பெண்களை தொட்டு தொட்டு பேசும் புகழ்..அவர் மனைவி கொடுத்த நச் பதில்! என்ன தெரியுமா?

Pugazh Wife Benzi Reply On CWC 6 : பிரபல நகைச்சுவை கலைஞரும் நடிகருமான புகழ், பெண்களை தொட்டு பேசுவது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, அதற்கு அவரது மனைவி கொடுத்திருக்கும்  பதில் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 30, 2025, 02:30 PM IST
  • பெண்களை தொட்டு பேசும் புகழ்?
  • மனைவி பென்ஸி கொடுத்த பதில்!
  • என்ன தெரியுமா?

பெண்களை தொட்டு தொட்டு பேசும் புகழ்..அவர் மனைவி கொடுத்த நச் பதில்! என்ன தெரியுமா?

Pugazh Wife Benzi Reply On CWC 6 : சின்னத்திரையில் இருக்கும் நகைச்சுவை கலைஞர்களில் மிகவும் பிரபலமானவராகவும், மக்களுக்கு பிடித்தவர்களுள் ஒருவராகவும் இருக்கிறார் புகழ். இவரது முகம் ரசிகர்களுக்கு பெரிதாக தெரிய காரணமே, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிதான்.

புகழ் குறித்து எழுந்த சர்ச்சை!

ஆரம்பத்தில் சில ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளில் பெண்வேடமணிந்து வந்து பலரையும் மகிழ்வித்து வந்தவர் புகழ். இவரை, பிரபல தொலைக்காட்சிக்கு அறிமுகமானார். இதையடுத்து, அவருக்கு பெரிய ப்ரேக் கொடுத்த நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, குக் வித் கோமாளி. இந்த நிகழ்ச்சியின் முதல் சீசனில் கோமாளியாக வந்து பலரையும் மகிழ்வித்த இவர், சிரிக்க வைப்பதற்காக செய்யும் சில விஷயங்கள் அவ்வப்போது சர்ச்சையையும் கிளப்பியது.

புகழ், அனைத்து குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் சீசன்களுக்கும் வரும் பெண் போட்டியாளர்களிடம் விளையாட்டாக ஈர்ப்புடன் இருப்பது போல நடந்து கொள்வதுண்டு. இதனால், அவர்களை அடிக்கடி கட்டிப்பிடிப்பது, தொடுவது போன்ற விஷயங்களை செய்து வந்தார். இதுவே பெரும் சர்ச்சைக்கு வழி வகுத்தது.

மனைவி கொடுத்த பதில்!

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது சீசன் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இதில் பல விஷயங்கள் நடந்தது. இதில், புகழின் மனைவி பென்ஸியும், புகழின் குழந்தையும் கலந்து கொண்டனர். அப்போது பேசிய அவர், “என் கணவர் புகழ், பெண்களை தொட்டு தொட்டு பேசுவதாக குற்றச்சாட்டு அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால், ஷோவை ஷோவாக பார்க்க வேண்டும். இதில் யாருக்கு பிரச்சனை வரும்? எனக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் தான். என் கணவர் புகழை பற்றி எனக்கு தெரியும். தவறான நோக்கத்தோடு பழகும் எந்த ஆணுடனும் சேர்ந்து ஒரு பெண் பழக மாட்டாள்.

அப்படி இருக்கையில், முதல் சீசனில் இருந்து இப்போது வரை என் கணவர் புகழிடம் அனைத்து பெண்களும் நட்பாக பழகி வருகிறார்கள். இதை வைத்துதான் ஒரு ஆணின் குணத்தை எடை போட வேண்டும்” என்று கூறியிருக்கிறார். இவரது இந்த பேச்சு, புகழ் குறித்து எழுந்த சர்ச்சைகளுக்கு தகுந்த பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் உள்ளது.

நிகழ்ச்சி சந்தித்த சர்ச்சைகள்!

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி, கடந்த இரண்டு சீசன்களாகவே சர்ச்சையிலேயே சென்று கொண்டிருந்தது. கடந்த சீசனில் மணிமேகலை பிரியங்கா இடையேயான பிரச்சனை பெரிதாக வெடித்தது. எரியும் நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றும் வகையில், நிகழ்ச்சி பொருப்பாளர்களும் சில வேலையை பார்த்தனர். இந்த சீசனில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் பிரச்சனை பெரிதாக உருவெடுத்தது. அவரை வைத்து மறைமுகமாக ஜோக் போடுவது, அவர் ஷபானாவிடம் வம்பு செய்ததாக கூறியது என்று பல சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. இதற்கிடையில் போட்டியாளர் ராஜு வேறு ஒருவரை உருவ கேலி செய்து ஒரு சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது சீசன், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இதில், ராஜு டைட்டில் வின்னர் ஆனார். சீரியல் நடிகை ஷபானா ரன்னர் அப் பட்டத்தை பெற்றார்.

