பயிற்சியால் மட்டுமல்ல, நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவின் தாக்கத்தாலும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதே அவரது நம்பிக்கை. அதனால் படப்பிடிப்பு காலங்களில் அவர் மிகவும் திட்டமிட்ட டயட் முறையைப் பின்பற்றுகிறார். எடையை குறைக்கும் காலங்களில், நார்ச்சத்து அதிகமுள்ள காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை அதிகம் உண்பார். கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை குறைத்து, முட்டையின் வெள்ளைக்கரு, வேகவைத்த மீன், சிக்கன் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சீராக எடுத்துக்கொள்கிறார்.
இயக்குநர் ஷங்கரின் ஐ படத்திற்காக, சுமார் 90 கிலோ எடையிலிருந்து 52 கிலோ வரை குறைத்தது விக்ரமின் அர்ப்பணிப்புக்கு சிறந்த உதாரணம். அந்த படத்திற்காக அவர் கடுமையான உணவு கட்டுப்பாட்டை பின்பற்றி, மிகக் குறைந்த கலோரி மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு உடலை முற்றிலும் மாற்றினார். அதேபோல், பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் வெளிவந்த தங்கலான் படத்திற்காகவும், ஒரு எளிய உழைப்பாளியின் தோற்றத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தனது உடலை மாற்றினார். தசை அமைப்பு முதல் முகபாவனை வரை, அந்த கதாபாத்திரத்தின் உணர்வை வெளிக்கொணர அவர் கடுமையாக உழைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
விக்ரமின் உடல் மாற்றங்களுக்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய போராட்டக் கதை உள்ளது. கல்லூரி காலத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கரமான விபத்தில், அவர் மீண்டும் நடக்கவே முடியாது என்று மருத்துவர்கள் கூறியதாக கூறப்படுகிறது. கால்களை அகற்ற வேண்டிய நிலை வரைக்கும் சென்ற அந்த சூழ்நிலையிலும், விக்ரம் தளரவில்லை. பல அறுவை சிகிச்சைகள், நீண்ட கால ஓய்வு, ஊன்றுகோல் உதவியுடன் நடந்த பயணம் என அனைத்தையும் கடந்தே இன்று அவர் இந்த உயரத்தை அடைந்துள்ளார். அந்த அனுபவமே அவரது மன உறுதியை மேலும் பலப்படுத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது. இன்று தமிழ் சினிமாவின் மிக கடினமாக உழைக்கும் நடிகர்களில் ஒருவராக அவர் பார்க்கப்படுவது சுலபமான விஷயம் அல்ல.