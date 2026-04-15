  • “செருப்பை கழட்டி அடிப்பேன்..” திவாகருக்கு மிரட்டல் விடுத்து கூல் சுரேஷ்! என்ன ஆச்சு?

“செருப்பை கழட்டி அடிப்பேன்..” திவாகருக்கு மிரட்டல் விடுத்து கூல் சுரேஷ்! என்ன ஆச்சு?

லீடர் படத்தின் வெற்றிவிழா பேட்டியின் போது செருப்பை கழட்டி அடிப்பேன் என வாட்டர் மிலான் திவாகருக்கு  பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்த கூல் சுரேஷ். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 15, 2026, 06:19 PM IST
  • பெண்களை இழிவாக பேசிய திவாகர்
  • செருப்பால் அடிப்பதாக கூறிய கூல் சுரேஷ்
  • என்ன விஷயம்?

“செருப்பை கழட்டி அடிப்பேன்..” திவாகருக்கு மிரட்டல் விடுத்து கூல் சுரேஷ்! என்ன ஆச்சு?

தமிழ் மக்கள் மத்தியில் வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் என்று அறியப்படுபவர், திவாகர். இவருக்கு கூல் சுரேஷ் “செருப்பை கழற்றி அடிப்பேன்” என்று மிரட்டல் விடுத்தது, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கூல் சுரேஷ் பேட்டி!

ரெஜண்ட் சரவணன் நடித்த லீடர் படம்  தமிழகம் முழுவதும் திரையரங்குளில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில் லீடர் படம் வெளியாகி பத்தாவது நாள் வெற்றி விழா கொண்டாட்டம் கோவை நூறடி சாலையில் உள்ள கற்பகம் சினி காம்ப்ளக்ஸ் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் அகில இந்திய லெஜண்ட் சரவணன் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.

விழாவிற்கு வந்த நடிகர் கூல் சுரேஷ் தனது வழக்கமான வித்தியாசமான ஸ்டைலில் கலந்துகொண்டது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. மாட்டுவண்டியை தானே இழுத்தபடி நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்த அவர், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சிரிப்பையும் ஆரவாரத்தையும் ஏற்படுத்தினார். 

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கூல் சுரேஷ், “நல்ல படங்களுக்கு ரசிகர்கள் எப்போதும் ஆதரவு தருவார்கள். ‘லீடர்’ படம் அதற்கு ஒரு உதாரணம். இப்படம் மேலும் பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும்” என்று கூறினார். 

தொடர்ந்து அண்மையில் இணையதளத்தில் ஜனநாயகன் பட வெளியாக காரணமானவர்களை தேடி கண்டு பிடித்து தூக்கில் இட வேண்டும் என ஆவேசமாக கூறினார். யூடியுபர் வாட்டர்மிலான் திவாகர் பெண்களை இழிவு படுத்தி பேசியதை வன்மையாக கண்டிப்பதாக பேசிய கூல் சுரேஷ் திடீரென ஆவேசம் வந்தவராக தனது காலணிகளை கழட்டி காட்டியபடி திவாகரை செருப்பால் அடிப்பேன் என பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்தார்.

திவாகர் பிரச்சனை!

திவாகர், சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் ’குக் வித் கோமாளி’ நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போது தன்னை மாகபா ஆனந்த், புகழ், கானா வினோத் உள்ளிட்டோர் தன்னை தாக்கியதாக புகார் அளித்திருந்தார். தன்னை இவர்கள் இரும்பு ராடால் தாக்கியதாகவும், இதனால் தனக்கு ரத்தக்காயம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் பேசியிருக்கிறார். மேலும், மாகபா எப்போதும் குடி போதையிலேயே இருப்பார் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இந்த பிரச்சனையில் சமீபத்தில் மாகபா, புகழ் மற்றும் கானா வினோத் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது, பெண்களை திவாகர் இழிவுப்படுத்தி பேசியதால் சேனல் அவரை வெளியேற்றியதாகவும், தாங்கள் அவரை எதுவுமே செய்யவில்லை என்றும் தெரிவித்தனர். மேலும், அது குறித்த வீடியோ ஆதாரம் தங்களிடம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.

இதற்கு பதிலளித்த திவாகர், தன்னிடம் எவ்வளவு காசு வேனும் என்றாலும் வாங்கிக்கோங்க, இந்த பிரச்சனைய அப்படியே விட்டுடுங்க எனகூறி ப்ரஷர் வந்ததாகவும், தனக்கு தன்மானம்தான் முக்கியம் என்பதால் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து இப்படி ஒரு விஷயத்தை வெளியில் பேசுவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், மாகபா எப்போதும் குடி போதையில் இருப்பார் என்பதை அடித்து சொன்ன அவர், அவர் குடிப்பதை தானே தனது கண்களால் பார்த்ததாக தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, கானா வினோத் சாதி எனும் ஆயுதத்தை கையில் எடுத்து இல்லாதது பொல்லாததை பேசுவதாக கூறியிருக்கிறார். இப்படி வரிசையாக வீடியோ வெளியிட்டு வரும் திவாகர், தன் பக்கம் நியாயம் இருப்பதாகவும், கடவுள் இவர்களை தண்டிப்பார் என்றும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

