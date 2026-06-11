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‘நக்சலைட்’ ஆக நினைத்த பவன் கல்யாண்! திருத்திய பிரபல நடிகர்..ஓபனா சொல்லிட்டாரே

Pawan Kalyan : சமீபத்தில் நடிகர் பவன்கல்யாண் கொடுத்திருந்த ஒரு நேர்காணல் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அதில் அவர் என்ன கூறியிருக்கிறார் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!

Written ByYuvashree
Published: Jun 11, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:47 PM IST
‘நக்சலைட்’ ஆக நினைத்த பவன் கல்யாண்! திருத்திய பிரபல நடிகர்..ஓபனா சொல்லிட்டாரே
Image Credit: Pawan Kalyan | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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