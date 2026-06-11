/‘நக்சலைட்’ ஆக நினைத்த பவன் கல்யாண்! திருத்திய பிரபல நடிகர்..ஓபனா சொல்லிட்டாரே

Pawan Kalyan : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகராகவும், ஆந்திர மாநிலத்தின் அரசியலில் முக்கியப்புள்ளியாகவும் இருப்பவர், பவன்கல்யாண். இவர், சமீபத்தில் கொடுத்திருந்த பேட்டியில் தான் நக்ஸலைட்டாக ஆக விரும்பியதாக தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்து முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஆந்திராவின் துணை முதல்வராக இருப்பவர், பவன் கல்யாண். இவர், தான் இளமைக்காலத்தில் இருந்த போது அரசியலுக்கு அப்படியே மாற்றாக வேறொரு பாதையை தேர்வு செய்ய இருந்ததாகவும், ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் அதிலிருந்து தப்பியதாகவும் சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் பேசியிருக்கிறார்.
பவன் கல்யாண், 80களில் டீன்-ஏஜ் வயதில் இருந்தார். அப்போது, தான் உலகில் தன்னை சுற்றி நடந்த விஷயங்களால் தான் கோபம் கொண்ட இளைஞராக இருந்ததாக குறிப்பிட்டார். மேலும், தென்னாப்பிரிக்காவின் நிறவெறிக்கொள்கை, இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிரான போர் நடவடிக்கைகள், ஜெர்மனியில் நிலவிய போர் சூழல் உள்ளிட்ட, உள்ளூர்-வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடுகளில் நிழந்த சம்பவங்களை கேட்டு, அன்றைய இளைஞர்கள் கொதித்துப்போய் இருந்ததாகவும், அதில் தானும் ஒருவன் என்றும் கூறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
”நான் நக்ஸலைட்ஸ்களுள் ஒருவராக மாற கூட நினைத்தேன். அந்த நேரத்தில் எனக்கு துப்பாக்கியை தூக்கியே ஆக வேண்டும் என்று தோன்றியது. அந்த சமயத்தில் எனது சகோதரர்தான், ஆக்கபூர்வமான இன்னொரு இடத்திற்கு தள்ளினார். அவர், என்னிடம் ’உனக்குள்ளான அந்த அசுரத்தனமான கோபம் எங்கிருந்து வருகிறது?’ என கேட்டார். அதற்கு நான், அநீதிகளை பற்றி பேஸும் போது வருகிறது என்றேன். அவர் என்னை நினைத்து கவலைப்பட்டார். இந்த கோபம், என்னுடைய 17 வயது முதல் 21 வயது வரை இருந்தது” என்று கூறியிருந்தார். இங்கு அவர், தனது சகோதரர் என சிரஞ்சீவியை குறிப்பிட்டிருந்தார்.
நக்ஸலைட்ஸ் குழுவில் தன்னை இணைத்துக்கொள்ள முயற்சித்த பவன் கல்யாண், யாருக்கு தெரியாமல் அவர்கள் போடும் கூட்டத்திற்கு சென்று, மேடைப்பேச்சுகளை கேட்டதாகவும், மும்பைக்கு சென்று சில குறும்பட விழாக்களில் கலந்து கொண்டு, டாக்குமெண்ட்ரி போன்ற படங்களை எடுத்ததாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், தான் பல துறைகளை முயற்சித்து பார்த்ததாகவும், ஆனால் எதிலும் தனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காமல் எங்கேயோ மாட்டியது போன்ற உணர்வு வந்ததால் அது தன்னை மேலும் கோபப்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
தான் இப்படி சுற்றிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்த இவரது அண்ணன் சிரஞ்சீவி, “உன் அண்ணனாக நான் இல்லாமல் இருந்தால், உன் குடும்பத்தின் பொறுப்பு உன்னிடம் இருந்திருந்தால், உன் சம்பளத்தை வைத்துதான் வீட்டை ஓட்ட வேண்டும் என்கிற நிலை இருந்திருந்தால், நீ இப்படித்தான் இருப்பாயா?” என கேட்டாராம். அதற்கு தன்னிடம் பதில் இல்லை என கூறிய பவன் கல்யாண், நடிப்புக்கான பள்ளிக்கு செல்லும் முன்பு ஆன்மீகத்தில் இறங்கியதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
பவன் கல்யாண் திரையுலகிற்கு வந்த புதிதில் இருந்தே அவர் நடித்த படங்கள் அனைத்தும் ஹிட் ஆனது. கடைசியாக, 2025ல் இவர் ஹரி ஹர வீர மல்லு மற்றும் தே கால் ஹிம் ஓஜி படங்களில் நடித்திருந்தார். இந்த வருடம், உஸ்தாத் பகத் சிங் திரைப்படத்திலும் நடித்திருந்தார். அடுத்ததாக சுரேந்தர் ரெட்டி இயக்கும் படத்தில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.