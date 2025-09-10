English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

“எனக்கு விஷம் கொடுங்கள்..” கதறி அழும் பிரபல நடிகர்!என்ன விஷயம்? முழு தகவல்..

Darshan Requests Poison : பிரபல நடிகர் தர்ஷன், தனக்கு விஷம் கொடுக்குமாறு நீதிபதியிடம் கதறியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்பாேம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 10, 2025, 01:17 PM IST
  • ரேணுகாசுவாமி கொலை வழக்கு!
  • தர்ஷன் வைத்த கோரிக்கை
  • நீதிபதியிடம் கதறல்

“எனக்கு விஷம் கொடுங்கள்..” கதறி அழும் பிரபல நடிகர்!என்ன விஷயம்? முழு தகவல்..

Darshan Requests Poison : கன்னட திரை உலகில் பிரபல நடிகராக வலம் வந்தவர், தர்ஷன். இவர் சில மாதங்களுக்கு முன் ரேணுகா சுவாமி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார்.

நடிகர் தர்ஷன் கைது! 

கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம், நடிகர் தர்ஷன் ரேணுகா சுவாமி கொலை வழக்கில் தொடர்புடையதாக கூறி கைது செய்யப்பட்டார். 131 நாட்கள் ஜெயிலில் இருந்த அவர், அதன் பிறகு அக்டோபர் மாதம் 30 ஆம் தேதி நிபந்தனை ஜாமானின் வெளியில் வந்தார். அதன் பிறகு டிசம்பர் மாதம் கர்நாடக நீதிமன்றம் அவருக்கு ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டது. இது மேல் முறையீடு செய்யப்பட்டதை எடுத்து, உயர்நீதிமன்றம் இந்த ஜாமினை ரத்து செய்தது. இதை எடுத்து தர்ஷன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

தர்ஷன் கொடுத்த மனு..! 

நடிகர் தர்ஷன் தற்போது பெங்களூருவில் உள்ள பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் இருக்கிறார். இங்கிருந்து தன்னை பலாரி ஜெயிலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என, பெங்களூரு உயர் நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்திருந்தார். இதன் விசாரணை சமீபத்தில் வீடியோ கால் மூலமாக நடந்தது. இதில் நீதிபதியிடம் பேசிய தர்ஷன், தான் சூரிய வெளிச்சத்தை பார்த்து ஒரு மாதத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டதாகவும், தனது கைகளில் பூஞ்சை வந்து விட்டதாகவும், வாழ்க்கை தாங்கிக் கொள்ள முடியாததாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். இதை எடுத்து தனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம், விஷம் கொடுத்து கொன்று விடுங்கள் என்று கூறியிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 

நீதிபதியின் பதில்..

தர்ஷனின் பேச்சை கேட்ட நீதிபதி, நீங்கள் கேட்கும் விஷயங்களை தர முடியாது என்று நீங்கள் இப்படி பேசக்கூடாது என்றும் கூறியிருக்கிறார். இதைக் கேட்டுக் கொண்டு தர்ஷன் தலை அசைத்து விட்டு அமைதியாக இருந்தாராம். அவரை வேறு ஜெயிலுக்கு மாற்ற இயலாது என்று கூறிய நீதிபதி, தளர்வுகளை மட்டும் ஜெயிதுக்குள் கொடுத்திருக்கிறார்.

ஜெயிலுக்குள் வாக்கிங் செல்லவும், வேறு ஒரு மெத்தை மற்றும் கூடுதலாக தலையணை, போர்வைகள் உள்ளிட்டவையும் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார். 

ரேணுகாசுவாமி கொலை வழக்கு:

2024ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், ரேணுகசுவாமி என்பவர், கடத்தி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, இது வழக்கு விசாரணையாக மாறியது. தர்ஷனின் நெருங்கிய தோழியாக இருப்பவர் பவித்ரா கவுடா. இவருக்கு தவறாக ரேணுகா சுவாமி மெசஜ்களை அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. 

இவர், தர்ஷனின் பெரிய ரசிகராக இருந்துள்ளார். ஏற்கனவே திருமணமான தர்ஷன், பவித்ரா கவுடாவை காதலிப்பதாக கிசுகிசு எழுந்தது. இதையடுத்து ரேணுகாசுவாமி பவித்ரா கவுடாவிற்கு தவறாக மெசஜ்களை அனுப்பியிருக்கிறார். 

ரேணுகாசுவாமி திருமணம் ஆனவர் என்றும், கொலை செய்யப்பட்ட போது இவரது மனைவி கர்ப்பமாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இவரை சிலர் கடத்தில் சித்தரவதை செய்து கொலை செய்துள்ளதாக விசாரணையில் தெரிந்தது. இதில், தர்ஷனுக்கும் தொடர்புள்ளது, அடுத்தக்கட்ட விசாரணையில் வெளிவந்தது.

இந்த கொலையை தாங்கள்தான் செய்ததாக 4 இளைஞர்கள் பாேலிஸில் சரணடைந்தனர். அந்த விசாரணையில், அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து தர்ஷன் தரப்பினர் சரணடைய சொன்னது தெரிய வந்தது. இதன் பிறகுதான் தர்ஷன் இதில் தொடர்புடையவராக இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

About the Author
Actor DharshanRenukaswamy MurderDharshan Murder CaseCourt Hearing

Trending News